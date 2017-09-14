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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1442314424144251442614427>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:47

_hunter
А покажи мені де ти знайшов мінус 0,15 млн грн?
Бо я бачу наступне
Купив ( 350 000 отримав виробник+ 500 000 заплатив податків виробник)=850 000
Тепер
Куплене за 850 000 я додав своїх 150 000 доданої вартості і продав за 1 млн
Тепер
З 150 000 доданої вартості-сплатив 50 000 податків+оплатив зарплату+заробив.

І де тут ти знайшов мінус?

Чи по твоєму якщо на халяву 500 євро від уряду не прийшло на пиво- то це вже збитки?

А тепер
Щоб продати дорожче я
а - побудував магазин щоб тобі дупа не схудла і ти не перся на завод..
б - найняв людей які чекають поки ти припрешся цілий день

А що ти робиш? як створюєш додатню вартість цмудлячи пива за соціальну субсидію?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:52

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:2 Всі хто приймав участь в створені цього 1 млн на всіх етапах виробництва сплатять приблизно 550 000 грн податків( так багато бо 70% продажу в мене це підакцизні товари)
3 Так як в цьому 1 млн проданих мною товарів моя частка створеного всього 150 000 - то я сплачую всього 50000 податків+плачу зарплату+отримую прибуток.

Всегда поражало это незамутненное жонглирование терминологией: человек на ровном месте нанес стране убытков на 0.15 ляма (продав дороже то, что купил дешевле) - и пафосно называет это созданием добавочной стоимости...
А покажи мені де ти знайшов мінус 0,15 млн грн?
Бо я бачу наступне
Купив ( 350 000 отримав виробник+ 500 000 заплатив податків виробник)=850 000
Тепер
Куплене за 850 000 я додав своїх 150 000 доданої вартості і продав за 1 млн
Тепер
З 150 000 доданої вартості-сплатив 50 000 податків+оплатив зарплату+заробив.

І де тут ти зна1йшов мінус?

Выделил -- где я знайшов мінус: если бы не budivelnik - покупатели бы потратили на 0.15 лямов меньше. Возможно, потратив бы по дополнительные 15 минут на оздоровительные прогулки по городу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Выделил -- где я знайшов мінус: если бы не budivelnik - покупатели бы потратили на 0.15 лямов меньше. Возможно, потратив бы по дополнительные 15 минут на оздоровительные прогулки по городу.
Без проблем...
От тільки нюанс
В мене на гуртовні -від 1,5 до 10% знижки.... І це не просто подарунок це плата гуртовні за те що я беру палет/ящик..
Тобто ти
а - повине прогулятись і не завжди 15 хвилин
б - знайти гуртовню(завод) де є РОЗДРІБНИЙ продаж і при цьому ціна там буде +10% до тої яку беру я
в - так як НЕ ІСНУЄ гуртовні деб були наявні ВСІ товари які тобі необхідні- то таких прогулянок тобі треба буде зробити десяток...
А тепер вартість часу

Мій аргумент
А який виробник підвальної алкашки сплачує акциз/пдв і так далі?
А ти ж бачив що я писав
На 1 млн сума продажу.. в якій 550 000 податків...
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 15 лип, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗАВЖДИ казав що плачу +/-50 000/місяць=0,6млн /рік=більше 2 млн грн за час війни.
ПС
разом з донатами - більше 1 млн/рік
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 15:16

До чоловіків зі зв’язаними руками застосували силу у Чернігові: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та військовослужбовців ТЦК. ВІДЕО+ФОТО.
"На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", - зазначили у ДБР. :shock:
https://censor.net/ua/photonews/3563377 ... ajut-u-dbr

Герой України танкіст Пономаренко: Нові командири 3-ї танкової бригади впроваджують нестатутні взаємовідносини, військові просять розслідувати побиття :shock:
"Це жахливо, адже не може офіцер собі дозволити бити особовий склад і хвалитися відеозаписами на особистому телефоні, де він садить в ями, клітки, б'є військовослужбовців і хвалиться, що у нього для побиття є батіг. Це щось за межами реальності", - сказав Герой України.
Військовий додав, що, за словами військовослужбовців, в бригаді є дуже багато підрозділів, які з моменту призначення нового комбрига ще жодного разу його не бачили.

"Він просто сидить у себе, в бункері умовному. І всі його рішення приймаються виключно під впливом заступника, який любить саджати в ями, в клітки і бити батогом військовослужбовців. Це яскравий приклад того, яким не має бути офіцер. Це яскравий приклад того, як не повинні прийматися рішення в ЗСУ. І якщо ти хочеш перемогти, а ми всі цього хочемо, то, напевно, час працювати не на власні амбіції, а на перемогу і ухвалювати рішення, які будуть корисними, а не які подобаються і тішать своє его", - підсумував військовий.
https://censor.net/ua/news/3563274/pono ... batalyioni

зелені та чорні виродки...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 15:46

  fox767676 написав: США никому ничего не должны, тем более не будут ломать привычный ритм жизнь миллионов американцев чтобы поставить экономику на военные рельсы как во время 30х-40х 20 века. Громить рф надо было в 2014, можно было попробовать в 2022. сейчас поставки оружия,даже в максимально возможных количествах, могут быть только  подпоркой в мирных переговорах, с болезненными компромиссами. Чтобы выиграть время (~5 лет)для возможной реиндустриализациии Запада хотя бы до уровня 90-х и как-то восстановить военный паритет. А ураинцам не надо было все 34 года ставить приоритет индивидуальных кружевных трусов выше интересов общества и государства. меньше бы выежывались с 'либертараинством","финансовым раем 5-10, 7-40",'европейскими ценностями" и "слезинкой правосека", не было бы сейчас почвы для спекуляций о женской мобилизации.

И снова мудрствуем задним числом. Если бы да кабы тогда... И снова ничего о том, что надо делать сейчас)))
  fox767676 написав: В рф вопрос о голоде и холоде и близко не стоит. Они нашли эффективную паретто-оптимум модель. мобилизация в основном это лифт для маргинальных слоев населения, мало затрагивающая производительные силы, ...

Так МАЛО затронуло, что аж минимум 2 млн мигрантов завезли, чтоб работали на всяких производствах)) И это только начало, судя по их заявлениям.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 15:53

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Выделил -- где я знайшов мінус: если бы не budivelnik - покупатели бы потратили на 0.15 лямов меньше. Возможно, потратив бы по дополнительные 15 минут на оздоровительные прогулки по городу.
Без проблем...
От тільки нюанс
В мене на гуртовні -від 1,5 до 10% знижки....

Супер! -- а на цену в чеке это как влияет? ;) — если с ближайшей Форой/АТБ сравнивать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:11

  fler написав:
  fox767676 написав: США никому ничего не должны, тем более не будут ломать привычный ритм жизнь миллионов американцев чтобы поставить экономику на военные рельсы как во время 30х-40х 20 века. Громить рф надо было в 2014, можно было попробовать в 2022. сейчас поставки оружия,даже в максимально возможных количествах, могут быть только  подпоркой в мирных переговорах, с болезненными компромиссами. Чтобы выиграть время (~5 лет)для возможной реиндустриализациии Запада хотя бы до уровня 90-х и как-то восстановить военный паритет. А ураинцам не надо было все 34 года ставить приоритет индивидуальных кружевных трусов выше интересов общества и государства. меньше бы выежывались с 'либертараинством","финансовым раем 5-10, 7-40",'европейскими ценностями" и "слезинкой правосека", не было бы сейчас почвы для спекуляций о женской мобилизации.

И снова мудрствуем задним числом. Если бы да кабы тогда... И снова ничего о том, что надо делать сейчас)))
  fox767676 написав: В рф вопрос о голоде и холоде и близко не стоит. Они нашли эффективную паретто-оптимум модель. мобилизация в основном это лифт для маргинальных слоев населения, мало затрагивающая производительные силы, ...

Так МАЛО затронуло, что аж минимум 2 млн мигрантов завезли, чтоб работали на всяких производствах)) И это только начало, судя по их заявлениям.


Миллион раз уже писал , многое перестало уже быть актуальным (экономическая мобилизация, отаз от контранступов). Сейчас осталось а) не потужничать в овальных кабинетах б) готовиться на всякий случай к операции "эвакуация" или "ковчег". Количество возможных опций постоянно сокращается в итоге может остаться только последняя.
Те "2 млн" это 1.2% от всего населения рфии, а не 20-30% как у нас, они не беженцы на пособиях, а экспаты, многие уехали в собственное жилье и натурализируются по треку ВНЖ\гражданства, будущие "прометеи русского мира в Европе"
По США Трамп знает что делает - заградительными пошлинами пытается возродить американскую индустрию и сдержать КНР с союзниками. Это займет долгие годы, которых у Украины нет. Европа кажется безнадежной.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 15 лип, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:17

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Выделил -- где я знайшов мінус: если бы не budivelnik - покупатели бы потратили на 0.15 лямов меньше. Возможно, потратив бы по дополнительные 15 минут на оздоровительные прогулки по городу.
Без проблем...
От тільки нюанс
В мене на гуртовні -від 1,5 до 10% знижки....
Супер! -- а на цену в чеке это как влияет? ;) — если с ближайшей Форой/АТБ сравнивать.
Видно що в тебе комуністичний парквиток в кишені на всяк випадок прихований ( пробуєш в кожному отворі затичкою попрацювати)..
Навіщо мені дивитись на ціни АТБ/Фори( у Львові її немає) ?
В них прямі замовлення з заводів і обєми продажу разів в 100 більше ніж в мене...
Я роблю простіше..
Ціну поставив... а там хай ПОКУПЕЦЬ вирішує де йому краще що купувати.
І покупець вирішує...

ПС
а ти пробував бармену в Німеччині який тобі пиво наливає запропонувати щоб він продав тобі пиво на ту величину менше ніж він відчисляє Державі... ?
А ще краще не тільки на розмір податків, а й на розмір свого прибутку... З мотивацією що ти настільки дурень що можеш і до пивоварні сходити щоб купити без націнки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.

Даже тренировку отложил
Бетон
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