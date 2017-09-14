RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14427144281442914430>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:52

  Hotab написав:
  yama написав:
  sashaqbl написав:Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?

У москалів ? Не ?

Там грошима заманюють.
Нагадай будь ласка пан yama розмір особистих внесків ПДФО і ЕСВ за останній рік?

А у них там точно "в среднем по палате" оно кардинально отличается? :roll:
_hunter
 
Заблокований
Повідомлень: 10046
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:01

  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.

Даже тренировку отложил


Бетон, у тебя есть выходы на Свириденко, что ты так обрадовался ? )

Свириденко - знатная коррупционерка
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:13

  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду
ㅤ Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.
Даже тренировку отложил

нажаль це рішення було ще вчора.
і тобі більше не прийдеться "бухать во благо родіни" ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:59

  Xenon написав:
Reuters:

путин намерен продолжать боевые действия в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, несмотря на угрозы Дональда Трампа ужесточить санкции, а его территориальные требования могут расшириться по мере продвижения российских войск, сообщили три источника, близких к кремлю.

путин считает, что экономика и вооруженные силы россии достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада, сообщили источники.

https://www.reuters.com/business/aerosp ... 025-07-15/

те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:04

  Shaman написав:те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними 8)

а у нього є якісь реальні проблеми?
Трамп уже очевидно, що нічого робити не буде, Європа теж ніяка, така війна путіну на руку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:10

у вас нема карт

  unicdima написав:
  Shaman написав:те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними 8)

а у нього є якісь реальні проблеми?
Трамп уже очевидно, що нічого робити не буде, Європа теж ніяка, така війна путіну на руку.

зато покращення переговорних позицій триває
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 лип, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40085
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2844 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:11

Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216006/

Хто в ліс, хто по дрова:
*Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.

Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.

А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.

Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.
Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216008/
detroytred
 
Повідомлень: 24814
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:20

  unicdima написав:
  Shaman написав:те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними 8)

а у нього є якісь реальні проблеми?
Трамп уже очевидно, що нічого робити не буде, Європа теж ніяка, така війна путіну на руку.

проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:25

  detroytred написав:Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216006/

Хто в ліс, хто по дрова:
*Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.

Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.

А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.

Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.
Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216008/


Кто хоча б поверхнево історіею цікавився помітить алюзію на 13 ст монголо-татарської навали. Теж Європа щось там пижилась, хрестоносців готували, у підсумку монголи безперешкодно затероризували все до Відня та Кроватії. Французам з італійцями пощастило. Німців трохи потріпало, а слов'ян, тим більше православних хто там за людей тримав.
fox767676
 
Повідомлень: 3721
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:39

  Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...

критичних проблем там нема.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14427144281442914430>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 105576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 285011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 945923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9159)
15.07.2025 23:49
Sense Bank (14512)
15.07.2025 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.