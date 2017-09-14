Кто хоча б поверхнево історіею цікавився помітить алюзію на 13 ст монголо-татарської навали. Теж Європа щось там пижилась, хрестоносців готували, у підсумку монголи безперешкодно затероризували все до Відня та Кроватії. Французам з італійцями пощастило. Німців трохи потріпало, а слов'ян, тим більше православних хто там за людей тримав.
Тоді верховний пахан відкинувся, і Батий поїхав на сходняк вибирати нового. Щодо слов"ян, то переважно "давали коридор", як приклад галицько-волинські, як ти їх називаєш, "клубоки"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 лип, 2025 23:00, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:......... б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. .....
На звание пророка претендовать не стоит. Сейчас не времена разрушения Второго храма и даже 30 млн. это "несколько" больше населения Израиля того времени. И их тогда выселяли римляне. Так что не стоит пророчить рассеяние. 30 млн. не поднимутся и не побегут толпами с родной земли. Большинство останется на месте.
fox767676 написав:......... б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. .....
На звание пророка претендовать не стоит. Сейчас не времена разрушения Второго храма и даже 30 млн. это "несколько" больше населения Израиля того времени. И их тогда выселяли римляне. Так что не стоит пророчить рассеяние. 30 млн. не поднимутся и не побегут толпами с родной земли. Большинство останется на месте.
Задишаться, вже маючи досвід голодомору та гулагу ? Я давно , ще 20 років тому, розмірковував що у виграші залишилися емігранти перших хвиль, які не купилися на примарні спокуси соціалізму та розпаювання панських земель.
Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...
Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"
Да пусть хотя бы в 2-3 раза за 2-3 месяца. Уже было бы на что-то похоже. А если плавно, то и зубожіння особого не будет. Так же плавно будут расти цены и зарплаты. Зарплаты, конечно, с задержкой, так что народ несколько обеднеет, но не критично, тут вы правы.
P.s. Пока что у нас очередной налёт. Несколько пожаров, но некоторые слабенькие - быстро погасили, а один приличный. Да и вообще, эффекты какие-то странные, впервые такое вижу. Что-то новое?
fox767676 написав:......... б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. .....
На звание пророка претендовать не стоит. Сейчас не времена разрушения Второго храма и даже 30 млн. это "несколько" больше населения Израиля того времени. И их тогда выселяли римляне. Так что не стоит пророчить рассеяние. 30 млн. не поднимутся и не побегут толпами с родной земли. Большинство останется на месте.
Задишаться, вже маючи досвід голодомору та гулагу ? Я давно , ще 20 років тому, розмірковував що у виграші залишилися емігранти перших хвиль, які не купилися на примарні спокуси соціалізму та розпаювання панських земель.