Ігор Терехов Продовжуємо усувати наслідки буревію, який накрив Харків у суботу. Ситуація під контролем. Усі служби працюють безперервно. І результати є. .....Пошкоджено більше 500 дахів, повалено більше тисячі дерев і ще більше гілок. Обірвано понад 200 ліній електропередач. Є пошкодження фасадів, балконів, труб.
Найскладніше - дерева та дахи. Бо йдеться не лише про прибирання. Так, ми вже усунули все, що становило пряму загрозу для життя: зняли небезпечні конструкції, розчистили проїзди та проходи. Але повне відновлення дахів - окрема, складна і тривала, робота. Так само і з деревами: спиляли - так, але їх потрібно розпилювати, вивозити, утилізовувати.
І цей процес досі продовжується завдяки тим, хто на ногах з першого світанку після буревію. Завдяки комунальникам, рятувальникам, волонтерам, звичайним небайдужим харківʼянам - усім, хто одразу, в дощ, у темряву, серед вирваних з корінням дерев, вийшов на вулиці, щоб розчищати, лагодити та повертати людям нормальне життя.
Ігор Терехов За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа. Будьте обережні - місто все ще під атакою з повітря. 128Kviews 23:24
Ігор Терехов Нічна атака «шахедів» на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України. 79.2Kviews 23:34
Подчеркнул для шамана - всё как обычно. Ну и об эффективности ПВО у недавнему разговору с Сибаритом.
P.s. Видимо, я ошибся, ничего нового. Вероятно, просто кучно шли и взрывы сливались.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 лип, 2025 01:05, всього редагувалось 1 раз.
Какая связь "десятих років" с "примарними спокусами соціалізму та розпаюванням панських земель"? Да и в "двадцяті роки" не слышал о сколько-нибудь массовой эмиграции из советской Украины. И никак не связана с теми причинами, о которых вы пишете:
Друга хвиля еміграції українців охоплювала період між Першою і Другою світовими війнами у ХХ столітті і була зумовлена поєднанням соціально-економічних та політичних причин. Емігрували в основному ті українці, які зі зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували Центральну Раду, Директорію, Гетьманат. Це були великі й середні землевласники, торговці, службовці, священнослужителі, інтелігенція, солдати і козаки українських військових з'єднань. Вони виїздили до Польщі, Чехословаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Німеччини, Франції, США і Канади.
«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал Синегубов. ....... Напомним, еще в начале июля мэр Игорь Терехов сообщал, что теперь вражеские «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами. Это усложняло работу ПВО. Терехов отмечал, что преимущественно вражеские БпЛА били в одно-два места в городе.
Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"
Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?
То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.