Додано: Сер 16 лип, 2025 09:25

Дюрі-бачі написав: Banderlog написав: Чому не розглядаєте можливість бунту в україні? Чому не розглядаєте можливість бунту в україні? бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні.

Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко.

ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців... бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні.Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко.ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців...

Ви просто дивитесь очами заброньованого бюджетника закарпатцяТуди, куди через день прилітають шахеди, де не залишилося промисловості, де з молоді залишилися одні неадеквати, де всі моляться на єдиний трансформатор, який ще не раздовбали, кожна ніч пальба, трасери над дахами і тд...там пофіг ваш курс та міжнародна допомога. А така сітуація скоро розповзеться куди далі , ніж прикордонні області. Судячі з того що мова з кожного матюгальника про "пєтріоти" то тенденція зрозуміла - прикриваємо великі міста а там на місцях хай якось самі. Або просто - воюємо далі, як і раніше. Як розуміти що на Сумщині збори по телеграм каналах на ППО - машини, зараз дрони-перехоплювачі. Це кому і У КОГО їх купити треба, у Притули? Коли матеріальне відходить на другий план, то хай не бунт, а питання виникає - а накуя все це треба, заради кого. Щоб Умеров воз'єднався у Флоріді з родиною, а "залізний" писав мемуари з Лондону? А де ж у цій війні держава. чиї інтереси вона відстоює? І на цих питаннях розкачати народ куди легше. ніж на курсі. Хоча як це можна зробити практично хз, тільки через вибори. Поки кандидатів "опозиціонерів" не бачу, хіба що Гончаренко не проголосував