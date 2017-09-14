detroytred
Та навіть з монголо-татарською навалою ще не розгребли.
Доси є суперечки що то Гібеліни проти Гвельфів покликали
Що зараз коїться - теж століття пройдуть поки проясниться
Поживем - побачимо
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Додано: Сер 16 лип, 2025 16:52
detroytred
Та навіть з монголо-татарською навалою ще не розгребли.
Доси є суперечки що то Гібеліни проти Гвельфів покликали
Що зараз коїться - теж століття пройдуть поки проясниться
Поживем - побачимо
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02
Чітких термінів у них немає. Платять більше.
Якось п.2 не корелює з п.1
Якщо вище рівень життя, навіщо іти воювати
Я якось надавав посилання, коли російські війська стояли в Іванівці, що під Черніговом, то вони казали: - у вас, наверное, это очень богатое село
А це було звичайне українське село
Недовольні або 20 років отримують, або вмирають по тюрмах
В СРСР теж були вибори
Шо є, то є
Дуже "патужний" союзник ...
А також одне одного не можуть переносити.
Саміт БРІКС це показав
Так і шо ?
Ну от, а то у нас "диктатура", у нас "диктатура"
Чи ты по "сильной руке" соскучился ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 лип, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02
Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в помешканні загиблого Героя України, льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова.
Про це «Суспільному» розповіла його мати Лілія Аверʼянова.
За її словами, правоохоронці приходили з обшуками до квартири пілота в Харкові 11 липня. Ці заходи повʼязані зі справою активіста й очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки більше схоже що нахиляють нас і ЄС.
Існує думка що без дешевих російських енергоресурсів, китайських акумуляторів і американської зброї - ЄС це fail state у всіх сенсах
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:06
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 13229 про внесення змін до Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу». Дозволили чоловікам та жінкам старше 60 років підписувати контракт на проходження військової служби.
Про це пише «Судово-юридична газета».
За новим законом, під час воєнного стану чоловіки та жінки старше 60 років можуть укладати контракт, якщо вони визнані придатними до служби за станом здоровʼя. Для цього потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат — офіцер, його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.
Кандидати проходитимуть двомісячне випробування. Якщо вони не відповідають вимогам, то контракт розривають достроково.
Граничний вік для таких військовослужбовців не встановлюється. Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Після завершення воєнного стану його автоматично розриватимуть. Підставами для дострокового розірвання є непроходження випробування та службова невідповідність.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:11
Які настрої пішли )
Он було кілька повідомлень, що Путін не хоче хупиняти війну, но ти ж цього не бачишь.
Ти хочешь, щоб російські війська встали на західному кордоні України
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:15
Нас не треба нахиляти...
Зі своєю функцією Україна справляється майже на всі сто.
Лише невеличкі тьорки по нижньому рівню віку мобілізації.
Дик))) Нахиляння рфії в тому і складається -- щоб вона не вийожувалася (зі своїми амбіціями, величами, каленами, рівноправно партнерством), а справно і на вигідних умовах гнала-постачала ресурси на Захід ... і Схід. Допускала на свій ринок.
По суті вся війна (ціль війни) з боку що Заходу, що Китаю та Ко зводиться до повернення рфії в часи Єльцина або раннього пу. Коли світові корпорації хазяїнували, як в себе вдома.
В принципі, це для рфії краще, ніж отак воювати.... і-або повернутися до часів Холодної війни.
Попутньо підріжуть трохи ще й жиного кабанчика Європу?
Так Вашингтон-Лондан да й Пекін з Ко тільки за.
Полум'я криз перевиробництва вимагає когось на дрова((
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 лип, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:16
які настрої? Я завжди був за попередню версію конституції де був нейтралітет і позаблоковість. Ти ж якось не помічаєш що в нато нас не беруть? І жодного союзникатв нас нема? Ніхто не хоче воювати з росіянами.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:16
Яке ж ти хворе ...
Якій нейтралітет ?
2003 рік, Тузла ... ніяких майданів, ніякого НАТО, а Тузла вже була
Та намагання Путіна прибрати Кучму за його многовекторність
Поздоровлення на виборах, тричі(!!!), Януковича від Путіна тому приклад )
PS. Как у вас там говорят: - учи историю
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:20
при кучмі війни не було. Війна почалась після розвороту України в сторону нато і євросоюзу.
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