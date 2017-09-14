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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14443144441444514446
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:39

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Місяць не був на форумі. Тут одне і те ж, одне і теж. Одні й ті самі люди переливають з пустого в порожнє. :D
Нажаль нічого цікавого немає.


Ця відсутність пройшла непомітно і безболісно :)

Від вашої відсутності ридав би весь форум. Адміни обявили б траур, напевно. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:47

  fox767676 написав:До інфографіки претензії не приймаються - активне роззброєння саме після майдану не спростовано До 2022 точка У могла бути захопленою в Криму , на Донбасі, знищена диверсіями, продана урядом Зеленського пацифістської фази (2019_2021). Комплекс С300 продали у 2020 . Так само і з точкою могло бути

Прямо спростовано цим постом:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5873607#p5873607
Ваша інфографіка просто брехня на прикладі Точок-У.
Ваші фантазії про захплення в Криму також залиште при собі.
Більше того - "виведення зі складу ЗСУ" само по собі не є "злочином" чи "зрадою". Можливо там дійсно ця техніка в жалюгідному стані(або взагалі відсутня) і логічно її "вивести зі складу ЗСУ".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:51

  Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму.
Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме.
Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня.
....
А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних

Тут ключове питання "З якою ціллю?"
Очевидно ваші цілі не співпадають з цілями Зеленського.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:54

  Сибарит написав:
  unicdima написав:А що ти хотів від порохатих брехунів? :D Вони як і їх кацапські колеги завжди брешуть.
З перехоплювачами все набагато складніше, дешеві є для перехоплення малошвидкістних, низьковисотних цілей, а вже для таких як шахед вони зовсім не дешеві і випускаються мізерними кількостями. Над дешевими реально працюючими рішеннями ще працюють і вони лише зараз починають іти в серію.

От политиков я давно ничего не хочу. Эта мразь безнадежна. Пытаюсь, по мере сил, показывать их манипуляции. Вернее, пытаюсь чуть поколебать веру наивных граждан в реальность чуда.
Это же катастрофа - стоит вскользь упомянуть искусственный интеллект, и у огромного количества людей отключается естественный.

Проблема искусственного интеллекта такая же, как и у обычного человеческого - ложные или полуправдивые исходные данные, на основании которых он делает потом ошибочные выводы.

За примерами далеко и ходить не надо - ложный вброс про стрельбу мобилизованного на стрельбище по своим имеет признаки дезинформации (недостоверные источники, излишние подробности, которых не может быть у этих источников). Фильтрация для подобных вбросов у присутствующих не работает. Начинают обсуждать лживые исходные данные. На основании этих данных естественно их интеллект выдаст здесь выводы, которые и являются целью преступного военного агрессора.
buratinyo
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