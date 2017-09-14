Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса. І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.
Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...
очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати...
ЛАД написав:........ Сомневаюсь, что получится. Гаечный ключ слабоват.
А я не сумніваюсь. Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.
То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим. Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.
С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты. Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели. Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально. Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого. Получается просто политическая возня.
И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
Не собирался слушать, видео Schmit"а достаточно однотипны. Но прочитал ваш отзыв, стало интересно. Послушал с 10-й по 20-ю мин. Отвращение - слабо сказано. И да, на месте Юрочки я не стал бы хвастаться работой главным конструктором завода в 1991-1994. Те, кто тогда работали на заводах, хорошо знают, кого и как тогда назначали. И как работали.
“Мене зупиняє, бачу, в білому халаті стоїть. Думаю, ну, лікар, щось зараз скаже. А я їм говорив, що в мене були підозри на туберкульоз, думав, може десь мене окремо будуть лікувати. А він мені: “Що треба кричати?”. Я ж не знаю, ми тільки перший раз там – і шокером мене, раз. Я мовчу. Знову до мене з шокером. Потом каже: “Кричи давай – і матом на мене – п***р”. Вибачаюся. А що ж, кажу, кричати треба? “Слава російській медицине”. І знову шокером. Я дивлюсь, ніби в халаті, ніби лікар, а такий жорстокий”.
Сорокін, йдеться у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.
Журналісти зв’язались з Сорокіним. На запитання про знущання над українськими полоненими, він коротко відповів: “Такого бути не може. Я там не працюю”.
й таких там 76% - з ким домовлятися???
але вже починає клеїти дурника - "це не я, мене там не було". гадаю, якщо потрапить в полон, "Слава Україні" почне кричати першим - але йому це не допоможе
Цікаво а чим твоя економічна школа тобі допомогла? Провести пару років в лайні мастурбуючи на журнальну картинку філіпінки і рахуючи що кожен раз зекономив ??? доларів які не заплатив за мастурбацію? І з цього вивести що якщо після такого економічного часупроводження в тебе НУЛЬ... То ти дико зекономив, бо реальне знайомство з прибиральницею бабою Машею з вокзалу- тебе б вже змусило підвал продати...