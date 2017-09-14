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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14447144481444914450
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 01:46

  Shaman написав:
  Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.

думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.

Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...

очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... 8)


То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 01:51

  yama написав:
  Banderlog написав:Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь

дай будь-ласка в приват посилання , бо те що сам знайшов якесь дуже поверхнево гівнисте


+1
й мені
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 02:16

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:С отвращением...

Отвращение - слабо сказано.

Що ж, тоді я розумію, чому в країні така срака. Все заслужено і закономірно.

Я теж розумію. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 02:19

  katso написав:
  detroytred написав:залишиться лише правильно використовувати постійні невеличкі поповнення, тримаючи суттєво більший костяк в недоторканності.
Конвеєр... Налагодити.

Всі лісапеди давно винайдені.

Ну. Все уже было. 2000 лет назад было такое государство Спарта где слабых детей кидали со скалы а сильных с детства забирали в лагеря. Кто только захочет жить в таком?

Причины упадка Спарты
.........
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D0%B0

Это вы уж слишком далёкое будущее рассматриваете.
Мы столько не проживём. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 02:21

  katso написав:
  yama написав:
  Banderlog написав:Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
дай будь-ласка в приват посилання , бо те що сам знайшов якесь дуже поверхнево гівнисте
+1
й мені
А проще выложить ссылки на форуме. Думаю, многим будет интересно.
ЛАД
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  #<1 ... 14447144481444914450
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