Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази". Після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть. Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.
Калининградская область со всех сторон окружена странами - членами НАТО, и Североатлантический альянс может "стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать". Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью https://www.dw.com/ru/general-ssa-zavil ... a-73317411
Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази". Після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть. Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.
Добре, що це все на Марсі сталося
Так - ознаки переодітого бурята. Неможе ж це бути українець. в 33-му зерно відбирали теж переодіті москалі, а аж ніяк не щирі активісти з сусіднього міста
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 18 лип, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
З тексту судового засідання: “після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу. На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували. Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту. Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.”