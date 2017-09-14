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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14448144491445014451
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:21

  Василь-Рівне написав:
  andrijk777 написав:А хто знищив ще 50-80?? А самі випарувались

Ну якщо детройтед уралами по ночах авіаційне пальне вивозив, то знайшлися і такі що зуміли і точки У потягнути, в кого які були можливості :wink:

Без брехні тобі і Ко будувати більше ні на чому.
Типові наші аналоги кисильовці.
Один в один. З дурною тупою брехнею.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:25

десь на росії, буряти...

Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази".
Після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.
Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.


Добре, що це все на Марсі сталося
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:31

Калининградская область со всех сторон окружена странами - членами НАТО, и Североатлантический альянс может "стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать". Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью
https://www.dw.com/ru/general-ssa-zavil ... a-73317411
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:34

  whois2010 написав:
Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази".
Після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіка ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.
Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

Добре, що це все на Марсі сталося

Так - ознаки переодітого бурята. Неможе ж це бути українець.
в 33-му зерно відбирали теж переодіті москалі, а аж ніяк не щирі активісти з сусіднього міста
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 18 лип, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:36

Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против россии

1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.

2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.

3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.

4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.

5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.

6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.

7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.

8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.

9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.

https://amp.dw.com/ru/strany-es-soglaso ... a-73318893
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:36

Буряти у формі ЗСУ забили киянина до смерті.
З тексту судового засідання:
“після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4
рази вдарив його електричним
шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не
реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.”
Letusrock
 
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