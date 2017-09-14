ЛАД написав:........ Сомневаюсь, что получится. Гаечный ключ слабоват.
А я не сумніваюсь. Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.
То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим. Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
Вірно, для цього потрібні десятиліття. Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
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У 2022 році NLMK Group загалом отримала виручку близько 16,2 млрд USD За попередніми оцінками, сегмент Європи (NLMK Europe) формує приблизно 15–18 % від глобальних продажів компанії. Зважаючи на цю частку, можна оцінити:
ЛАД написав:.......... Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим. Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
Вірно, для цього потрібні десятиліття. Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
Никакой проблемы. Но анекдоты это просто пример. А для того, чтобы обеспечить людей на фронте и без массового СЗЧ нужен гаечный ключ примерно такого же уровня.
Banderlog написав:
andrijk777 написав:........ В чому проблема поступового закручуваня гайок?
воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.
Есть и ещё примеры. Но вы недавно рассказывали, как надо было бы проводить мобилизацию. Для этого такого закручивания гаек явно недостаточно. И добиться нужного уровня в ближайшее время вряд ли удастся. Думаю, война закончится раньше.