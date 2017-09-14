whois2010 написав:Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
Тобто ...
Якщо уявити, що це зек, якого засадив прокурор, то вже можно нищити "прокурорську скотовозку", так виходить ?
Ти за виправдання злочинів та злочинців ?
Якщо уявити, що це зек, який пограбував тебе/вбив рідну тобі людину/etc, а прокурор довів провину зека, то теж можна нищити "прокурорську скотовозку" чи вже ні ?
Кот, ти монгол? Не розумієш написаного українською? Що ти видумуєш? Давай цитату, де я написав "злочин - це добре, виправдовую", або щось схоже. Розмовляли дорослі люде, чи можна всіх вважати саме агентами рос спецслужб. Перечитай повільно, ворушачи губами, а потім чекаю вибачень.
Banderlog написав:воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.
Збільшили якраз кількість бійців ЦСО А, які дуже ефективно воюють на фронті і за лінією фронту, приміром Павутина це їх робота, а тебе бачу це сильно нервує, переживаєш за своїх русскіх єдіновєрцев.
серйозно? "Дуже ефективно" воюють? І звідки в тебе така точна та достовірна інформація? І потом. Що значить збільшили кількість цсо а? Це що нажали на кнопку і на конвеєрі зібрали 10тисяч спецназу? Чи мож ці 10 тисяч елітних бійців вже до цього моменту десь воюють? Не помітив Діма, що якось після нашого контрнаступу стих шум навколо ссо? Не підкажеш чому? Яка там орієнтовна чисельність ? Тисяч 5? А сбу штампане 10тисяч і всі спецназівці?
ЛАД написав:......... Убийство в тёмной подворотне отличается от убийства мобилизованного в автобусе, который вёз его на сборный пункт. Да ещё в присутствии офицера (офицеров?). В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.
Вбитий мобілізований чимось відрізняється від іншого вбитого? Ні.
Ничем. Отличаются обстоятельства убийства.
Тут ми бачим, що мобілізований першим почав конфлікт, спровокував військового на дії у відповідь, в результаті яких помер, нічого критично резонансного.
Точнее выражаться - не "помер", а "убили". Он начал конфликт, но этот конфликт не угрожал ничьей жизни. И, надеюсь, с понятием "необходимая самооборона" вы знакомы.
Але ждунська підарасня бігає з подією кількамісячної давності по всім форумам, ждуни і журнашлюхи всюди наголошують, що це представник ТЦК, військовий, що таке відбувається завжди і всюди, що військові ЗСУ це вороги.
Такое, конечно, не происходит "завжди і всюди", это редкое событие, но тем не менее отражает много недостатков. И ВЛК:
як з’ясувалося, чоловік (убитый) мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен.
В результате это был уже второй раз, когда его отказались пронимать в учебном центре и отправляли обратно на сборный пункт.
Произошло это не так давно - всего 2 месяца тому. И военнослужащего пока не осудили. Пока что только
12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці. .....4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня.
Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на утриманні малолітню дитину, а також літню матір.
Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі.
И предъявили ему не убийство, а
11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
ЛАД написав: Ну как сказать. Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент". Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".
Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
Ну ладно, с авто прокурора могут быть вопросы. А с авто обычных военнослужащих? А с координатами целей? И я не берусь судить, возможно, что-то можно установить по IP-адресам, по переписке. Сами понимаете, я переписку не видел, что там писали понятия не имею. По идее не пишут случайному человеку, наугад предложение диверсии. Должна быть какая-то "подготовительная работа".
whois2010 написав:Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
Тобто ...
Якщо уявити, що це зек, якого засадив прокурор, то вже можно нищити "прокурорську скотовозку", так виходить ?
Ти за виправдання злочинів та злочинців ?
Якщо уявити, що це зек, який пограбував тебе/вбив рідну тобі людину/etc, а прокурор довів провину зека, то теж можна нищити "прокурорську скотовозку" чи вже ні ?
Кот, ти монгол? Не розумієш написаного українською? Що ти видумуєш? Давай цитату, де я написав "злочин - це добре, виправдовую", або щось схоже. Розмовляли дорослі люде, чи можна всіх вважати саме агентами рос спецслужб. Перечитай повільно, ворушачи губами, а потім чекаю вибачень.
А чого ти занервував, коли я тоді навів приклади ?
Розмовляють дорослі люди. Дорослі люди, якщо щось цитують, то це повністю читают, а не частково
Фразою "знищення прокурорської скотовозки" ти саме виправдав злочин, а вже потім, коли виявилось геть зовсім інше, почав про "зека, якого засадив прокурор". Тобто, продовжив фантазувати
У тебе є докази, що це був зек ? Немає, то ж читаємо офіційні матеріали
Про вибачення ... навчишь спершу писати мій нікнейм, а потім щось вимагай То ж не дочекаєшься ... мурр ))
Banderlog написав:......... "Дуже ефективно" воюють? І звідки в тебе така точна та достовірна інформація?
Не знаю, насколько правда, но:
“Ми офіційно встановили чисельність спецпідрозділу “Альфа” на рівні 10 тисяч бійців. Зараз ЦСО “А” знищує приблизно 10% ворожих цілей з усіх Сил оборони – на лінії зіткнення і в тилу ворога”, – повідомив Костенко. .......При цьому в ЦСО “А” зараз орієнтовно кілька тисяч осіб, а в Силах оборони близько мільйона.
Явно некоторая подтасовка. Не знаю, есть ли в "Силах оборони близько мільйона" или это вместе с полицией, той же СБУ и пр. И не все ЗСУ на фронте. Но тем не менее.
І потом. Що значить збільшили кількість цсо а? Це що нажали на кнопку і на конвеєрі зібрали 10тисяч спецназу? Чи мож ці 10 тисяч елітних бійців вже до цього моменту десь воюють? Не помітив Діма, що якось після нашого контрнаступу стих шум навколо ссо? Не підкажеш чому? Яка там орієнтовна чисельність ? Тисяч 5? А сбу штампане 10тисяч і всі спецназівці?
Вполне возможно, что и сегодня реальная цифра близка к 10 тыс.:
Для укомплектування ЦСО навіть доводилося забирати посади з інших підрозділів Служби безпеки України. Ухвалений закон має вирішити цю проблему, вважає Костенко.
ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.
Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...
Ну так я о чём. Хотя в чём-то можно бы и приблизиться.
Оказывается, не так уж и далеки: https://ua.korrespondent.net/city/kiev/ ... kyievi-dbr "Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі." Почему нам сюда постоянно приносят обрывки информации, которые искажают картину?
ЛАД написав: Никакой проблемы. Но анекдоты это просто пример. А для того, чтобы обеспечить людей на фронте и без массового СЗЧ нужен гаечный ключ примерно такого же уровня.
Зявилось якесь "массового СЗЧ". До чого тут "массового СЗЧ"? В 1940 було прям массове СЗЧ набагато маштабніше ніж зараз (правда тікали не в тил а в іншу сторону). Хоча в Сталіна був ого-го який "гаечный ключ" і 20 років закручування гайок перед цим. Я не зовсім розумію що ви хочете сказати? Я хочу сказати що ми можемо воювати під правлінням Зе ще років 10 і ніякий "гаечный ключ" не зламається. Населення на 10 років війни точно хватить.
чергова брехня пропагандона - ніякої війни на 10 років не буде. як не в цьому, так в наступному році буде спад бойових дій. на цей час нам вистачить сил. а там руські з подивом з'ясують, що їх сили закінчилися