Додано: Суб 19 лип, 2025 14:18

Banderlog написав: Shaman написав: тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.

Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?

І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?

наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробилимета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.