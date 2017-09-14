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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14469144701447114472
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:00

  ЛАД написав:
  unicdima написав:........
А навіщо взагалі русскій язик в Україні? Потреби в ньому не існує.

Для вас? Можливо.
Так для вас, можливо, не існує потреби і в англійській.
Може, достатньо, матерного.

А при чому тут англійська?)))
Ні один русскомірний не може пояснити, навіщо в Україні русскій язик?
В тебе теж русская щелепа?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:07


Да не продал он кампусопрелесть.

О, хоч свиноматка пояснила про що Хантер мав на увазі.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Дніпропетровським 120-кг «патріотам» з не тим лейтенантським ВОСом продам дорого. Коли каби почнуть розчесувати їм всі 3 борозди сала на холці. Коли не буде куди діватися, будуть купляти за скільки скажу. Так, хряк? Так!! Бо в мусульманському Стамбулі свиней не люблять
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:17

  fox767676 написав:"зросійщені " 70-ті
якщо дивится з Польщі - то під ковдрою, щоб сусіди-поляки не почули

1. шортс не пускає по урлі Білий птах з чорною ознакою (1971):
https://youtube.com/shorts/HfUWo3nM9K0? ... p3iBo2AbJr
.......
Аргументація дещо змінилась.
Тоді було: "Щоб мою наречену не мацали".
Зараз лякають, щоб буряти мужика не згвалтували.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:36

  Hotab написав:

Да не продал он кампусопрелесть.

О, хоч свиноматка пояснила про що Хантер мав на увазі.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Дніпропетровським 120-кг «патріотам» з не тим лейтенантським ВОСом продам дорого. Коли каби почнуть розчесувати їм всі 3 борозди сала на холці. Коли не буде куди діватися, будуть купляти за скільки скажу. Так, хряк? Так!! Бо в мусульманському Стамбулі свиней не люблять

Ниччё
Когда ты отправишься к Мариняку на восточном фронте мы найдём правильного нотариуса у нас, который отпишет нашему защитнику твоё уже ненужное тебе имущество
В том числе и виллу на адриатике :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 01:02

  барабашов написав:
  Hotab написав:

Да не продал он кампусопрелесть.

О, хоч свиноматка пояснила про що Хантер мав на увазі.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Дніпропетровським 120-кг «патріотам» з не тим лейтенантським ВОСом продам дорого. Коли каби почнуть розчесувати їм всі 3 борозди сала на холці. Коли не буде куди діватися, будуть купляти за скільки скажу. Так, хряк? Так!! Бо в мусульманському Стамбулі свиней не люблять

Ниччё
Когда ты отправишься к Мариняку на восточном фронте мы найдём правильного нотариуса у нас, который отпишет нашему защитнику твоё уже ненужное тебе имущество
В том числе и виллу на адриатике :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Завжди хотів спитати, хто у цієї переляканої свиноматки «ми»??
Його хтось 30-сметровим в дупло розкумарює??
Може (лайт-версія) під обліківкою «Барабашов» пише з десяток розкормлених свиней з кружка «похудій з нами недорого»??
Про кяких «нам» свиноматка, яка не має ні друзів, ні приятелів, може тут казати??
Вадік спився. Спить дома обриганий, комбайн більше не заводиться.
Висуваємо тут версії.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лип, 2025 01:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 01:04

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует?
Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке?
Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем".
Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова?
И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке.
И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.

Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було. Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?

не берусь утверждать, но это - по классике - может быть следствием банальной экономии: один раз перевести и разослать по всем республикам - гораздо плановее, чем искать местных переводчиков...


Да нет же, это результат другой стороны совка - тотального дефицита - и никакой мовной подоплеки он не имеет. Какую новую книгу удалось купить ту и читаешь. Если хочешь читать конечно. В своей русскоязычной школе я помню читал "Таємничий Острів" Жюль Верна на украинском, ну вот была она. Учитель геометрии учил геометрии по украиноязычной книге и ничего ей за это не было (ну мовного омбудсмена не придумали еще тогда). Просто сказала "сорри гайз тут лучше подан материал", и ниче, никто и не подумал задавать вопросы - учитель был еще авторитет. А самый прикол был когда маме как-то удалось купить класную книгу Приключения Буратино с иллюстрациями и глянцем, на ... болгарском языке :lol: - в эпоху дефицита такое бралось не задумываясь, главное достать - какой там язык потом разберемся главное буквы понятные.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 01:12

katso
Було, Кацо, було..але в пізньому совку. В якому ріс і я. Там вже кдб займалось іншими справами.
А трохи раніше (з розповідей батька ще при союзі) було жорсткіше.
Просто для прикладу, я в середніх класах (якраз валився союз) читав від старшого (він в універі вже вчився) роздруківки на матричному принтері. І таскав їх в школу. Не дуже розуміючи що я таскаю)) . Там були політичні анекдоти. Батя дуже переживав. «Мовчи-мовчи» . Хантеру зараз треба було б за його висловлювання відрізати на ногах пальці по самі яйця. Це не пропозиція, це констатація ситуації.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 01:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тупень, ти роками оспорюєш мою чітку позицію про вирішальну роль-вплив можновладців-управлінців-регуляторів в загальному процесі суспільних подій.
Дупень
Чітка позиція- це та яку можна пояснити і повторити...
Тому те що ти називаєш місіонерство або єралашик - це позиція..
Суть її в наступному
Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал. який в подальшому дозволить тобі і твоїй сімї НЕ ЗАЛЕЖАТИ від рішень інших...

А те що ти пропонуєш
прочитати теоретиків від економіки
чи теоретиків від совка
чи ще якихось теоретиків..
Немає нічого спільного з ТВОЄЮ думкою.
Ти простий паразито-ретранслятор білого шуму...
Нікого не цікавить думка зіновьє на совковому шабаші в 1929 році....
Бо це вже історія і повторити ДІЇ тих часів-СЬОГОДНІ не можливо , точно так само як не можливо повторити дії Бальцеровича чи Лікуаня....

Але ти як попугай розповідаєш що вчорашні варіанти можливі в сьогоднішній час.

Я ж пояснюю
треба взяти вчорашній варіант, модернізувати його з урахуванням дій сьогоднішніх успішних - тоді й вийде результат..

І так
Можновладці можуть працювати краще... як і будь-хто з нас, але при цьому
покращення НАШИХ зусиль-покращує НАШЕ життя
а от чи буде покращення НАШОГО життя від покращення дій можновладців-це вилами по воді писано , бо не можливо ПОКРАЩИТИ одночасно життя всіх.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 01:31

Shaman
Можно сказать, случайно попалось о войне:
диктатура - це завжди шлях в нікуди, деградація розвитку (КНДР як приклад довготривалої диктатури). а оскільки диктатура не може визнати деградацію, то завжди починаються пошуки ворога - спочатку внутрішнього, потім зовнішнього. війна починається не завжди, але дуже часто - це й сучасна Раша, й Ірак.
........
висновок - диктатура завжди закінчиться громадянською війною - й чим пізніше це станеться, тим гіршими будуть наслідки. Румунії якось пощастило - диктатора розстріляли за тиждень й не вскочили в халепу.
.......
якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані.
viewtopic.php?p=5874123#p5874123
После этого _hunter вам задавал вопросы:
Интересно, чем беларусы от остальных отличаются? - вроде и диктатура, а не мобилизируют почему-то...

Ну и такое ощущение, что там ответ на какой-то другой вопрос: ок, результат диктатуры - война (гражданская) в будущем. Что имеем: война сейчас.
Так паритет, вроде?
viewtopic.php?p=5874127#p5874127
Ответа, вроде, не было. Или я прозевал?

И добавлю о Салазаре. Вы почитали укр. Вики. К сожалению, она заметно слабее русской, а та, в свою очередь, сильно уступает английской. Честно говоря, английскую не смотрел, поэтому рекомендую посмотреть русскую. Там немного понятнее станет, почему салазаровское Новое государство так быстро рухнуло после его смерти. Весьма отрицательную роль сыграло его стремление сохранить колонии. На это тратилось слишком много денег + недовольство мужчин, которым приходилось воевать в Африке. В войнах участвовала почти четверть взрослого мужского населения.

P.s. К вопросу о дискуссиях здесь. Почитайте последние страницы. Так это я ещё почти ничего не сказал. :)
И на фига мне это?
ЛАД
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