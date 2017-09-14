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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14470144711447214473
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 02:33

ЛАД
О хантере не понял. Это к чему?

Та по совокупності. Якщо вже по режиму воєнного часу.
За якусь типу продану мною недвігу - хай живе. Всі можуть помилитись .
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:36

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Якась у Вас топорна пропаганда. Хочу спитати хто ви по національності?
Вы не первый умник, который задаёт этот вопрос.
Чернокожий китаец. Устроит?

За русифікацію в УСРСР можу сказати, що моя школа за часів совка була русифікована повністю.
Це що за страна УСРСР?
Ваша школа це вся Україна?
Хоча б Західна?
Не було поблизу жодної української школи? Чи ліньки було ходити трохи далі?

Нащо кацапи таке робили на західній Україні? Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було.
Точно не було? Чи не було бажання?
Я купував і Лесю Українку, і Шевченка, і Франка.

Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
Зараз вже переклали?
Видали? Який тираж?
Чи в Польщі воно вже й не потрібно?

Щось в тебе підгорає. Лесю Українку, і Шевченка, і Франка - друкували українською, очевидно напевно не хотіли перекладати. Всю іншу літературу - технічну, закордонну художню - все було кацапомовне.

По школам - там шкіл в районі не було інших. Чи кататись в інший район за гроші яких не було? В цьому була суть совка - дефіцит всього, навіть можливостей.


До речі, щодо Конан Дойля, я купляв ще в Україні книги українського видавництва англійською. Так що українці - не бидло як ти вважаєш і пропагуєш на цьому форумі 24/7.

Свою національність ти не хочеш розкривати, але 99% імовірність що ти руський.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:36

Хуженебудет

The Spectator про корупцію, дезертирство в армії та як репресії руйнують країну
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тупень, ти роками оспорюєш мою чітку позицію про вирішальну роль-вплив можновладців-управлінців-регуляторів в загальному процесі суспільних подій.
Дупень
Чітка позиція- це та яку можна пояснити і повторити...
Тому те що ти називаєш місіонерство або єралашик - це позиція..
Суть її в наступному
Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал. який в подальшому дозволить тобі і твоїй сімї НЕ ЗАЛЕЖАТИ від рішень інших...

А те що ти пропонуєш
прочитати теоретиків від економіки
чи теоретиків від совка
чи ще якихось теоретиків..
Немає нічого спільного з ТВОЄЮ думкою.
Ти простий паразито-ретранслятор білого шуму...
Нікого не цікавить думка зіновьє на совковому шабаші в 1929 році....
Бо це вже історія і повторити ДІЇ тих часів-СЬОГОДНІ не можливо , точно так само як не можливо повторити дії Бальцеровича чи Лікуаня....

Але ти як попугай розповідаєш що вчорашні варіанти можливі в сьогоднішній час.

Я ж пояснюю
треба взяти вчорашній варіант, модернізувати його з урахуванням дій сьогоднішніх успішних - тоді й вийде результат..

І так
Можновладці можуть працювати краще... як і будь-хто з нас, але при цьому
покращення НАШИХ зусиль-покращує НАШЕ життя
а от чи буде покращення НАШОГО життя від покращення дій можновладців-це вилами по воді писано , бо не можливо ПОКРАЩИТИ одночасно життя всіх.

Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.
Предметом же є розвиток, збагачення суспільства-країни (більшості громадян).
Тобто навіть для твого варіанту рішення потрібно що?
Щоб цій твоїй банальщині послідувала більшість (або достатня кількість громадян).
Проблема як це зробити.

Твоє подальше рішення:
- кожному підійти до дзеркала...
- чекати, поки дозріє-з'явиться ота кількість.
Тобто: або чарівна паличка, або ждунство.
В той час, коли інші країни реформуються та втікають ще далі в розвитку від України.

В противагу твоїй відсеб'ятині дійсно фахівці і головне ПРАКТИКИ реформування країн-суспільств РЕАЛЬНО вирішують питання розвитку країни, ринку, суспільства.
Не чекаючи...
І не а-ля твоїм дзеркалом, а практичними кроками...
Але всі ці інструменти-рішення в руках кого?
Можновладців-управлінців-регуляторів.
Це саме вони створюють умови і здатні впливати на суспільство, ринок, країну, на більшість населення.

В тому числі на те, щоб навіть твоє бачення про збільшення кількості підприємців (бажаючих створювати, накопичувати капітал) зростала швидше, ніж природньо.
Тобто навіть твоє рішення ці можновладці-управлінці-регулятори можуть:
- або пришвидшити;
- або пригальмувати;
- або і овсі тимчасово повернути вспять.

А ти, чепушило, навіть в своєму мікрорайоні, місті не можеш нічого зробити, щоб вплинути на процес.
Бо не маєш інструментів впливу.
Не можновладець-управлінець-регулятор.
Тому Мортимер і казав постійно: єдине рішення - це самим стати владою і реалізовувати...
Бо треба мати інструменти.
Щоб реалізувати хоч вчорашнє (кейнсе-бальцеровичевське-куанівське), хоч сьогоднішнє, хоч майбутнє.
Саме про це мова.
І саме в цьому ключовому ти помиляєшся. Не віддупляєш елементарного.
Зробив помилку в основі і на цій помилці побудував -- зате своє(((, ноу-хау, власна позиція (((
А те що вона помилкова та дурна, то й пофіг.

Твій єралашик той же: ти підмінив предмет - розвиток, збагачення суспільства-країни на збагачення особи. Екстраполював рішення для частного на для загального. Мікро- на макро-.
І носишся з цією дурнею, як дурень з писаною торбою.
Вдаючи хероїчного місіонера...

І на останок: якщо ти винайдеш щось суто своє якесь, то це мінімум кандидатська. А для отаких питань - це мінімум докторська, скоріше Нобелівська. І всесвітнє визнання...
Але твої співи-пісульки й нафіг нікому не потрібні в якості вирішення проблеми-питання країни-суспільства. Бо банальщина недоречна..
Про яку ти, чудило, голосиш -- суто власна, а не чиясь, позиція.
Ти хворий невіглас з амбіціями місіонера.
Спробуй місіонерити без мене. Лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.

економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:59

  BIGor написав:Свою національність ти не хочеш розкривати, але 99% імовірність що ти руський.

Не руський, а русскій.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:01

  flyman написав:
  detroytred написав:Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.

економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати"

Саме так.

І то в теоретика проблема з реалізацією цієї своєї ж пропозиції, бо базується на - якщо кожен підійде до дзеркала... або коли вимруть совки (з'являться будівельники капіталізму).
На чарівній паличці або ждунстві.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:04



....не буду довго сперичатися з "знатоком справ на фронті , дезертирів , репресій" Кожного дня спілкуюсь з пораненими солдатами у лікарні ....
Так ...устали ,ЖАРА , неймовірний напряг ,багато інших чинників але бойовий дух ,віра в перемогу на високому рівні .

...ви , мабуть як і "yama" навідуєтесь на форум щоб висратись .
Мабуть у під,їзді біля лифту зловили і наказали....
холява
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  #<1 ... 14470144711447214473
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