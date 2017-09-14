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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14472144731447414475>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:46

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Якась у Вас топорна пропаганда. Хочу спитати хто ви по національності?
Вы не первый умник, который задаёт этот вопрос.
Чернокожий китаец. Устроит?

За русифікацію в УСРСР можу сказати, що моя школа за часів совка була русифікована повністю.
Це що за страна УСРСР?
Ваша школа це вся Україна?
Хоча б Західна?
Не було поблизу жодної української школи? Чи ліньки було ходити трохи далі?

Нащо кацапи таке робили на західній Україні? Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було.
Точно не було? Чи не було бажання?
Я купував і Лесю Українку, і Шевченка, і Франка.

Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
Зараз вже переклали?
Видали? Який тираж?
Чи в Польщі воно вже й не потрібно?

Щось в тебе підгорає. Лесю Українку, і Шевченка, і Франка - друкували українською, очевидно напевно не хотіли перекладати. Всю іншу літературу - технічну, закордонну художню - все було кацапомовне.

По школам - там шкіл в районі не було інших. Чи кататись в інший район за гроші яких не було? В цьому була суть совка - дефіцит всього, навіть можливостей.
.
то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:52

  холява написав:


....не буду довго сперичатися з "знатоком справ на фронті , дезертирів , репресій"

Сперечайтесь з автором статті британського видання. Це вже не москалі пишуть іпсо, це союзники.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:01

  Schmit написав:
  холява написав:


....не буду довго сперичатися з "знатоком справ на фронті , дезертирів , репресій"

Сперечайтесь з автором статті британського видання. Це вже не москалі пишуть іпсо, це союзники.


Я союзників бачив тільки на початку війни ...
Кожного разу коли привозили тяжкого 300 тут як тут, знімали ....
Це все .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:14

  BIGor написав:
  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?


....зрада форуму !!!
Чолв,яга який воює за Україну ,не цікавится своєю культурою !
А той ,що за кордоном ( зїбав ) тому від того зле .
Колись про це напишуть опопвідання .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:еному совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?

ну то для вас 95 квартал з потапом чи з притулою то "культура"

ви брешете бо малосівічена менуал кьюашечка без професії
таким як ви нема життя за будь-якої влади - соціалістичної, капіталістичної української, капіталістичної польської.
Але боягузи бояться зізнатися що справа в самих них, а не у державному устрої.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав: Кінчайте це фаріонство.

скоро наїсться фаріонства по-польські, але навіть після цього нічого не зрозуміє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:24

  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

гарне запитання до хворого суспільства
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:25

  BIGor написав:
  Banderlog написав:то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?

Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?

так і не відповів, чому втік з неньки, якщо так покращало
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:27

  fox767676 написав:
  Banderlog написав: Кінчайте це фаріонство.

скоро наїсться фаріонства по-польські, але навіть після цього нічого не зрозуміє

не факт, у воукерів часто навпаки: "ням-ням, Божа роса"
flyman
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