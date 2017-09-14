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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14472144731447414475
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:40

  Hotab написав:katso
Було, Кацо, було..але в пізньому совку. В якому ріс і я. Там вже кдб займалось іншими справами.
А трохи раніше (з розповідей батька ще при союзі) було жорсткіше.
Просто для прикладу, я в середніх класах (якраз валився союз) читав від старшого (він в універі вже вчився) роздруківки на матричному принтері. І таскав їх в школу. Не дуже розуміючи що я таскаю)) . Там були політичні анекдоти. Батя дуже переживав. «Мовчи-мовчи» . Хантеру зараз треба було б за його висловлювання відрізати на ногах пальці по самі яйця. Це не пропозиція, це констатація ситуації.

Денис Елесеевич и ночной домашний арест за репосты - это не оно? 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 11:49

  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:04

  _hunter написав:
  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.

замість того, щоб створювати умови для розвитку мови і культури шукають ворогів щоб показувати патріотичність,
цікаво серіал СН в світлі боротьби коли визнають антидержавним?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:12

  flyman написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.

замість того, щоб створювати умови для розвитку мови і культури шукають ворогів щоб показувати патріотичність,
цікаво серіал СН в світлі боротьби коли визнають антидержавним?

Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:19

  _hunter написав:
  Hotab написав:

Да не продал он кампусопрелесть.

Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.

Ну, значит что-то не так понял на "недвижимой" ветке. 🥵 Перефразирую: "как баулы евро вывез - так куда-то агит-задор и пропал"...

Знов в штангу ногою. Нічого нікуди не вивіз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:19

  Water написав:
Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
поїхати в польщу і говорити на польскій :lol:
А якщо серйозно, то прийняти закон і заборонити російську. А те що 40 процентів проти то плювати. Тіки потом не дивуйтесь що люди виїхають або стають сепаратистами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:25

  Water написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.

замість того, щоб створювати умови для розвитку мови і культури шукають ворогів щоб показувати патріотичність,
цікаво серіал СН в світлі боротьби коли визнають антидержавним?

Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?

Не поверишь - развивать :) - и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:28

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:
Да не продал он кампусопрелесть.

Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.

Ну, значит что-то не так понял на "недвижимой" ветке. 🥵 Перефразирую: "как баулы евро вывез - так куда-то агит-задор и пропал"...

Знов в штангу ногою. Нічого нікуди не вивіз.

Перевёл? :) - месадж там вполне конкретный был...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:32

  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Тут більшість ждуни, ухилянти, тому нічого дивного.
unicdima
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