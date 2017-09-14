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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14475144761447714478>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.
У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.
У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).
Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом
1 Я також за все хороше і проти всього поганого
2 Я також як і долярчик хочу виграти в піраміді... але я трошки розумніший тому НЕ ПРИЙМАЮ участі в пірамідах і тому хоч і не виграю на ХАЛЯВУ , але не програю СВОЄ.
3 Якщо хтось робить , то сотня дурнів переконана що ЗНАЮТЬ як зробити краще...
І ця сотня ніколи не взнає що вона складається з дурнів... до моменту поки хоч один з них не спробує РЕАЛЬНО щось зробити
Саме реалії так бють по фейсу теорії - що в подальному з побитим фейсом теоретик вже не настільки критично настроєний по відношенню до практика.
4 Практик же знає - якщо справа ДОВЕДЕНА до успішного закінчення, але при цьому ЗУПИНИЛАСЬ на рівні 70% від максимально теоретичного рівня - це вже дикий успіх за який можна присвоювати собі медальку.3 Виходячи з пункту 4 , і розуміючи що можновладці зробили більше ніж 85 і менше ніж 95% від максимально можливого ( в нашій ситуації і при умові що дії можновладців не доводили до соціальних вибухів) - я особисто ВВАЖАЮ це успіхом.

ПС
а ти так і помреш фантазуючи про те як би було добре якби можновладці виконали все на 100%.... і ніколи не взнаєш , що одним з елементів виконання на 100%( того про що ти мрієш читаючи книжки)-це позбавлення тебе і тобі подібних - пенсій.Бо це
а -ДОЦІЛЬНО
б-СПРАВЕДЛДИВО.
Ба більше, правильною дією можновладці-це копняк під дупу всім військовослужбовцям в період 1990-2010 роки , а звільнені кошти треба було направити на розбудову заводів( отримали б при цьому ЛАДа як симпатика діючої влади)

ппс
уточню для дурнів
можна підняти пенсійний стаж поступово як це зробила влада
а треба було підняти різко стаж і так само відмовляти ВСІМ хто не має мінімум 30 років пенсійного у виплаті пенсій поки не отримають..

Другий варіант - різко прискорив би проведення реформ
а - багато пенсіонерів так би й не дожило до отримання пенсії
б -зекономлені гроші можна було направити на виплату силовикам які б кийками гасили невдоволення...

Тому
Здурі можна й мягке зломати..
Але це знає тільки той хто пробував щось робити
бо той хто не пробував-тому й ломати нічого.
Я ж краще буду прислухатись до практиків-реформаторів - визнаних фахівців в цій галузі.
Прислухайся...
Я ж тобі не лікар...
От тільки деколи перевіряй куди прийшов слухаючи...
і якщо виявиться що дійшов ти навіть не в ліс куди мене відправляєш , а в ..упу....
Тоді може й згадаєш що були розумні, які пробували переконати тебе що НЕ ТРЕБА ВІРИТИ...
Треба слухати і ПЕРЕВІРЯТИ почуте....
Ти не перевірив
і де ти зараз? навіть в ЗСУ не беруть...
От тобі й результат 25 річного служіння слухаючи але не думаючи.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:38

  budivelnik написав:...
Я ж тобі не лікар...

Правильно - не лікар.
Ти місіонер.
Тобто отой типовий тупо сам лізучий до іншого зі своєю місією.
Ще й дурний та брехливий.
Ти сам особисто визнав, що не обмінюєшся думками, а маєш місію -- переконувати...

Тому
З тобою тільки так, як з місіонерами - лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:42

  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні.
Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.
Холопам воно не треба, а кому потрібно - навчимо. Чи самі навчаться.

P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 лип, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:47

ЛАД цікаво що коли у кацапа типу тебе закінчуються аргументи - то воно переходить на особисті образи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто отой типовий тупо сам лізучий до іншого зі своєю місією.
Ще й дурний та брехливий.
Місіонер - це той хто навертає тебе в свою віру.
Я ж просто не даю тобі дурити інших.
Тобто ти лохотронщик зазиваючий в піраміду....
Єдиний нюанс
В тебе від того що когось в піраміду совкового ждунізму затягнеш - прибутку не буде.
Єдине це в тебе буде моральне задоволення що кількість просравших життя так само як і ти -буде більша.
І тебе бісить , що я своїми зауваженнями не даю іншим влізти в те лайно в якому ти й помреш.
Але при цьому мене дивує
Як людина яка дослужилась до старшого офіцера-не може проаналізувати що вона отримала від своїх переконань?
У вас в ПТУ всі такі були - чи ти виділявся
Рєдкім умом і сообразительностью...?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:53

  BIGor написав:ЛАД цікаво що коли у кацапа типу тебе закінчуються аргументи - то воно переходить на особисті образи.

Хм... :roll:
  unicdima написав:Так ніхто з *** (нецензурно), *** (161я УК) і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:57

  BIGor написав:ЛАД цікаво що коли у кацапа типу тебе закінчуються аргументи - то воно переходить на особисті образи.

Нацисты тоже не начинали с газовых камер и крематориев.
Начиналось с деления на "своих" и "чуждых".
Так что лучше сразу назвать дурака дураком, а подонка подонком.
И вы задаёте много вопросов, но на вопросы к вам не отвечаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто отой типовий тупо сам лізучий до іншого зі своєю місією.
Ще й дурний та брехливий.
Місіонер - це той хто навертає тебе в свою віру.
Я ж просто не даю тобі дурити інших.
Тобто ти лохотронщик зазиваючий в піраміду....
Єдиний нюанс
В тебе від того що когось в піраміду совкового ждунізму затягнеш - прибутку не буде.
Єдине це в тебе буде моральне задоволення що кількість просравших життя так само як і ти -буде більша.
І тебе бісить , що я своїми зауваженнями не даю іншим влізти в те лайно в якому ти й помреш.
Але при цьому мене дивує
Як людина яка дослужилась до старшого офіцера-не може проаналізувати що вона отримала від своїх переконань?
У вас в ПТУ всі такі були - чи ти виділявся
Рєдкім умом і сообразительностью...?

Брехунець, вивчай:
*Значення слова: місіонер
місіонер — це особа, якій доручено виконання певної місії чи завдання.*
https://uk.sharpcoderblog.com/blog/mean ... -missioner

Все інше в твоєму співі далі теж дурна брехня рівня ПТУ-шника.
Без брехні тобі будувати ні на чому.

Тому лісом, місіонер тутошній, лісом.
З місією, яку ти сам собі доручив -- переконувати тут.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:05

  ЛАД написав:
  BIGor написав:ЛАД цікаво що коли у кацапа типу тебе закінчуються аргументи - то воно переходить на особисті образи.

Нацисты тоже не начинали с газовых камер и крематориев.
Начиналось с деления на "своих" и "чуждых".
Так что лучше сразу назвать дурака дураком, а подонка подонком.
И вы задаёте много вопросов, но на вопросы к вам не отвечаете.

Ти виходить проросійський подонок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:10

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России является «поворотным моментом» в украинском конфликте. Об этом заявила бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс.

«Прошедшая неделя была поворотным моментом», – заявила Райс в интервью газете The Hill.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил РФ 50-дневный ультиматум с требованием заключить соглашение с Украиной для того, чтобы отсрочить введение санкций против России. Об этом 19 июля написало норвежское издание Steigan.
https://absatz.media/news/127120-kondol ... mpa-rossii
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