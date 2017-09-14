Додано: Нед 20 лип, 2025 16:16

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому? Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому? Під час війни з москалями , за межами сімї у публічних місцях - так- це НЕПОВАГА

скажу більше

Це підлість.

Адже ти таким чином робиш оточуючих тебе українців

або невиховними ( якщо не будуть відповідати тобі на мові на якій ти до них звертаєшся)

або зрадниками своїх дітей які гинуть за право використовувати УКРАЇНСЬКУ. Під час війни з москалями , за межами сімї у публічних місцях - так- це НЕПОВАГАскажу більшеЦе підлість.Адже ти таким чином робиш оточуючих тебе українцівабо невиховними ( якщо не будуть відповідати тобі на мові на якій ти до них звертаєшся)або зрадниками своїх дітей які гинуть за право використовувати УКРАЇНСЬКУ.

Надоела эта тема.

Думал, уже успокоились. Но нет, некоторым умникам неймётся.

Но вы же позиционируете себя как умного.

У меня в доме сейчас есть женщина, которая говорит исключительно по-украински. Не знаю, это было всегда или в связи с войной (думаю, так). Общаемся довольно часто (у неё дочка примерно того же возраста, что и моя внучка, и они дружат). Когда мы с ней общаемся, иногда перехожу на украинский (она не переходит на русский никогда). Это нам никак не мешает - мы друг друга понимаем. И никто не предъявляет претензий друг к другу. И никаких проблем.

Мой зять (который в армии), к сожалению, мову знає погано. У него в подразделении часть людей україномовних (причём, изначально, а не в связи с войной), часть русскоязычных. Общаются абсолютно без проблем. И никто не рассматривает русскую речь как подлость или зраду.



Интересно, почему-то больше всего за этот вопрос переживают те, кто з'..ся, и те, кто в армию точно не попадёт. Это что - комплекс вины? Желание доказать, что они "настоящие патриоты"?



P.s. Не хотел отвечать на этот пост. Но это было возможно, пока он был почти единственным (+ prodigy, которому я ответил сразу). Но тут некоторые начали раскручивать в 1000-й раз эту тему. Надоела эта тема.Думал, уже успокоились. Но нет, некоторым умникам неймётся.Но вы же позиционируете себя как умного.У меня в доме сейчас есть женщина, которая говорит исключительно по-украински. Не знаю, это было всегда или в связи с войной (думаю, так). Общаемся довольно часто (у неё дочка примерно того же возраста, что и моя внучка, и они дружат). Когда мы с ней общаемся, иногда перехожу на украинский (она не переходит на русский никогда). Это нам никак не мешает - мы друг друга понимаем. И никто не предъявляет претензий друг к другу. И никаких проблем.Мой зять (который в армии), к сожалению, мову знає погано. У него в подразделении часть людей україномовних (причём, изначально, а не в связи с войной), часть русскоязычных. Общаются абсолютно без проблем. И никто не рассматривает русскую речь как подлость или зраду.Интересно, почему-то больше всего за этот вопрос переживают те, кто з'..ся, и те, кто в армию точно не попадёт. Это что - комплекс вины? Желание доказать, что они "настоящие патриоты"?P.s. Не хотел отвечать на этот пост. Но это было возможно, пока он был почти единственным (+ prodigy, которому я ответил сразу). Но тут некоторые начали раскручивать в 1000-й раз эту тему.

Ще раз для тих1 Читайте краще те що пишуть опонентиОпоненти пишуть - ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську2 Ви маєте право використовувати російську в побуті з ким завгодно , при умові що цей хто завгодно з цим погоджується3 Якщо ви хочете публічно використовувати російську- то також маєте на це право , але ОБОВЯЗКОВА присутність тлумача який такому як я переведе на українську.Що не зрозуміло?Спробуйте в педерації зобовязати суд вести справу на українській.Зможете чи відразу отримаєте +10 років мордовських таборівСпробуйте в педерації вимагати відновити функціонування української на окупованих територіях - це ще +15 років мордовських таборів...То поясніть тодіЯкщо Україна НЕ вимагає від Вас використовувати українську під страхом висилки на уранові рудники..То якого милого ви вимагаєте функціонування російської?тільки на тій основі що ви її знаєте?то може мені варто вичтити якусь мумба-юмба-есперанто і спеціально чіплятись до всіх носів російської з вимогою щоб вони мене розуміли і на мумба-юмба-есперанто спілкувались?Що за подвійні трактування?Якщо щелепа не викривляється в сторону української - то якого милого вимагати від українців викривлення їх щелеп в сторону російської?