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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 15:54
Бетон написав:
четырежды ухылянт с трибуны верховной рады рассказывает другому ухылянту, что тот должен идти на фронт.
я видел всё в жизни.
Я видел другое, чем больше шкаф - тем меньше яйца, во всех смыслах
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Додано: Нед 20 лип, 2025 15:58
detroytred написав: unicdima написав: greenozon написав:
армія недо фінансується
а цар - багатіє
брехло, що заробив Зеленський від війни?
Згідно з декларацією за минулий рік, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.
........
Эти доходы не связаны с войной.
Без войны, возможно, они были бы даже выше.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 15:59
барабашов написав:
нюхом, как П.П.Шарикофф кошек и котопёсов?
Я твою гаишную сучность за километр чувствую ))
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:07
detroytred написав: ЛАД написав:
P.s. Не хотел отвечать на этот пост.
Намагався не встрягати в мовне питання.
Бо по своєму праві обидві сторони.
І нема однозначної відповіді на нього, як краще поступити.
В таких випадках орієнтуватися потрібно на закон. В Конституції ж (законі прямої дії) поки все чітко визначено.
Конституцию при желании можно достаточно легко изменить.
Как сделали с "постоянным нейтралитетом". Точно так же можно изменить положения о языках и даже равноправие людей, независимо от национальности. Можно восстановить "5 параграф" и ограничить в правах. Пусть даже неофициально, как было в Союзе.
Но есть некоторые принципы повыше даже Конституции.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 лип, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:07
detroytred написав:
То я дурю і винуватий в бідах інших?
Ти деколи мене читай..
1 Ти дуриш
2 Той хто дурень він просто сволота, але не винуватий в бідах того хто повірив брехні
3 Той хто прийняв рішення- той несе відповідальність за це рішення.
Ти винуватий в розповсюдженні поганих рішень.
Чим більше таких розповсюджувачів - тим більша кількість людей приймає не вірне рішення
Чим більша кількість людей приймає не вірне рішення- тим більше розповсюджувачів поганих рішень дохне з голоду.
Але ти настільки примітивний - що зрозуміти цей логічний ланцюжок не в стані.
Тому спеціально для примітива
Якщо в тебе є нащадки - то те що ти подохнеш - це твоє рішення
А от те що ти розповсюдив море брехні - за це своїм поганим життям будуть розраховуватись твої нащадки.
Отже
якщо ти одинак- то тобі пофік
якщо є нащадки - то ти дурень в кубі.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:09
ЛАД написав:
Конституцию при желании можно остаточно легко изменить.
Ні
Є речі , які економіка реально не витягує - але відмінити їх не можна..
Щось типу не можна заднім числом приймати закон який погіршує життя тих хто живе по цьому закону.
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budivelnik
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:16
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Під час війни з москалями , за межами сімї у публічних місцях - так- це НЕПОВАГА
скажу більше
Це підлість.
Адже ти таким чином робиш оточуючих тебе українців
або невиховними ( якщо не будуть відповідати тобі на мові на якій ти до них звертаєшся)
або зрадниками своїх дітей які гинуть за право використовувати УКРАЇНСЬКУ.
Надоела эта тема.
Думал, уже успокоились. Но нет, некоторым умникам неймётся.
Но вы же позиционируете себя как умного.
У меня в доме сейчас есть женщина, которая говорит исключительно по-украински. Не знаю, это было всегда или в связи с войной (думаю, так). Общаемся довольно часто (у неё дочка примерно того же возраста, что и моя внучка, и они дружат). Когда мы с ней общаемся, иногда перехожу на украинский (она не переходит на русский никогда). Это нам никак не мешает - мы друг друга понимаем. И никто не предъявляет претензий друг к другу. И никаких проблем.
Мой зять (который в армии), к сожалению, мову знає погано. У него в подразделении часть людей україномовних (причём, изначально, а не в связи с войной), часть русскоязычных. Общаются абсолютно без проблем. И никто не рассматривает русскую речь как подлость или зраду.
Интересно, почему-то больше всего за этот вопрос переживают те, кто з'..ся, и те, кто в армию точно не попадёт. Это что - комплекс вины? Желание доказать, что они "настоящие патриоты"?
P.s. Не хотел отвечать на этот пост. Но это было возможно, пока он был почти единственным (+ prodigy, которому я ответил сразу). Но тут некоторые начали раскручивать в 1000-й раз эту тему.
Ще раз для тих Хто не бажав.. але відповів..
1 Читайте краще те що пишуть опоненти
Опоненти пишуть - ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
2 Ви маєте право використовувати російську в побуті з ким завгодно , при умові що цей хто завгодно з цим погоджується
3 Якщо ви хочете публічно використовувати російську- то також маєте на це право , але ОБОВЯЗКОВА присутність тлумача який такому як я переведе на українську.
Що не зрозуміло?
Спробуйте в педерації зобовязати суд вести справу на українській.
Зможете чи відразу отримаєте +10 років мордовських таборів
Спробуйте в педерації вимагати відновити функціонування української на окупованих територіях - це ще +15 років мордовських таборів...
То поясніть тоді
Якщо Україна НЕ вимагає від Вас використовувати українську під страхом висилки на уранові рудники..
То якого милого ви вимагаєте функціонування російської?
тільки на тій основі що ви її знаєте?
то може мені варто вичтити якусь мумба-юмба-есперанто і спеціально чіплятись до всіх носів російської з вимогою щоб вони мене розуміли і на мумба-юмба-есперанто спілкувались?
Що за подвійні трактування?
Якщо щелепа не викривляється в сторону української - то якого милого вимагати від українців викривлення їх щелеп в сторону російської?
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budivelnik
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:18
budivelnik написав: ЛАД написав:
Конституцию при желании можно остаточно легко изменить.
Ні
Є речі , які економіка реально не витягує - але відмінити їх не можна..
Щось типу не можна заднім числом приймати закон який погіршує життя тих хто живе по цьому закону.
Когда "економіка реально не витягує", то можно всё. Даже без изменения Конституции. Всегда есть обходные пути.
Увеличение пенс. возраста "погіршує життя тих хто живе по цьому закону"? По-моему, да.
Тем не менее, легко сделали. И даже без протестов, как было во Франции.
А уж то, о чём я писал, так вообще без проблем.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:21
budivelnik написав: ЛАД написав:
Конституцию при желании можно остаточно легко изменить.
Ні
Є речі , які економіка реально не витягує - але відмінити їх не можна..
Щось типу не можна заднім числом приймати закон який погіршує життя тих хто живе по цьому закону.
Так то задним
- а если, как с выездом за кордон - передним - вообше без проблем.
Ну и никто не говорит о прямо "погіршує життя" - можно и на одном и том же уровне оставлять..
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:24
budivelnik написав:
............Що за подвійні трактування?
.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав?
А вот как раз вы вимагаєте
. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.
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