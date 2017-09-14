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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:52
Faceless написав:
ЛАД написав:P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.
Однако жёстко. Но то в вашем случае поздний совок и УССР.
В ВУЗе вам на каком языке лекции читали и учебники давали?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:58
барабашов написав:
В ВУЗе вам на каком языке лекции читали и учебники давали?
Львівський Політехнічний
1985-1990 - російська мова практично всі лекції...
Були викладачі які свої семінари вели українською
Львівський Медінститут - всі лекції російською...якщо на потоці були іноземці до 1995 року
львівський Інфіз - російська
Львівський Університет - там було трошки по іншому.....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 20 лип, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:59
budivelnik написав: ЛАД написав:
Географічне положення на перехресті дає вигоди, але і дуже небезпечне.
Мали або приєднатись до когось, або самім стати імперією.
Це педераційна логіка при чому з точки зору світового розвитку-дико застаріла...
Київ в момент найвищого розвитку - був на перехресті Схід/Захід....
Галичина була на перехресті.. і входила як мінімум в кілька впливових на свій час державоутворень...
Це і королівство часів Короля Данила...
Це і складова Галицько-Волинської Держави , частину якого потім окупувало Польща і Князівство Литовське, потім перейшло під керування Австро-Угорщини, потім знову Польщі, потім СРСР потім Україна....
В цей самий час педерація-стала васалом Золотої Орди і була цим васалом до моменту переходу Галичини в Австроугорську...
Тобто історія Київської Русі/Галичини/України - має такі самі сторінки як і історія педерації
Тому питання- чому педераційна більш важлива з твоєї точки зору?
Тільки тому що австоругорщина не проводила мовну дискримінацію а педерація - проводила?
І останнє
На рахунок
ми пахалі. я і трактор..
-це відрижка совка...
Трактор -це капітал , і якщо я ЗАРОБИВ на трактор а ти в драних лаптях тягнеш соху - то це ТВОЄ горе і моя перемога.
Українці - Україну відстояли і не були асимільовані ні фіноуграми ні поляками ні австріяками....
А от хто такі московіти? потомки золотої орди які пробують пртендувати на історію тих хто їх окупуваши вивів з болота?
А если кто то трактор тупо с совхозной МТС спиздил, да не один, а потом начал всем втирать что только бычьё ленивое с сохой пашет?
У вас стадии "соха>>>>пахать" я так понимаю тоже не было, сразу Кировец с ДжонДиром с неба упал?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:03
budivelnik написав: барабашов написав:
В ВУЗе вам на каком языке лекции читали и учебники давали?
Львівський Політехнічний
1985-1990 - російська мова практично всі лекції...
Були викладачі які свої семінари вели українською
Львівський Медінститут - всі лекції російською...якщо на потоці були іноземці до 1995 року
львівський Інфіз - російська
Львівський Університет - там було трошки по іншому.....
Всегда думал что на русском(языке Руси, не мордвы с бурятами) во Львове только первый канал ЦТ говорил, ну и радиоточка в райкоме о сигналах точного времени.
А все комсомольские и партийные активисты(ну и "буряты" в КГБ и милиции) доморощенные были или засланцы с Нижних Тагилов?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:04
_hunter написав:
А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...
один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти
а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:05
барабашов написав:
А если кто то трактор тупо с совхозной МТС спиздил, да не один, а потом начал всем втирать что только бычьё ленивое с сохой пашет?
У вас стадии "соха>>>>пахать" я так понимаю тоже не было, сразу Кировец с ДжонДиром с неба упал?
1 Виключення з правил - тільки підтверджує правило
Правило - совок розщвалився ЕКОНОМІЧНО ... тобто і тракторів які варто було красти в совку то вже й не залишилось
2 Я починав з збільшення РОБОЧОГО ЧАСУ...
Тобто згідно чинного законодавства місяць повинен мати 160-165 робочих годин ... а в мене менше 220 перших ДЕСЯТЬ років не було
3 При цьому
Сімя ЖИЛА з заробітків зароблених за 160 годин - а все що далі- вкладалось у майбутнє (освіта/інструменти/технології)
4 Після того як через 10 років роботи в мене накопичився капітал розміром в 5 років середньостатистичного - життя трошки покращилось, адже вже тоді можна було починати жити за відсотки з капіталу... хоча я ще 15 років пахав хоч і не по 220 годин
Але це покращення відбулось виключно за рахунок погіршень в перших 10 років.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:05
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав.
Не батальон, а добровольческую
"Голубую дивизию".
Для вас Бандера и Шухевич герои? Да, пожалуйста!
Только не надо всех заставлять верить в это и бить им земные поклоны.
так й в УПА були добровольці
Бандера та Шухевич діяли в конкретних історичних обставина. тому не треба оце про посібників нацистів, а там історики нехай дають свою оцінку. Шухевич народився та помер у Львові, тому зрозуміло за що він воював.
Я не выделил, думал, и так понятно главное.
Ошибся, исправляю. Остальное обсуждать не буду.
висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока.
Примеры можно? За последние 50 лет? Ю. Корею не приводить, никакого "построения демократии под руководством США
" там не было.
не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимо
Я специально выделил.
По-моему, понятно, что вопрос "под руководством США".
це йому пощастило, що його послідовники залишились при владі. бо є приклади Чаушеску, Хусейна, Кадаффі, Асад встиг втекти, а то доєднався б - теж від "люблячого" народу. Берії теж могли б дати спокійно дожити, але чомусь вирішили по-іншому... та й Піночета у спокої не лишали...
Вы плохо почитали о Салазаре.
Не помню точно, но я, вроде, приводил результаты опросов в Португалии, по которым его признают самым великим португальцем и сегодня.
два головних недоліки - при автократіях закінчується змінність людей при владі, й не лише на верхніх рівнях, а всюди. як наслідок - значно зростає корупція - не завжди, але дуже вірогідно.
Угу.
При Сталине совершенно не было "змінності людей при владі".
й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини.
Вы уверены?
не здивуюсь, що путін вважає, що перемога близько, бо йому так доповідають, й нема ЖОДНОЇ людини, яка сказала б - треба приставати на угоду Трампа - дурних немає.
Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.
успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ
Уже в зубах навязло - Сингапур.
Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".
Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи.
Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 лип, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:07
барабашов написав:
А все комсомольские и партийные активисты(ну и "буряты" в КГБ и милиции) доморощенные были или засланцы с Нижних Тагилов?
У нас було засилля дітей військових , які відслуживши в сибіру/далекому сході - на пенсію їхали жити в Прибалтику, Західну Україну, Крим....
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:07
ЛАД написав:
Какая доля людей читала технічну літературу хоть на немецком, хоть на английском? Да и сегодня это на уровне 1, может, 2% населения. + для чтения специальной литературы нужен несколько "специальный" английский и техническую литературу читать проще.
Я читав та продовжую читать.
"З високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким" - возможно. Но и с "високою вирогідністю" не сможете. С другой стороны, у многих возникает такая необходимость?
Не скажу за всю Україну, на власному прикладі можу сказать: є можливість навчатись та працювать. З російською це дуже важко, де б ви не були, це тільки на росісі. В Болгарії, Грузії, Молдові, Турції, Естонії трішки знають, але для роботи думаю ні.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:07
budivelnik написав: барабашов написав:
В ВУЗе вам на каком языке лекции читали и учебники давали?
Львівський Політехнічний
1985-1990 - російська мова практично всі лекції...
Були викладачі які свої семінари вели українською
Львівський Медінститут - всі лекції російською...якщо на потоці були іноземці до 1995 року
львівський Інфіз - російська
Львівський Університет - там було трошки по іншому.....
в Харкові до війни деякі предмети викладали російською попри вимоги Закону. се ля ві... війна сильно вплинула на це питання...
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