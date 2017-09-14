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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14484144851448614487
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:24

  Letusrock написав:
  unicdima написав:по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.

я не дочекаюсь виїзду з квітучої демократії в загниваючий капіталізм верхньої та середньої частини дунайського басейну, а братішек залишу тобі

до 4 хв. куди, а після 4 хв. до 9 хв. чому
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 лип, 2025 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26

  Shaman написав:..........
якщо вважаєте, що знаєте, чому в срср євреям чинили перепони - то розкажіть нам :D особливо зважаючи на ПІБ багатьох революціонерів...
........
Не я поднимал этот вопрос, не мне и отвечать.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Малорос» Сибаріт (жодного слова на державній) в ЗСУ, «українець» в підвалі переховується.
, флудить на форумі, мріє про Ночкіна. Сам Автор відео, пан Ночкін , патріот філіппінський. Відбірний. Зацькований малоросами.
Все так, головне не переплутати , де зацьковані патріоти з потіряним ділом, де малороси.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:29

  pesikot написав:

  Letusrock написав:І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.

Зачекай, все ще буде )
то ти визнаєш, що поки такого в білорусії нема?
Banderlog
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