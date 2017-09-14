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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лип, 2025 07:26
Сибарит написав: Banderlog написав:
Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
Не знаю як у вас, в мене така медкомісія і була,окрім флюрографії. Непридатність має визначати діючий підрозділ. Покупець завжди прав.
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