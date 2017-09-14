RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14494144951449614497
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:07

АндрейМ

Я не розумію до чого я тут.

То було «згідно Конституції…» . навіть про ЗУ Андрюша вищав, що ігнорує, бо «конституція». Тепер не помічає питання, згідно якої статті Конституції він себе звільнив. Що ж це робиться?
Hotab
 
Повідомлень: 15746
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:23

  Успіх написав:
  unicdima написав:Чому уникаєш відповіді на питання, де ховаєшся?
Я НЕ ховаюсь!
Вільно ходжу вулицями і їзджу ГТ!

Навіть, адресу сміливо пишу - Рудненська, 8 :)


Мат ... мат ... мат ... :lol: :lol: :lol:

Долярчик не підвів, вляпався в чергове гімно

№ 8 — територія колишнього львівського міського молочного заводу, який працював від 1964 року, припинив свою діяльність у 2009 році. Тоді ж на заводі було демонтоване і вивезене все обладнання. Останніми роками свого існування виробляв молочну продукцію під торговою маркою «КОМО»[3]. 2017 року власники заводу й відповідної земельної ділянки виступили з ініціативою звести на його місці житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження на проєктування об'єкта будівництва затвердили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 26 жовтня 2018 року. Тепер на місці колишнього молокозаводу корпорація «Ріел груп» збудує житловий квартал «Ріел Сіті» із громадськими будівлями, садочком, початковою школою, підземним на наземним паркінгом. Паркінг буде розрахований на 900 автомобілів, а сам житловий квартал зможе вмістити до 3470 мешканців. Реалізувати проєкт планують за 10 років

Номер і так був, але оце все під одним номером ? )

Заздрю твоїм здібностям купити конуру з великими проблемами
Я так дійсно не вмію )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:28

  Hotab написав:АндрейМ

Я не розумію до чого я тут.

То було «згідно Конституції…» . навіть про ЗУ Андрюша вищав, що ігнорує, бо «конституція». Тепер не помічає питання, згідно якої статті Конституції він себе звільнив. Що ж це робиться?

Так, і Ви на питання не відповідаєте. Згідно якої статті Конституції не воюють мільйони громадян України? Я себе не звільняв. На обліку стою. Дані оновив своєчасно. Які до мене претензії? Де у Конституції написано, що саме я маю воювати? Там написано, що усі мають, і жодного слова про «черги».

Але я розумію тих, хто до влади ставиться так, як влада до них. І ще раз підкреслю, що «всі» має означати усіх. Усі у черзі не стоять, і я не розумію що саме їх робить особливими. Для мене вони - такі ж громадяни, як і я. Стать або посада чи соціальний статус привілеїв не надають.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 22 лип, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
Повідомлень: 553
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:30

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:у твого смартика є чіткі терміни чи немає ?
Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!
Просто підписання Основного договору буде через деякий час, але ЦЬОГО РОКУ!


8 класів тобі не вистачає, щоб відповісти на просте питання

Тож не верещи про терміни в ЗСУ ...

?
ну давай подумаєм разом...
якщо війна буде ще 10 років? Ми тут будем ще 10 років? А ти там на пропуканім дивані? І незламний Черчіль в своєму кріслі?
Ви серйозно? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:40

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!
Просто підписання Основного договору буде через деякий час, але ЦЬОГО РОКУ!


8 класів тобі не вистачає, щоб відповісти на просте питання

Тож не верещи про терміни в ЗСУ ...

?
ну давай подумаєм разом...
якщо війна буде ще 10 років? Ми тут будем ще 10 років? А ти там на пропуканім дивані? І незламний Черчіль в своєму кріслі?
Ви серйозно? :lol:


Давай подумаємо разом )

Тобто, ти визнаєшь, що у війні чітких термінів не може бути ?
Так чи ні ?

Долярчик в СЗЧ, ти в СЗЧ збираєшься, то які "Ми тут будем ще 10 років" ?
Чи "Ми пахали - я і трактор" ? )

Може перестанешь лозунгами розмовляти )

До речі, ти на форумі проводишь стільки часу, що навіть у мене немає стільки часу для форуму )

То так ти і 15 років можешь бути в ЗСУ, бо "рот закрив - робоче місце чисте" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 14494144951449614497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287626
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 949567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9201)
22.07.2025 16:50
ПУМБ (6634)
22.07.2025 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.