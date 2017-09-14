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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14496144971449814499
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:26

  _hunter написав:Я уже не помню, кто эту утку запустил (тот старый маразматик со справкой?), но сейчас - просто идеальный индикатор для подсветки неадекватов, которые даже в азы факт-чекинга не умеют. :wink:

Тут сходятся два основных недостатка людей - зависть и проецирование себя на других.

Но в словах «500 евро» есть и другая беда. Очень много граждан Украины считают эту сумму большими деньгами, а власть всё навороваться не может. Я до последнего мирного дня ходил с Кулебой в один ресторан на обед. Не вместе с ним, но часто его там видел то одного, то с кем-то. Кто платил за мой обед я знал (я). Кто платил за его - подозревал (тоже я). К нему у государства претензий нет, а у того, для которого 500 евро может быть месячным доходом, есть.

Нет в Украине справедливости, и что именно мне предлагают защищать, я понять не могу.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:33

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:А с какими "ЗП" готовы?

Честно? :roll:
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...

Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...
От текущей ЗП, естественно.
Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.
Опять же, естественно - обе стороны.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Путін справді почув Трампа


та зебанда не чує свого народу. Як ці бандити вже 'осточорітил'
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:13

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Честно? :roll:
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...

Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Насправді більш цікаво що таке х2х2, які "порахував" _hunter.
Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8, навіть без врахування армійських заморочок та ризиків.
Якщо в годину - то х4 навіть трохи забагато, особисто мене за умови чітких строків та предоплати влаштувало б навіть х2.5...

А 10000 долл з довідника стеля budivelnik-а - це приблизно $12.5/год, які якраз і є середній годинний дохід пересічного помножений на х2х2, які "порахував" _hunter

Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

В Трудовому Кодексі України все детально описано, враховуючи нерозбірливість та бажання командира отримати та утримати хоч когось - вирішувати буде саме претендент.
В умовах війни та гіпотетичної армії де діють саме Закони України, а не косметично відредаговані устави РККА СС - роль командира негайно дозволити переведення за "відношенням" під час випробувального терміну, а можливість затягнути/відкласти процес на 2 місяці у командира з"являється тільки після успішшного проходження випробувального терміну.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:21

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Честно? :roll:
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...

Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Насправді більш цікаво що таке х2х2, які "порахував" _hunter.
Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8, навіть без врахування армійських заморочок та ризиків.
Якщо в годину - то х4 навіть трохи забагато, особисто мене за умови чітких строків та предоплати влаштувало б навіть х2.5...

А 10000 долл з довідника стеля budivelnik-а - це приблизно $12.5/год, які якраз і є середній годинний дохід пересічного помножений на х2х2, які "порахував" _hunter

Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

В Трудовому Кодексі України все детально описано, враховуючи нерозбірливість та бажання командира отримати та утримати хоч когось - вирішувати буде саме претендент.
В умовах війни та гіпотетичної армії де діють саме Закони України, а не косметично відредаговані устави РККА СС - роль командира негайно дозволити переведення за "відношенням" під час випробувального терміну, а можливість затягнути/відкласти процес на 2 місяці у командира з"являється тільки після успішшного проходження випробувального терміну.

>>> Насправді більш цікаво що таке х2х2, які "порахував" _hunter.
Я ж там ниже написал - что именно я множил: т.к. вопрос был конкретно про меня - я на свою ЗП и ориентировался.

>>> Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8
теперь я не понял, что имеется в виду... - товарищу даже х2 не предлагали :oops:

За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 22 лип, 2025 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:25

Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?

1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.

2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.

Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.

3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.

У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.

І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.

Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?

Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.

Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.

Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:25

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.
Класно..
Це десь по 10 000 доларів в місяць.....

Я б ще зрозумів якщо ти сьогодні заробляєш від 100 000 грн
Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю
Не дасьте - навіть думати не буду
Може будь який ідіот.

ПС
Щоб НАВЧИТИСЬ заробляти по 100 000 грн - я пахав 20 років по 200+ годин в місяць і витрачаючи при цьому на себе і сімю- максимум 30% від заробленого....

ППС
в 2009 на гілці коли відбудеться обвал цін в Києві - була дуже модна фантазія що
а - простий роботяга повинен мати можливість заробити на однокімнатну за три роки ні в чому собі не відмовляючи
б - а після покупки здати її в оренду за ціну яка дозволить через ще чотири-пять років купити ще одну..

І це в очах фантазерів було економічно правильно
і за менше вони працювати не збирались
От тільки пройшло 20 років... а м2 як коштував двохмісячну(деколи трьох чи чотирьох) місячну зарплату так і коштує....

топ 5% будівельник з синами і сам не йде, а тих що посилає не тягне профінансувати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:29

Російсько-говорящі носії українського паспорту це хто?

  ЛАД написав:
  UA написав:ЛАД, серби активно переходять на латинський алфавіт.
Різниця говірки в Загребі та Белграді приблизно як різниця української в Тернополі та Чернівцях. В хорватів італійських слів більше. Чим ближче до Пула тим більше.
В Пула, до дівчини можуть Синьорина звернутися.
Честно говоря, меня очень слабо волнует, будут они писать на латинице или кириллице. :)
Меня больше заинтересовало, что вопреки "сомнениям" (или уверениям?) будивельника у них признают официальными даже языки нацменьшинств, численность которых может быть от 3-% до вообще долей %. Причём признают как сербы хорватский, так и наоборот. У нас русских значительно большая доля, а уж русскоговорящих...

У місцях компактного проживання нацменшин.
Харків до такого відноситься? Чи тільки Салтовка?
Російсько-говорящі носії українського паспорту української національності це як?
flyman
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