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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:01
_hunter написав:
И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
подразделения ЗСУ набранные из среднего+ класса перейдут на самообеспечение.
А ЛАД-ам и абырвалгам - болше пенсии, меньше военных сборов пока они на диване турбопатриотствуют
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fox767676
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:01
andrijk777 написав:
Можна взагалі грошей не давати. Нуль.
Або навіщо давати гроші державі(Зеленському і Ко)? Можна давати гроші конкретним виробникам дронів. Невже так важко проаналізувати які виробництва ефективні, які ні.
Не можна, агрессор должен страдать, жертве нужно помогать. СОздавать отдельный бюрократический аппарат в ЕС, который будет провдить аудит всех мелких производителей, а крупных в Украине нет, никто не будет. Контроль и отвественность на украинской власти, логично, что они хотят как минимум не проиграть, а если это не так, то ЕС тут безсильна. Возможно, если появятся крупные совместные предприятия в Украине, о которых столько разговоров (вроде завода рейнметал), тогда подобным пролобируют прямые субвенции.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 23 лип, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:05
fox767676 написав: ЛАД написав:
Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.
Бедный бо дурный, т.е. тот самый респондент в опросах не способный поступиться принципами и кордонами 91
И какое еще "счастье" жить запертым в стране испохабленной охлосом и воуками
Вы что, скрытый коммунист-шизофреник, одной рукой скидывющий памятники Ленину , а другой строчащий охло-камуняцкие комментарии "Багаті відкупляться - як так??". Назвались воином света - полезайте в бусик, и не скиглите
Я не скидывал памятники Ленину и не назывался воином света.
Я способен поступиться, но хочу знать, ради чего. Ради сохранения хороших доходов "верхних 5%" - не готов.
И о таких подходах, как предложил _hunter
, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:10
flyman написав:
У вас все ще сокові фантазії
у вас теж фантазії. Про ліберальний світ і повагу до Вашої "корисності". Матриця стає ще тим совком.)
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:12
ЛАД написав: _hunter написав:
И что вам это даст?
-- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?
Велкам ту зе реал волд!
-- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".
Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству).
А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием"
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.
>>> Так зачем предлагать нереальные варианты?
Ну вы же зачем-то спрашивали - за какие деньги _я_ к ЗСУ готов присоединиться...
>>> Не уверен насчёт "ровного места".
Ну вот прямо как вы написали: один окоп (отдел), одна должность.
>>> А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
Я же там написал: эти люди -- они же не за "просто так" свою ЗП получают. -- это и есть их "тягота".
>>> Совсем не очевидно. Тем более сегодня.
Ну-да, ну-да: то ли дело Пэрэць ФМ...
Но мы отвлеклись
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_hunter
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:13
ЛАД
назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке?
Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д.
Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства.
Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может
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fox767676
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