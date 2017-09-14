Додано: Сер 23 лип, 2025 17:25

ЛАД написав: АндрейМ написав: ЛАД написав: Пацифисты и трусы несколько разные понятия. Пацифисты и трусы несколько разные понятия.

Если я панически боюсь самого вида оружия, Вы меня куда запишите? Еслисамого вида оружия, Вы меня куда запишите? Вы сами ответили.



Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов. С историей у вас плохо.

Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.



Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу. Ещё раз - изучайте историю.

Это бывает полезно. Вы сами ответили.С историей у вас плохо.Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.Ещё раз - изучайте историю.Это бывает полезно.

Я считаю мерзостью винить человека просто за то, что он таким родился, но я понимаю где Вы воспитывались и какие у Вас ценности. Себе я такого не позволяю. Люди боятся многих вещей независимо от своего желания. Это как рост или цвет глаз - то, что человек не может изменить. Большинство мужчин - такие, как я.Касательно «роли» мужчин. Вы живёте в прошлом, а я хочу жить в настоящем. Да, эти «роли» формировались веками, но цивилизованные общества давно о них забыли. В США или Британии нет 23-их февраля или 8-ых март, а у нас они есть. Я Вам уже писал, что «традиционных» ролей Вы для своих дочерей не хотите. Вы хотите, чтобы они жили в Украине, в которой они могут стать Премьер-министром. Традиционных ролей Вы хотите только лишь для мужчин, но объяснить как мы можем одновременно жить в разных временных отрезках Вы не можете.Для Вашей информации - в Украине законом запрещены сексизм и гендерная дискриминация, в том числе упоминание каких-либо гендерных ролей и стереотипизация. За это есть ответственность. Нет никаких «ролей».