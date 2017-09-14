Додано: Сер 23 лип, 2025 23:37

fler написав: Боже, збав, акцентую лише на неефективності структур. Боже, збав, акцентую лише на неефективності структур.

А тільки ці структури неефективні?А судья з зарплатою в 500 грн/год який розглядає адмінштраф від 170 до 850 грн ?А Гетьманцев який розраховує прожитковий мінімум з допомогою десятка інститутів і при цьому знаючи що економіка не те що новий, економіка старий прожитковий не потягне...А раз не потягне то чи розуміє що прийнявши новий закон закладає міну повільної дії для наступниківА той самий гетьманцев нафантазувавший що розмитнення авто дасть 13 млрд а воно дало 4 млрд.. але при цьому зменшило кількість таратайок на фронті на 100 000 авто мінімум чим додало як мінімум 1000 смертей(не встигли евакуувати) і за ці смерті заплатять 15 млрд грн?Тому проблем багато всюди... але навіщо їх множити?От що незрозуміло.Ну добре вистарчило розуму не підняти кийки на студентів... а якби якийсь майор з бувших Беркутівців на підсосі в ерефії- дав би команду?Львів би зніс все і вся....І що тодіБігом в Стамбул здаватись бо країна втратила керованість?ТомуТруси-ХрестикЯкщо не будуть тягнути ковдру-мають шанс перемогти і тихенько бочком втекти в ліс... бо є вже за що і прикопати прямом посеред дороги...А якщо потягнуть -Україну педераційники розполовинять по Дніпру... але Криму щоб втікти вже не буде..... І погранець на Західному кордоні не документи перевіряти буде - а дасть чергу на ураження.