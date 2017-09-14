Додано: Чет 24 лип, 2025 02:26

Letusrock написав: ЛАД написав: ...........

Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше. ...........Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.

Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів

я ратую за равномерное перераспределение тягот войны

Я привел примеры - в РИ купечество было освобождено полностью от военной службы,

зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп

крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерами

РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Балаклаву

Война привела к расстройству финансовой системы Российской империи (Россия потратила на войну 800 млн рублей, Британия — 76 млн фунтов): для финансирования военных расходов правительству пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов, что привело к снижению их серебряного покрытия с 45 % в 1853 году до 19 % в 1858 году, то есть фактически более чем к двукратному обесцениванию рубля[143][144].

Снова выйти на бездефицитный госбюджет Россия смогла лишь в 1870 году, то есть через 14 лет после окончания войны[145]. Установить стабильный курс рубля к золоту и восстановить его международную конвертацию удалось в 1897 году (через 41 год после окончания войны), в ходе денежной реформы Витте.

Народ, ну имейте же совесть!Не могу же я каждый раз и каждому по отдельности растолковывать азы.И очень надоели подтасовки.Рожали пачками, потому что из этих "пачек" выживали единицы. У моей прабабушки было 14 детей выжили трое. И это была типичная картина.Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщинработать.Так что претензии не к женщинам.Не хотел отвечать на пост фокса, но раз пошла такая пьянка...А я против?Это объяснялось не богатством и/или вкладом в экономическую жизнь, а именно наличием(пережитки феодализма). "купечество, зажиточное крестьянство и мещанство" были освобождены от военной службы, но при этом были "освобождены" и от ряда прав. Так же было и в Европе. Когда им предоставили равные права, тут же сравнялись и обязанности.Очень яркий пример - индийские варны - брахманов (священнослужителей, духовных наставников, жрецов), кшатриев (воинов, раджей, царей, правителей — в отличие от брахманов, могли их замещать, но брахманы, никогда не могли стать кшатри, за это назначалось наказание по Законам Ману), вайшьев. Предельно чёткое разграничение прав и обязанностей между разными группами населения. А в дальнейшем, с развитием системы джати, привело к ещё более жёстким ограничениям, фактически к наследственной профессиональной деятельности.Сколько было в РИ лиц с высшим образованием? И сколько сегодня? Может, не стоит сравнивать?Насчёт 40 лет. К сожалению, демографической пирамиды того времени не найти, но вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что она сильно отличалась от сегодняшней. Доля старших возрастов была значительно ниже. Да и 50-летний сегодня сильно отличается от 50-летнего в 1874 году. Хотя призыв до 60 это всё же перебор. Но мы и при этом не можем обеспечить достаточную численность армии.1. Поражение в Крымской войне не было связано с нехваткой войск.2. Поражение в Крымской войне не определяло существование или независимость РИ. Оно привело к относительно незначительному ослаблению стратегического положения РИ, что было относительно быстро в значительной мере исправлено в довольно короткие сроки.Кстати:Ну почему приходится объяснять элементарные вещи.