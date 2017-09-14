Сибарит написав:А почему же сейчас президент плохой, если все получает? Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим. Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.
Бо він то фінансування витрачає на війну, а не людям роздає. Щоб бути хорошим, то мав би збільшувати зарплати/пенсії хоча б трохи більше ніж інфляція, а він їх зафіксував. ИМХО Зеленський був хорошим тільки в 2020-21 рр.
andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.
Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв: став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.
Хотаб теж знайшов тепле місце в ТЦК ловить ухилянтів біля Тиси та має грошенят вже не на одну віллу в Богларії\Хорватії.
Я б не брав хабарі. Нема сил не допомагати людям. Тобі не допоможу: на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
pesikot написав: До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів. Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь
)
я не читачик я письменник . вже не молодий і поки на память не жалуюсь. Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві))) І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню
Hotab написав:на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
пля я б навіть фото скинув щоб полегшити , але такий у Львові один і взагалі модель не поширена Але є нюанс, але то вже таке, не буду полегшувати роботу. Він ще й на газі без ліцензії чи сертифікату, як він там називається ========================================================================== я не люблю такий оффтоп тому тримайте відео по темі !
Hotab написав:на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
пля я б навіть фото скинув щоб полегшити , але такий у Львові один і взагалі модель не поширена Але є нюанс, але то вже таке, не буду полегшувати роботу. Він ще й на газі без ліцензії чи сертифікату, як він там називається
pesikot написав: До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів. Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь
)
я не читачик я письменник . вже не молодий і поки на память не жалуюсь. Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві))) І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню
+++++ Проблема в том, что у людей память короткая. Да и ещё имеет свойство искажать прошлое в соответствии с сегодняшними взглядами.
ЛАД написав:Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно. Или вы прикалываетесь? Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.
Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"??? Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?
Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ? Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"? А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
вы "слышали" про мобилизацию, но забыли поинтересоваться объемом? 🤔 - 16 лямов за все время - точно существенно? При этом вы так и не смогли объяснить как "резком росте оборонпрома" вызвало падение стоимости...
>>> А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже. т.е. никто женщин "на рынок" не выпирал? - таки сами пошли? - и назад особо не вернулись.