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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14525145261452714528>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:01

  andrijk777 написав:Я так не стверджував(якщо мається на увазі я).
Але хтось(і я, і Донні) в січні думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.


А Путін хоче миру ?

У війні дві сторони
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:23

  detroytred написав:........
3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров.
https://tyzhden.ua/istoriia-odniiei-mutatsii/

Але 14 грудня 2001:
*Тоді ж було виключено з партії народних депутатів України Петра Порошенка й Віктора ­Короля згідно з поданими ними заявами.*

Порошенко хотел быть первым.
В ПР это не вышло, вот он и вышел. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Это был год, когда НАТО бомбардировало Югославию. На собеседовании разрешалось быть родителям. На вопрос учителя, как он относится к бомбардировке НАТО Югославии, он (сын Алексей – ред.) сказал, что он категорически против. Когда его попросили аргументировать свою позицию, он в возрасте 14 или 15 лет полчаса ее аргументировал", – сказал Порошенко.

"Я сидел и думал: Господи, Британия – основной участник бомбардировки, что он говорит и что он делает! Он был зачислен, хотя преподаватели имели абсолютно иную точку зрения. Потому что, говорит, мы проверяем набор фактов, которыми владеет студент, его умение защищать собственную позицию", – заявил он.

:)

Експерт Петро Олещук виявив стенограму виступу Петра Порошенка 1999 року, коли той був членом Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) – СДПУ(о). У своєму виступі Порошенко засуджував дії НАТО під час військової операції в колишній Югославії.

Народний депутат Петро Порошенко рішуче засуджував “агресію блоку НАТО” під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Про це написав політичний експерт Петро Олещук.

За його словами, Петро Порошенко у 1999 році, будучи депутатом і членом проросійської партії Медведчука СДПУ (о), категорично засуджував “агресію блоку НАТО” під час подій у колишній Югославії.

“Фракция СДПУ (о) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн”, – наводить стенограму виступу Порошенка чистою російською мовою на 32-му засіданні Верховної Ради, яке відбувлось 26 березня 1999 року Петро Олещук.

Олещук наголошує, що за деякий час Порошенко став сам собі протирічити, кон’юнктурно вдаючи підтримку НАТО.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.

Значна частина народу теж, як виявилось увечері 28.02.2025
«Крича́ли же́нщины: ура́! И в во́здух че́пчики броса́ли» —
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 24 лип, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:37

fox767676
Так Олещук із соросят ... як ти можешь його цитувати ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:46

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.

Значна частина народу теж, як виявилось увечері 28.02.2025
«Крича́ли же́нщины: ура́! И в во́здух че́пчики броса́ли» —

це можна буде заявити на 28.02.28, а наразі чекаєм закінчиться ультиматум "50 днів"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:49

  ЛАД написав:Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ :) )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?

Вы всё никак не можете принять, что ни я, ни Вы, ни Ваши дети и внуки не живут во время 2МВ, а живут в 21-ом веке.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:55

  ЛАД написав:
  detroytred написав:........
3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров.
https://tyzhden.ua/istoriia-odniiei-mutatsii/

Але 14 грудня 2001:
*Тоді ж було виключено з партії народних депутатів України Петра Порошенка й Віктора ­Короля згідно з поданими ними заявами.*

Порошенко хотел быть первым.
В ПР это не вышло, вот он и вышел. :)
цуцик любить брехати ) і думає що в людей вже память одбило) і головне ж не вибачиться . З нього все як з гуся вода, або як кажут поляки- на курву плюй а вона каже шо дощ іде :lol:
В народі ще є люди які помнять всі ходи тих катал)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:56

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ :) )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?

Вы всё никак не можете принять, что ни я, ни Вы, ни Ваши дети и внуки не живут во время 2МВ, а живут в 21-ом веке.

И чё ?

Войны сейчас нет ?

Тогда, от чего ты убегал, если войны сейчас нет ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:00

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Я так не стверджував(якщо мається на увазі я).
Але хтось(і я, і Донні) в січні думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.

Можливо я від безсоння погано соображаю. Але чомусь мені здалося, що ви говорили, що Байден мудак, дає зброю, а прийде донні і все порішає, не буде війни.

Це точно наклеп.
"Байден мудак, дає зброю" я 100% такого не говорив.
"доні все порішає" - так сподівались(менш категорично) багато хто, не тільки я.

*І взагалі зброю нам давав не Байден а Конгрес США. Байден нам давав ленд-ліз. :D :D Трішки треба глибше вникати в питання, а не наївно вважати що США = Байден. Там в США демократія, а не один правитель(як у нас).
andrijk777
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