RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14529145301453114532
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:03

  UA написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

В 2022 завершити не можна було?


Бери вище, Кісінджеру не потрібно було визнавати та витягувати комуністичний Кітай ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11704
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:05

  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки
fox767676
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:19

Кто это сделал?! Кто это сделал?!(с) ;)

  fox767676 написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки

На кордоні між Таїландом і Камбоджею відбуваються наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії через спірну ділянку біля храму.
Китай, як головний економічний і політичний покровитель Камбоджі, висловлює стурбованість, але підтримує Камбоджу, зберігаючи нейтралітет.
https://24tv.ua/geopolitics/kambodzha-t ... a_n2877709
США и союзники проводят рекордные учения в Австралии (35 тысяч военных из 19 стран), готовясь к возможной войне с Китаем, но без четких гарантий защиты Тайваня.
https://charter97.org/ru/news/2025/7/25/649543/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5794
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:16

Schmit
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:07

Schmit
Коли ти і отой Любарський, які навіть собачої будки не побудували, розпишете, як провести вибори під час війни - так і одразу

Поки що, ти і Любарський продаєте старий та гнилий товар
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11704
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:10

  fox767676 написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки


А кто нынешний комунистический Китай вырастил, вытащил из международной изоляции ? Кисинджер

А кто пролюбил Южный Вьетнам ? Кисинджер

А кто у нас тут продвигал Кисинджера ? Номерной фокс
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11704
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:14

  BIGor написав:Бояре пагані, Зе-цар - хороший?? Чи Зе не знає що робить Єрмак? Тоді чого підписував вночі законопроект?


Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський. 8)

У Єврокомісії наполягають, що Зеленський мав розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП: Вони контактували, повідомлення було передано. :lol:

Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч наразі переховується від НАБУ в Австрії.
Одразу після появи в інформації про підготовку підозри Міндічу Зеленський розпочав операцію по ліквідації самостійності НАБУ 8)

ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП. 8)
jump
 
Повідомлень: 4858
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14529145301453114532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 109155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 289849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 952711
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.