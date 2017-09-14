Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
как дьішал, как дьішал ... (с)
«последний герой -5. Смерть кумира». Тепер тільки Ночкін.
flyman написав:Та ти просто такий вумний аж ... (с) І це тільки одне речення розібрав щодо помилок.
Ти знайшов чорну кішку в чорній кімнаті якої там насправді нема і не було Ти не можеш достеменно знати до якої статті відносить себе Марко Воучок і які його твори щн чекають анонсу в X Але чому ідея більш рівномірного розподілу тягот війни викликає такий спротив ?
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 лип, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.
- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?
- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.
все це дуже добре, тільки виплати урізають. Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний. А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.
detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.
- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?
- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.
все це дуже добре, тільки виплати урізають. Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний. А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.