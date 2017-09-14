RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14532145331453414535
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:56

  UA написав:
  АндрейМ написав: Можно пощипать их средства в украинских банках.

Конфіскація вкладів вже на часі?
в ухилянтів давно рахунки мали бути заблокованими
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:02

Глотай павук муху, вона доспіла

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.

как дьішал, как дьішал ... (с)

«последний герой -5.
Смерть кумира».
Тепер тільки Ночкін.
Hotab
 
Повідомлень: 15777
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Та ти просто такий вумний аж ... (с)
І це тільки одне речення розібрав щодо помилок.


Ти знайшов чорну кішку в чорній кімнаті якої там насправді нема і не було
Ти не можеш достеменно знати до якої статті відносить себе Марко Воучок і які його твори щн чекають анонсу в X
Але чому ідея більш рівномірного розподілу тягот війни викликає такий спротив
?
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 лип, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 3841
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:04

  Banderlog написав:
  UA написав:
  АндрейМ написав: Можно пощипать их средства в украинских банках.

Конфіскація вкладів вже на часі?
в ухилянтів давно рахунки мали бути заблокованими

Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...
_hunter
 
Повідомлень: 10115
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:09

  detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.

- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?

- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

все це дуже добре, тільки виплати урізають.
Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний.
А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:42

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:[quote="5876148:АндрейМ Можно пощипать их средства в украинских банках.

Конфіскація вкладів вже на часі?
в ухилянтів давно рахунки мали бути заблокованими

======
Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...[/quote
==========

Так отож!!!
Не хочуть, щоб було все по закону і ЛЕГАЛЬНО!
Краще ж брати хабарі/відкупні з ухилянтів і будувати вілли на Мальдівах!

Я давно просік, що ця бусифікація - це "просто бізнес"!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8401
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:47

  Успіх написав:
Я давно просік, що ця бусифікація - це "просто бізнес"!

Співбесіда на службу в ТЦК
https://www.youtube.com/shorts/1_xQlyGRLDs
UA
 
Повідомлень: 9536
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:47

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.

- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?

- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

все це дуже добре, тільки виплати урізають.
Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний.
А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.

Ресурс буйних і жадних - не безмежний, але!!!
Але влада "вкурила", що докуя є "терпіл"! :wink:
Тому, чому б і ні?© (чому такий, майже, необмежений ресурс - не використовувати?) :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8401
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 14532145331453414535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 109386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 290125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 953026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14568)
25.07.2025 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.