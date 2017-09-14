budivelnik написав:

detroytred написав: Він часто голосить про виграти конкуренцію...

Попасти в успішні.

І щаблі -- виграти в 50% (в кожного другого) і до виграти в 19 і більше.



Тільки забуває-мовчить, як риба: куди програвші-то діваються? Якщо кількість стільців виграваючих обмежена. Він часто голосить про виграти конкуренцію...Попасти в успішні.І щаблі -- виграти в 50% (в кожного другого) і до виграти в 19 і більше.Тільки забуває-мовчить, як риба: куди програвші-то діваються? Якщо кількість стільців виграваючих обмежена.

Ви б визначилисьВам куди?До розумних чи до красивих...Історія показуєВ школі є кращі і гірші... у кращих більше шансів отримати вищу освіту, але навіть потрапляння в кращі в школі НЕ ГАРАНТУЄ вступ і закінченняІнститут також між вступниками проводить кінцеве диференціонування - і також є кращі і гірші... Кращі йдуть керувати , гірші можуть опуститись навіть нижче тих хто в школі був середняком...То щовідмінити ранжування на всіх рівнях?І Ви на 25 році служби повинні будете отримувати зарплату курсанта, жити з ним в казармі... щоб не дай бог не нанести останньому моральної травми що Ви КРАЩІ ?ВисновокДержаву тягнуть - КРАЩІДержаву тормозять - ГІРШІТепер можна визначити яка швидкість руху Держави і не плакатись що вонаа(якщо в кращих забирають і забране передають гіршим чим збільшують кількість гірших і зменшують кількість кращих, але при цьому зберігається якийсь максимум 10 кратний розрив між багатими і бідними)або( якщо кращим не заважають і бідним допомагають рівно настільки щоб не померли з голоду) , тоді середня швидкість рухі цієї звязки збільшується , з одночасним збільшенням розриву між бідними і багатими...Але зробити ВСІХ багатими і РІВНИМИ - не вийшло ні в Релігії , ні в Комуністів, ні в Соціалістів, ні в Фашистів, ні в Імперіалістів, ні в Капіталістів..