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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:43
budivelnik написав:
4 Так само і можновладці..
Вони ХОЧУТЬ зробити НАЙКРАЩЕ... але в процесі роботи виявляється що ТІ ДЛЯ КОГО можновладці напрягаються- цим
Ось на цій похибці ти все інше будуєш.
Да не хочуть можновладці (особливо наші та інших держав, де нема реальних реформ) зробити найкраще.
Тим паче комусь зробити.
Мова може бути лише про співпадіння їх інтересів з інтересами отих інших.
Виключення тільки шведи і Ко.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:45
Banderlog написав:
........
Шо там з першою світовою? Як там проводилась демобілізація українців?
Кстати, не знаю.
А она была? Или тогда всё закончилось автоматически после революции м армия просто разошлась? Своего рода СЗЧ.
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ЛАД
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:50
ЛАД написав:
А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать.
Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете.
Розділимо мухи і котлети
1 Зупинити Війну наша влада може виключно шляхом капітуляції, але навіть ци перукарям/блогерам/стилістам/піськограям - вистарчає клепки зрозуміти , що капітуляція зупинить їх життя в момент її підписання і з того моменту вони ПЕРЕСТАНУТЬ бути владою
2 Буде звучати трошки дивно
З одного боку варто навести порядок у всіх галузях
З другого в населення ВІДСУТНЄ в головах століттями устаканене поняття ЩО ТАКЕ порядок...
В головах присутнє ВБИТЕ совком поняття СОВКОВОГО ПОРЯДКУ
а це різні речі.
В совку порядок-це коли найбагатший всього в три-пять разів багатший від найбіднішого... І при цьому цей найбідніший міг бути в ДЕСЯТЬ разів менш ефективний у своїй праці...
Це створювало перекоси по яким ПРАЦЮВАТИ ставало не вигідно.
4 Як тільки в Державі сРсР не вигідно працювати стало більшості населення-ця держава й розвалилась.
5 Тепер будуються ІНШІ правила.
Тому якщо на першу шпальту -економічна ефективність
То навіщо НАБУ , яке споживаючи 3 млрд грн в рік , до суду доводить 9млрд грн в рік, і отримує рішень на 3 млрд грн/рік, з яких в Бюджет конфісковують 1 млрд грн/рік бо інші не знайшли.
Якщо в Державі функціонує Податкова служба, яка збирає 35-40% ВВП в Бюджет?
Тобто якби просто ефективно працювала податкова і митниця, які б не випускали ресурси за кордон - то ПОФІГУ скільки хто вкрав, якщо за три обороти цього вкраденого податкова забере в Бюджет СУММУ вкраденого у вигляді податків.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:51
ЛАД написав:budivelnik
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
"4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал.
Ну ошиблись, ну бывает ... мелочи ... ошиблись на порядок цифр вниз ...
Не 4000, а 400 ... "а какая разница ? если улица заасфальтирована и освещена"
ЛАД, ты ж за промышленость ... где такая "мелкая арифметическая ошибка" на порядок цифр вниз, может стоить офигенных проблем в производстве
Не 3 сотки, а 3 десятки, ну разнесло турбину ... "мелкая арифметическая ошибка"
Не говоря уже, про финансовую составляющую
Востаннє редагувалось pesikot
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:55
budivelnik написав: detroytred написав:
Він часто голосить про виграти конкуренцію...
Попасти в успішні.
І щаблі -- виграти в 50% (в кожного другого) і до виграти в 19 і більше.
Тільки забуває-мовчить, як риба: куди програвші-то діваються? Якщо кількість стільців виграваючих обмежена.
Ви б визначились
Вам куди?
До розумних чи до красивих...
Історія показує
В школі є кращі і гірші... у кращих більше шансів отримати вищу освіту, але навіть потрапляння в кращі в школі НЕ ГАРАНТУЄ вступ і закінчення
Інститут також між вступниками проводить кінцеве диференціонування - і також є кращі і гірші... Кращі йдуть керувати , гірші можуть опуститись навіть нижче тих хто в школі був середняком...
То що
відмінити ранжування на всіх рівнях?
І Ви на 25 році служби повинні будете отримувати зарплату курсанта, жити з ним в казармі... щоб не дай бог не нанести останньому моральної травми що Ви КРАЩІ ?
Висновок
Державу тягнуть - КРАЩІ
Державу тормозять - ГІРШІ
Тепер можна визначити яка швидкість руху Держави і не плакатись що вона заповільн
а(якщо в кращих забирають і забране передають гіршим чим збільшують кількість гірших і зменшують кількість кращих, але при цьому зберігається якийсь максимум 10 кратний розрив між багатими і бідними)
або зашвидка
( якщо кращим не заважають і бідним допомагають рівно настільки щоб не померли з голоду) , тоді середня швидкість рухі цієї звязки збільшується , з одночасним збільшенням розриву між бідними і багатими...
Але зробити ВСІХ багатими і РІВНИМИ - не вийшло ні в Релігії , ні в Комуністів, ні в Соціалістів, ні в Фашистів, ні в Імперіалістів, ні в Капіталістів..
Ключове:
Спрощено і грубо:
Є лише три місця (призових) - лише три магазина можуть існувати в районі. Бо рощмір попиту лише на три магазина.
Гіршим за найкращих цих трьох ти можеш бути лише на 1% (або хоч на 0,000..1%).
Але програєш ти не ці 1% або 0,0000..1%), ти програєш все.
Нафіг з ринку...
Вилітаєш з ринку.
І до того ж цей програш або визначення вигравших може залежати не від твоїх якостей, а від обставин, що склалися отак.
Тобто оця пісня про "тягнуть найкращі" ну дуже умовна.
А порівняняння зі школою недоречне, бо отримати найвищі бали теоретично можуть хоч всі учні. До одного.
В той час, коли попиту від покупців апріорі не вистачить на всіх виробників-продавців.
Бо ринок - це надлишок. Товарів-послуг, виробників.
Функція регуляторів ринку (можновладців-управлінців) саме в тому і полягає -- зглажувати дисбаланси ринкової економіки. Сприяти розвитку ринку...
Росту капіталу.
Який з розвитком все більше і більше тормозить в рості, бо перепони...вичерпування ресурсів росту.
Саме для цього оті регулятори для "вільного")) ринку. Щоб мав змогу розвиватися далі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 26 лип, 2025 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:57
detroytred написав:
Да не хочуть можновладці (особливо наші та інших держав, де нема реальних реформ) зробити найкраще.
А може не суди по собі?
Є хороший тостДавайте випємо за те щоб нашіможливості-відповідали нашим бажанням...
Його ж не дурний придумав.
Візьми і просто проаналізуй своє життя...
Наприклад
В тебе було 1000 курсантів, з яких ти хотів зробити 900 фахівців , але в процесі виявилось що просто училище закінчило 800 , з яких в армії залишилось на протязі перших 5 років -500 , з цих 500 до 20 років вислуги дотягнуло 400 , і з цих 400 тільки 50 добралось до того рівня на якому знаходився ти на момент демобілізації.
Чи можна тебе звинуватити в тому що ККД твоєї праці як в паровоза 5% + що ти НЕ ХОТІВ цим 1000 курсантів щоб вони стали профі?
Не можна
Але так сталось.
Тому
Якщо мілким бізнесом ( а все що до 10 млн грн - це мілкий) - може займатись 4%
середнім ( до млн доларів) - 1%
а великим після 100 млн грн -якихось 10 000 осіб в Україні
то це ж не говорить про те що ті хто цих людей вчив/готував/допомагав - засранці бо в Швеції в 6 разів більше ?
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Додано: Суб 26 лип, 2025 18:02
budivelnik написав:
..........
Тепер можна визначити яка швидкість руху Держави і не плакатись що вона заповільн
а(якщо в кращих забирають і забране передають гіршим чим збільшують кількість гірших і зменшують кількість кращих, але при цьому зберігається якийсь максимум 10 кратний розрив між багатими і бідними)
або зашвидка
( якщо кращим не заважають і бідним допомагають рівно настільки щоб не померли з голоду) , тоді середня швидкість рухі цієї звязки збільшується , з одночасним збільшенням розриву між бідними і багатими...
К сожалению, так прямолинейно не получается.
Опыт, например, стран Африки показывает, что образуется достаточно тонкий слой богатых (порой даже по европейским меркам) и сохраняется массовая нищета.
Але зробити ВСІХ багатими і РІВНИМИ - не вийшло ні в Релігії , ні в Комуністів, ні в Соціалістів, ні в Фашистів, ні в Імперіалістів, ні в Капіталістів..
Не вышло. И не выйдет, пока люди не поймут, что необходимо некоторое самоограничение.
"Мне кажется, что власть и почести —
вода соленая морская:
чем дольше пить, тем больше хочется,
а жажда всё не отпускает."
Так же и богатство.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 18:06
detroytred написав:
Є лише три місця (призових) - лише три магазина можуть існувати в районі.
Це якщо успіх міряти магазинами...
Але коло мого магазину є офіс однієї з Львівський компаній програмістів - там сидить сотня програмістів віком до 35 років з доходами в 2 рази вищими від моїх....
І одним з критеріїв успіху
мого магазину+салону краси+двох мережевих супермаркетів+ двох стоматологічних клінік +маленької піцерії+ відділення нової пошти + меблевого магазину + офісу забудовника + мій таксопарк з електротасі і так далі і тому подібне - є ці програмісти....
Але з 27 років роботи магазину - 20 років офісу програмістів не існувало... як не існувало мережевого супермаркета, відділення нової пошти , салону краси і двох стоматологічних клінік і мого таксопарку...
Тепер розумієш
Адже все мною назване-це практично сфера послуг, яка росла постійно...
Капіталізм
Попит-породжує пропозицію..
Тому
Мої продавці купують піцу по 65 грн... бо щоб таку зробити дома вони витратять годину часу а в мене вони за годину отримають 100...
Але 15 років тому вони приходили на роботу з канапками бо отримували не памятаю , напевно 10 грн/година...
Тепер розумієш як створюється ринок БЕЗ впливу можновладців?
Бо вплив на рівні до 60000 грн в місяць-не потрібен , там вже все зроблено і устаканено.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 18:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Да не хочуть можновладці (особливо наші та інших держав, де нема реальних реформ) зробити найкраще.
А може не суди по собі?
Є хороший тостДавайте випємо за те щоб нашіможливості-відповідали нашим бажанням...
Його ж не дурний придумав.
Візьми і просто проаналізуй своє життя...
Наприклад
В тебе було 1000 курсантів, з яких ти хотів зробити 900 фахівців , але в процесі виявилось що просто училище закінчило 800 , з яких в армії залишилось на протязі перших 5 років -500 , з цих 500 до 20 років вислуги дотягнуло 400 , і з цих 400 тільки 50 добралось до того рівня на якому знаходився ти на момент демобілізації.
Чи можна тебе звинуватити в тому що ККД твоєї праці як в паровоза 5% + що ти НЕ ХОТІВ цим 1000 курсантів щоб вони стали профі?
Не можна
Але так сталось.
Тому
Якщо мілким бізнесом ( а все що до 10 млн грн - це мілкий) - може займатись 4%
середнім ( до млн доларів) - 1%
а великим після 100 млн грн -якихось 10 000 осіб в Україні
то це ж не говорить про те що ті хто цих людей вчив/готував/допомагав - засранці бо в Швеції в 6 разів більше ?
Тепле-м'яке.
Ринок з природнім обмеженням попиту, природнім бажанням збагачення і навчальний, виховальний процес.
Недоречні в тебе порівняння.
І навіщо мене береш?
Візьми своїх 4-х нащадків ... і поясни: вони (троє з них) НЕ ЗМОГЛИ чи не схотіли бізнесувати?
Три з чотирьох... і твій приклад, виховання та допомога((
Гадаю, що спроможності мають всі четверо.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 18:10
ЛАД написав:
К сожалению, так прямолинейно не получается.
Опыт, например, стран Африки показывает, что образуется достаточно тонкий слой богатых (порой даже по европейским меркам) и сохраняется массовая нищета.
Є правило-є виключення з правил
Правило
Для того щоб правильно поділити - треба мати що ділити, а щоб мати що ділити треба дозволити це створити( а правильно воно створювалось чи не правильно)-кого цікавить.
Тому
Тупіковий шлях вважати що можна забравши в 5% - нагодувати 95%....
Тупіковий шлях вважати що коли мої діти будуть голодними я буду оглядатись на алконавта бо в нього діти ще більш голодні і буду віддавати йому те що можу зробити для своїх дітей.
Тупіковий шлях вважати , що люди які мають РІЗНІ можливості, погодяться використовувати свої можливості на 100% для того щоб віддати 30% тим хто має менші можливості або менше бажання працювати.
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