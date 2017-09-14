Додано: Суб 26 лип, 2025 21:44

detroytred написав: що практично за віконцем в ринковій економіці що практично за віконцем в ринковій економіці

Більш тупого питання я ще не бачив1 За вікном в мене сьогодні 26-07-2025 , сонячно , вечір....Дати гарантії що завтра буде те саме я не можу2 Ринкова економіка - працює ... правда в різних країнах по різномуВ США збільшують борг , тримають низькі податки і можуть ще їх збільшувати бо знаходяться далеко від максимуму кривої Лафера2 В Європі, податкове навантаження близько максимуму кривої Лафера( а тому збільшення податкі не принесе збільшення доходів Держави) отже в Європи тільки один шлях - це зменшення державних витрат( отже субсидії сірійцям і хунтерам будуть зменшуватись)3 Азійське законодавство відстає на 50 років від Європейського ( тобто те що було в Європі в 1975 році, сьогодні приблизно подібне до корейського...4 В Україні дефіцит капіталу, про що гооврять високі ставки залучення цього капіталу на депозити в банки.Населення має настільки мало грошей що не хоче задешево їх віддавати банкам.5 Ліцензії на багатство роздали ВСІМ хто працює над збагаченням і відмовились видавати диванним теоретикам які погоджуються працювати тільки тоді коли стане легко..Що таке легко працювати - диванні теоретики не розяснили..Ніби все описав що за віконцем..Вірю що в тебе за вікном все по іншому.Але це не дивно.Зараз багатіють тільки ті хто погоджується працювати важко ( як не як не найкращий час для розвитку бізнесу, запозичити капітал- дорого , свого не вистарчає , ризики що дроном вгатять по підприємству -високі, найкваліфікованіших працівників забрали або в ЗСУ або в підприємства які дають бронь..Але ми якось тримаємся..А ти то як почуваєшся на дивані? вже прочитав і поперхнувся черствим шматком хліба?ПСвід того самого ІцхокіЗараз серед економістів США йдуть дебати по тому який шлях обиратиСоціалізований - коли у всіх є хліб...Чи лібералізований- коли у всіх є хліб з маслом, але в декого крім масла ще й є ікра....Соціалізований-самий найлегший...Там навіть податкової не треба, просто ЗАБОРОНИВ масло і замінники , а за ікру в буцегарню - і все всім відразу ЛЕГКО..Ти про такий варіант лопочеш?