Из выступления Макартура перед выпускниками университета в Питтсбурге, 1930-е годы: «Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они, некогда великие государства? Где Корея, чьё смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той же причине — беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегли своей национальной обороной, исчезли»[10].



8 октября 1955 года в интервью газете «The New York Times», уже ушедший в отставку, генерал Макартур сказал следующее:



«Народы всего мира должны объединиться для следующей войны, которая будет войной межпланетной. Народы Земли должны когда-нибудь создать общий фронт для отражения атаки людей с других планет».



— выдержка из книги Architects of the Underworld...