UA написав:1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству. Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід. 2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили. Іди доказуй.... Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі. Ну і серьезну схованку, а не під матрасом. Тримайтеся.
без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. якби в поліції були б лише такі як ти - то так, треба було б хвилюватися. але ж багато кого, й тебе теж - викинули на мороз (тому й бісишся - недостатньо встиг прикупити кавалірок). тому рухаємося далі.
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
"4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал. А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать. Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете. Не может пересічний громадянин решить проблемы страны. Хотя свои личные порой удаётся. Но опять же лёгкость решения личных проблем зависит от властей и общего уровня страны. На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
4000 євро для вчителів, це не дрібна помилка, а величезний популізм
Какой популизм, если через день или два признали, что ошиблись и извинились. Это не было программным требованием и не использовалось для агитации.
а я гадав, що вимога до влади має бути - захистити державу. бо зупинити війну може агресор, а ми захищаємося. тому вимагати від влади зупинити війну в поточних умовах - це вимагати здатися.
Изначально речь шла о предвыборных обещаниях и, соответственно, о 2019. И хотя бы до 2022. На сегодня требование "захистити державу" можно считать выполненным. Не в полном объёме, но насколько хватило сил. Сегодня основная задача - остановить войну.
й головне "И это зависит от политики властей" - мої дописи не марні, такі рівень життя залежить від ступеня організації суспілсьтва? й якою має бути політика - така, як в розвинених демократіях?
А от кого зависит "ступінь організації суспілсьтва"? Но, вообще, не очень понял, что вы хотели сказать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 лип, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:1. Не знаю випадку коли слідчий суддя відмовив слідству. Ухвала слідчого судді в умовах ЗЕландії це формальність, але! Лишається документальний слід. 2. Моделюємо ситуацію. Опера а можливо псеівдо "Опера" вломились, взяли 10 000 доларів, ювелірні прикраси та свалили. Іди доказуй.... Тим хто не може виїхати, рекомендую двері 4 - 5 класу взломостійкосі. Ну і серьезну схованку, а не під матрасом. Тримайтеся.
без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. ......
UA написав:без дозволу суду, але при наявності ОБГРУНТОВАНИХ підозр. якби в поліції були б лише такі як ти - то так, треба було б хвилюватися. але ж багато кого, й тебе теж - викинули на мороз (тому й бісишся - недостатньо встиг прикупити кавалірок). тому рухаємося далі.
Це дурість, тупість, необізнаність чи самообман?
запалало? де саме - шапка чи ззаду? [/quote] Наявність ОБГРУНТОВАНИХ підозр щодо тебе, робить читання твоїх текстів особливо цікавим.
Умови в ІТУ суворі, як у 2020 році (під час придушення масових протестів проти фальсифікації підсумків президентських виборів – ред.). «Політичних» постійно тримають у наручниках, змінюють камери, матраців і білизни не дають, спиш на голому металевому каркасі або на підлозі. Світло не вимикають на ніч, перевіряють 2-3 рази за ніч. Співробітники влаштовують провокації, залякують інших ув'язнених, щоб ті нічим не ділилися з «політичними». Коротше кажучи, умови утримання жахливі. Мене, правда, не били. Тільки ображали
«Співробітники КДБ почали провокаційні розмови: «А якби перемогла Тихановська, було б краще?» Я на такі розмови не піддавався. Опер мені ще казав: «Ти думаєш, ця казка, що ти нічого не зробив, тебе врятує? Ти хотів зруйнувати країну, ти хотів, щоб у нас теж була війна?» Не знаю, чи вірив він сам у це, але говорив переконливо»
8 липня суд розглянув решту з чотирьох томів справи. Спочатку прокурор запросила чотири роки «хімії». Через чотири години було оголошено вирок: три роки «хімії» з направленням до виправної колонії відкритого типу.
Хлопця звільнили з-під варти в залі суду. Поки Микита Лосик перебував у СІЗО за кримінальною справою, він також був заочно засуджений за адміністративною справою – за аватар з прапорами і хештегом «ні війні». Лосик був заочно оштрафований на 80 базових величин (3360 білоруських рублів, понад 1100 доларів за поточним курсом).
навіть не посадили - лише 3 роки хімії...
тому доки ви так вільно поливаєте брудом країну та її населення, то й не думайте казати про диктатуру. а от коли особливо завзяті позникають на кілька років - от тоді й поговоримо
середній абзац не нагадує аргументи декого?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 14:05, всього редагувалось 2 разів.
😱Загадковий об’єкт наближається до Землі: астрофізики не виключають «гостей» з космосу
У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.
І хоча підтверджень цьому немає, теорія про «замасковану інопланетну загрозу» вже викликала чимало дискусій.
Из выступления Макартура перед выпускниками университета в Питтсбурге, 1930-е годы: «Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они, некогда великие государства? Где Корея, чьё смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той же причине — беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегли своей национальной обороной, исчезли»[10].
8 октября 1955 года в интервью газете «The New York Times», уже ушедший в отставку, генерал Макартур сказал следующее:
«Народы всего мира должны объединиться для следующей войны, которая будет войной межпланетной. Народы Земли должны когда-нибудь создать общий фронт для отражения атаки людей с других планет».
— выдержка из книги Architects of the Underworld...