1 Я працюю в Україні, тому набирати/звільняти я можу тільки в Україні 2 Те що на Заході море бомжів.. я особисто бачив навіть у Швеції... Те що він алконавт - було наглядно видно , друге питання що будучи в дико брудному одязі він спав в мішку натягнутому на голову і мішок був чистий(щоб не ображати оточення) але після того як проспався. встав, виліз з мішка, згорнув його в кульок і пішов далі...
Ви пишете за Україну, а ЛАД питав за Захід, то для чого це пустепорожнє? Якісь безхатьки є, але це може бути не швед. Плюс з чого ви взяли шо там неблагопополучних 10%?
Неблагополучних - в будь якому суспільстві - більше 10%... І це не залежить від суспільного устрою(феодалізм/соціалізм/капіталізм) Така природа людини, якій легше у своїх бідах звинуватити оточуючих і при цьому не бити пальцем об палець для вирішення цих бід
Скільки людей в світі вживає алкоголь? Не дивно, що алкогольна залежність — величезна глобальна проблема. Понад 380 млн людей у всьому світі мають алкоголізм. Це кожен 20-й дорослий у світі та кожен десятий у Східній Європі.
5% у світі алкоголіки , 10% у Східній Європі
250 мільйонів людей вживали наркотики хоча б раз протягом року. З них 29 мільйонів є наркозалежними, 12 мільйонів людей є ін'єкційними наркоманами. У світі близько п'яти відсотків дорослого населення, або приблизно 250 мільйонів осіб у віці від 15 до 64 років, щонайменше один раз вживали наркотики протягом 2014 рок
Три % в світі цілий рік вживають наркотики
Огляд від ШІ Рівень ігроманії у світі коливається в межах від 0,1% до 5,8% населення, згідно з різними оцінками. Лудоманія, або залежність від азартних ігор, є серйозним психологічним розладом, коли людина втрачає контроль над азартними іграми
То як - погоджуєтесь що 10+% в БАГАТИХ країнах є лузерами з різних причин? При чому рівень лудоманії/алкоголізму/наркозалежних - найвищий саме в БАГАТИХ країнах, бо в бідних населення помирає від голоду і хвороб швидше
_hunter написав:ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Це ти допетрати не можеш Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано.
Ну да. А если народу _уже_ 34 ляма - то чего ты ноешь постоянно о каких-то мифических 8ми лямах неплательщиков?
для тих, хто на бронепоїзді, а також різних хитрозроблених юристів, які позабували про різні кодекси, бо питання просто вирішують. так от оці цифри - 42, 12 та 8 - вони довоєнні. що станом на зараз треба пошукати. але емігрували не лише неплатники, а й платники теж. тому неплатників може й не 8 млн, але пропорція гадаю лишалася такою ж (розумієш значення слова "пропорція"?). а після початку бронювання (куди тихо докинули й елементи економічного бронювання) - можливо неплатників стає менше, а може й ні. бо кого бронюють, працюють в "білу". а дехто залишається повністю в "чорну".
_hunter написав:ты, как обычно, то ли недопонял то ли недопонял... Ты там недавно, помню, "жаловался" на сколько-то лямов неплательщиков налогов. Так вот: а если их физически нет - ты их придумал - тогда что? 🤔
Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано.
Ну да. А если народу _уже_ 34 ляма - то чего ты ноешь постоянно о каких-то мифических 8ми лямах неплательщиков?
Тебе вже за флуд банили Я от не можу зрозуміти - ти свідомо флудиш чи ти просто дурень? 1 Чим більше тих хто не платить податки -тим гірше ВСІМ як тим хто платить так і тим хто не платить , тому скільки всього населення 34 млн чи 42 млн - не важливо якщо є категорія хтровимаханих сволот. 2 Тепер про те скільки може бути населення в Україні... Європейська статистика показує Якщо в країні середня густина населення знаходиться в межах 40-150 осіб на км2 - то такій країні немає проблем з освоєнням територій 3 Якщо густина населення менша 40 осіб на км2 - то для підтримки територій треба витрачати зайві ресурси.. Тому педерація з її 7 осіб на км 2 - потрепає від такої малої густини Правда є наприклад Канада в якої густина населення ще менша, але канадці цю проблему вирішили перевівши 95% своїх територій під щось подібне до національних парків.
Water написав:Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?
може, і не тільки в ФРН, а в більшості країн золотого мільярду
В Австрії не виключають можливості відмовитися від нейтралітету, який зберігають із 1955 року, на користь вступу в НАТО на тлі російської загрози. Про це в інтерв’ю Die Welt повідомила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
"Одне зрозуміло: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини", – сказала глава МЗС.
Дивно, а нам тут задвигають, що потрібен нейтралітет - тоді все буде добре Але ... чомусь (а что произошло ?) ... Швеція та Фінляндія відмовились від нейтралітету Австрія над цим почала розмірковувати
а що, Україні пропонують, а вона каже "ні, мені так добре бути антирф"
Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.
Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.
Богатыми они стали разве что по сравнению с нами. Развились... Так и Африка "развивается". И мы... Стали они богатыми? Вроде, не особо.
а оце почалося - "не бачу". так Східна Європа значно розвинулася. хтось краще - Польща та Чехія, хтось гірше - Болгарія та Албанія. але розвиток є всюди. й різниця з Західною Європою набагато менша, ніж в 90х роках. так не зрівнялись - але вже писав, навіть в Німеччині досі є відмінності. наслідки лівацьких експериментів не так легко подолати. а в нас експеримент був не 45 років, а взагалі 70, включно з найгіршої частиною - 30ті роки 20 сторіччя. але хто не хоче це бачити, той не бачить...
взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи.
Вы опять "сравнение систем". Только раньше это были примеры "социализм-капитализм". Теперь те же примеры - "диктатура-демократия".
ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.
КНДР делает то же, что делал Союз. При меньших возможностях. ЯО, ракеты и пр. игрушки. Соответственно, и результаты.
Вы очень много написали, но на мой вопрос прямого ответа нет. Повторю - назовите, пожалуйста, государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. С вашими подходами Ю. Корею я тоже могу назвать исключением (как вы Сингапур ).
Вы всё время выхватываете какую-то одну характеристику - социализм, диктатура, ... и пытаетесь делать выводы, натягивая порой сову на глобус. Ну нельзя так прямолинейно. Государство - сложная система и нужен системный подход. Удивительно, что я должен вам напоминать об этом.
а тут треба деталізувати - добре. коли я кажу розвинена демократія, то це означає 1) вільні вибори, й як наслідо - змінність влади. це дуже важливо 2) приватна власність, в точу числі інтелектуальна, що зараз стає все актуальніше. 3) незалежна правоохорона система (включно з судовою) - що забезпечує пункти 1 та 2. тобто це й про політику, й про економіку.
тепер про автократії - звісно їх дуже багато різновидів. давайте спробуємо виокремити: - останнім часом дуже розвинулись енергетичні автократії. це не їх заслуга, просто дуже подорожчали енергоносії за останні 20 років. це й Раша, й арабські монархії, й ті ж пострадянські Азербайджан, Казахстан та Туркменістан. Іран та Веневуела трохи випали з цього ряду. - автократії, які зосередилися більше на політиці, але зберегли недоторканність приватної власності. вони більш живучі, ніж лівацькі. а якщо ще в якийсь момент влада стає демократичною - то взагалі джек-пот. але й вірогідність таких подій така ж як й виграти джек-пот. це й Чілі, й Корея, й Сінгапур, й та ж Португалія з Іспанією. - лівацькі диктатури - оце .опа. КНДР, Куба, Венесуела. що ще? коментарі зайві. але як пише ЛАД та ж КНДР ракети робить, а населення рис пайками отримує - класична картина. але поки стійка, й що може призвести до демонтажу - питання. - військові диктатури. оце вже цікаво. є багато нюансів. а саме - якщо в державі взагалі капець з державної владою, то інколи військові єдина сила, що можуть втримати країну й не перетворити її на кшталт Сомалі чи Афганістану. серед прикладів - це й та ж Туреччина - де Ататюрк випадково ще й полковник, оце дивина до речі, Ердоган цей армійський запобіжник від авторитарної влади успішно зламав - подивимось, чим закінчиться. Єгипет - провели вибори - виграли брати-мусульмани. Армії довелося взяти владу в свої руки, щоб не стати великим сектором Газа. найновіший приклад Сирія. щоб розбудувати державу в найближчі роки про повністю вільні вибори розмови й не буде - бо інакше не вдасться втримати таку строкату країну...
окремо стоять Іран та Китай. теж є свої окремі нюанси, але поки виглядають стійкими. хоча в Ірані ситуація набагато слабша, а Китай ще тільки вирушив у плавання в море диктатури (в черговий раз - минулого разу було погано).
чому я описав все це - бо інколи наводять приклади, які для нас не актуальні. в нас диктатура не призведе до розвитку. хіба що до розвитку окремих сімей - як за часів Яника. в нас навпаки - незалежні НАБУ/САП (так за підтримки іноземців) - чомусь викликає відразу в декого. але якщо не подобаються навіть такі форми - то тоді забудьте взагалі про диктатури.
тепер, з приводу країн які розвинулися після 2СВ - не розумію, до чого це. так розвинені країні й до війни були розвинені, й після війни відновились доволі швидко. срср теж відродився доволі швидко, але просто за рахунок експлуатації населення - так теж можна, але давайте тоді не казати про рівень життя населення - звісно він буде різним.
Південна Америка - одні диктатури після 2 СВ. що ліві, що праві. участь у 2СВ не приймали. й де розвиток? в лівих зовсім біда (включно з Аргентиною), праві у кращому стані.
а розвинені країни вони й є розвинені. Австралія та ж. що там, окрім розвиненого суспільства - й нормальна країна.
якось так я не претендую на останню інстанцію істини. але якщо є зауваження - то давайте ваше бачення ситуації. можете покритикувати - але з аргументами. а не просто "це все дурня, а як треба - я не знаю"
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 20:58, всього редагувалось 2 разів.
Аграрій стверджував, що за основу для свого мавзолею він узяв мавзолей Наполеона I Бонапарта, але, за словами Яковишина, будівля французького імператора «бідніша».
Як повідомляли журналісти, усередині мавзолею Яковишина — копії вітражів зі старовинного німецького храму.
Посередині мавзолею встановлено саркофаг. У будівлі також перебуватимуть позолочені скульптури, що зображують Яковишина в різні роки життя — у 20, 40, 60 і 80 років.
У більш ранніх інтерв'ю аграрій стверджував, що на будівництво пішло 10 років і $3 млн.
головне, не дати руським окупувати - бо ті встановлять як мінімум два рекорди: - що можна вкрасти (включно зі сколупуванням мармуру) - як швидко можна пограбувати можливий варіант з боями за право пограбувати
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.