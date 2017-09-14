но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%. .....
...... Штрафы можно и не платить - тогда надо задействовать судисполнителей. Они не потянут такой объём работы. В законном порядке всё это реализовать очень сложно и очень долго. Надо принимать чрезвычайные законы. Рискнут ли это сделать? Сомневаюсь.
Так а что их там "задействовать"? - они же не пехом по всем банкам бегают - "у вас счета такого-то уклониста есть? - блокируйте!" Опять же: они это делают далеко не бесплатно.
Есть такой апокриф "Евангелие от Никодима" Там после распятия Христа и последующих событий, собрался Синедрион с Кайафой, Анной, Гамалиилом и другими иерархами. И Каиафа вспрашивает - "Так что получается мы действительно мессию распяли?" Гамалиил - "совпали все пророчества". Кайафа - "***ец" Это я прочитал еще в нулевых. Когда осознание сотворенного ***ца происходит слишком поздно, так что из уст церковных иерархов даже мат льется потоком