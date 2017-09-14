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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14587145881458914590
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:28

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ще раз для переляканих
В Естонії-практично мононація, за виключенням Нарви...
Густина - 30 осіб на км2... тобто це еквівалент 18 млн в Україні на 600 000+км2
При цьому, якість життя в Єстонії в півтора рази вища ніж в довоєнній Україні.
Поясни собі
Чому Естонія з своїми 30 осіб на км2 без завозу імігрантів живе краще ніж наприклад люди з наступних країн
Бангладеш __________1265_____в 42 рази більше
Ліван________________667_____в 20 рази більше
Бурунді______________463_____в 15 рази більше
Гаїті________________414_____в 12 рази більше
Пакистан_____________287_____в 9 рази більше
Можеш пояснити?

Бангладеш з Гаїті - це капець...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:30

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина? :shock:

а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
......
Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - то демографічні проблеми ховаються, ......
Дельное уточнение. Но небольшой встречный вопрос: это же про Швейцарию сейчас было? - или про какую страну? 🤔
А при чому тут Швейцарія?
Я живу в Україні
Капітал для життя рантьє в Україні- в мене є.
Чого капіталу немає в тебе і ти змушений мочити штанці від розуміння що тебе ніхто не буде годувати при зменшенні демографії... - проблема твоя.( і таких як ти)

От і виходить
Ті хто мене послухали і зрозуміли що
не варто чекати поки прийде Мессія і напише Закон по якому всім стане легко заробляти
а варто подбати про себе самим
Ті і собі допоможуть і Державу підтягнуть..
а ждуни месій з правильними законами так і подохнуть недочекавшись....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:32

  _hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.

Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...

Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа :(

якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:33

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а ну наведи розрахунок, що через 50-55 років зникне останній українець - чи знову заплутався в розрахунках? ну не твоє це :D

проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина? :shock:

а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення.

Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.

Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...

Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа :(

про 15-20 млн буде швидше - це помилкове припущення, яке показує, що ти не розумієш, як працює демографічна статистика.

а у пенсії є просте рішення - будемо працювати - й в 60 років, й в 70 років - такі реалії. в Німеччині та не тільки пенсійний вік - 67 років. й це не межа

Аргументируй ;)
Или ты думаешь, что народ вокруг смотря - будет эту мантру повторять?
https://platform.theverge.com/wp-conten ... s-fine.jpg

Угу - до 70ти. При "возрасте дожития в 68"... Ну и к каким "чудесам" в экономике это приводит - можно на примере Японии посмотреть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:34

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина? :shock:

а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
Я трошки уточню
Проблеми з пенсіями виникають в тому випадку коли пенсіонери живуть ЗА РАХУНОК відрахувань з доходів СВОЇХ дітей.
Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - ...

там є одна очевидна, але не дуже проблема...
Реально немає
Продуктивність явно залежить від інвестицій
Коли багато пенсіонерів з власним капіталом - то рівень інвестиційних вкладень зашкалює+ вартість капіталу біжить до нуля.
От і виходить
Закінчив молодий і ранній школу.. а йому бах і робоче місце з капіталізацією в 100000євро під 5% в рік....
А в пенсіонера капітал в 300 000, от і виходить
Пенсіонер задоволений отримуючи 15000євро в рік
Молодий і ранній задоволений бо зі старту отримав непильну працю з мінімальними відчисленнями за використання ЧУЖОГО капіталу.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:35

  flyman написав:
  _hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.

Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...

Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа :(

якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"

Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:36

  Shaman написав:а у пенсії є просте рішення - будемо працювати - й в 60 років, й в 70 років - такі реалії.

це хто, ранні поізносівшеєся інвіліди?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:40

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - то демографічні проблеми ховаються, ......
Дельное уточнение. Но небольшой встречный вопрос: это же про Швейцарию сейчас было? - или про какую страну? 🤔
А при чому тут Швейцарія?
Я живу в Україні
Капітал для життя рантьє в Україні- в мене є.

Уже устал повторять: меньше "якай"... Ок: у тебя - есть. А у клиентов твоего "супермаркета"?.. - да и вообще по стране - с медианной-то ЗП в 500 у.е.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:40

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.

Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...

Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа :(

якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"

Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...

щоб відновитися до 1991 в найближчі 100 років коеф. має бути не менше 5,
в СРСР любили порівнювати із 1913.
Огляд від ШІ
У 1913 році населення України становило близько 38,6 мільйонів осіб.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:43

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
......
Можеш пояснити?

Легко: "я же говорил - место проклятое!" (с)
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  #<1 ... 14587145881458914590
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