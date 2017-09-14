_hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ще раз для переляканих В Естонії-практично мононація, за виключенням Нарви... Густина - 30 осіб на км2... тобто це еквівалент 18 млн в Україні на 600 000+км2 При цьому, якість життя в Єстонії в півтора рази вища ніж в довоєнній Україні. Поясни собі Чому Естонія з своїми 30 осіб на км2 без завозу імігрантів живе краще ніж наприклад люди з наступних країн Бангладеш __________1265_____в 42 рази більше Ліван________________667_____в 20 рази більше Бурунді______________463_____в 15 рази більше Гаїті________________414_____в 12 рази більше Пакистан_____________287_____в 9 рази більше Можеш пояснити?
Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
...... Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - то демографічні проблеми ховаються, ......
Дельное уточнение. Но небольшой встречный вопрос: это же про Швейцарию сейчас было? - или про какую страну? 🤔
А при чому тут Швейцарія? Я живу в Україні Капітал для життя рантьє в Україні- в мене є. Чого капіталу немає в тебе і ти змушений мочити штанці від розуміння що тебе ніхто не буде годувати при зменшенні демографії... - проблема твоя.( і таких як ти)
От і виходить Ті хто мене послухали і зрозуміли що не варто чекати поки прийде Мессія і напише Закон по якому всім стане легко заробляти а варто подбати про себе самим Ті і собі допоможуть і Державу підтягнуть.. а ждуни месій з правильними законами так і подохнуть недочекавшись....
_hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...
Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа
якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а ну наведи розрахунок, що через 50-55 років зникне останній українець - чи знову заплутався в розрахунках? ну не твоє це
проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення.
Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...
Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа
про 15-20 млн буде швидше - це помилкове припущення, яке показує, що ти не розумієш, як працює демографічна статистика.
а у пенсії є просте рішення - будемо працювати - й в 60 років, й в 70 років - такі реалії. в Німеччині та не тільки пенсійний вік - 67 років. й це не межа
Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
Я трошки уточню Проблеми з пенсіями виникають в тому випадку коли пенсіонери живуть ЗА РАХУНОК відрахувань з доходів СВОЇХ дітей. Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - ...
там є одна очевидна, але не дуже проблема...
Реально немає Продуктивність явно залежить від інвестицій Коли багато пенсіонерів з власним капіталом - то рівень інвестиційних вкладень зашкалює+ вартість капіталу біжить до нуля. От і виходить Закінчив молодий і ранній школу.. а йому бах і робоче місце з капіталізацією в 100000євро під 5% в рік.... А в пенсіонера капітал в 300 000, от і виходить Пенсіонер задоволений отримуючи 15000євро в рік Молодий і ранній задоволений бо зі старту отримав непильну працю з мінімальними відчисленнями за використання ЧУЖОГО капіталу.
_hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...
Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа
якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"
Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...
_hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...
Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа
якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"
Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...
щоб відновитися до 1991 в найближчі 100 років коеф. має бути не менше 5, в СРСР любили порівнювати із 1913. Огляд від ШІ У 1913 році населення України становило близько 38,6 мільйонів осіб.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 23:44, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.