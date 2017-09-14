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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14615146161461714618>
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:08

поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі,
місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю ))
не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:12

  Banderlog написав:........
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически?
2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:20

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Газпрому кірдик на десятки років;


єх, ми тут таке вже 3й рік слухаємо)
А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.

Але вперше коли експорт ресурсів оркостану дає менше ніж потрібно витрат бюджету. БенеФакТор, як ви підготувалися до наступної кризи століття? Омине вважаєте?
Зміна системи світу це напрочуд непередбачена хрінь... Хто проти кого - вже вимальовується, що робити - хз, куди бігти - вже немає значення )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 01 сер, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:21

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:........
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически?
2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.


Один накинул, другой добавил

Banderlog желает, чтобы от Украины вышел кто-то, который подпишет все хотелки Путина и всё закончится, и церква буде и русский язык

Вы оба вздохнете свободно - наконец-то, русский язык. Не надо притворятся )

Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдадутся
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:24

  stm написав:..........
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %.
.......

Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о долгах США. Сколько они там на сегодня?
Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:26

  flyman написав:............
"бунт" тих, хто не скористався з тих чи інших причин "атсосіацієй" і кому "дакакаяразніца"
І багато тих, хто зумів скористатися "атсосіацієй" після того, як її підписали?
Україна на цьому багато заробила?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия с 1 января потеряла 112 тысяч солдат, Украина - 8000, - Трамп
В течение июля Россия потеряла около 20 тысяч солдат в "нелепой войне с Украиной", заявил президент США Дональд Трамп. Также он заявил, что оккупанты с января 2025 года потеряла 112 500 солдат, тогда как "сильно пострадавшая" Украина — 8000.

"Это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньших количествах, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские объекты. Этой войны не должно было быть", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.


Цікаво, цікаво ... )

В конце публикации он вновь напомнил, что это "война Байдена". И он лишь смотрит, может ли ее остановить.


А как же "за 24 часа" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:29

  ЛАД написав:
  stm написав:..........
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %.
.......

Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о долгах США. Сколько они там на сегодня?
Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?

Российской пропагандой завоняло про долг США ...

И напомни, когда это Мухаммед запретил давать в долг ?
Може запретил давать под проценты ? Хотя это тоже не факт

Или тебе - а какая разница ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:36

  ЛАД написав:
  stm написав:..........
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %.
.......

Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о долгах США. Сколько они там на сегодня?
Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?

Скажу що борг як навантаження і політична проблема вирішується наразі тарифами.
Всі хочуть бакси або євро, юані не зайняли реальної частки світового обігу.
Вважаєте що хочуть тому що лише папірці красиві чи щось за папером є ще?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:41

  sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі,
місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю ))
не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))

Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.
ЛАД
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