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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14616146171461814619>
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:45

  BeneFuckTor написав:А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.

Справедливості заради зазначу, що наразі Китай технологічно відстає від США на півроку. Це означає, що китайські аналоги новинок, які з'явилися в США сьогодні, ми побачимо лише через півроку. Це багато про що говорить тим, хто вміє мислити..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:49

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:..........
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %.
.......

Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о долгах США. Сколько они там на сегодня?
Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?

Скажу що борг як навантаження і політична проблема вирішується наразі тарифами.
Всі хочуть бакси або євро, юані не зайняли реальної частки світового обігу.
Вважаєте що хочуть тому що лише папірці красиві чи щось за папером є ще?

Пока что есть. Но значительно меньше, чем было во время Бреттон-Вуда.
Насколько помогут тарифы, посмотрим. Тарифы всего лишь один из методов добиться переноса производств в США. Удастся ли? Достаточно ли тарифов?
Не знаю, увидим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:55

  fler написав:
  BeneFuckTor написав:А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.

Справедливості заради зазначу, що наразі Китай технологічно відстає від США на півроку. Це означає, що китайські аналоги новинок, які з'явилися в США сьогодні, ми побачимо лише через півроку. Це багато про що говорить тим, хто вміє мислити..

Если ради справедливости, то стоит вспомнить, на сколько лет отставал Китай 30 лет назад, 20 лет, 10лет, 5 лет.
Можно, конечно, рассказывать, что Китай всё только копирует, но вряд ли сегодня это будет правдой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:57

  stm написав:
  UA написав:
  stm написав:Китай заборгував більше 300трл.баксів

Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.

ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %. Але такі як Ви і ЛАД бачать як коні в наочниках.
Ціна моста це не ціна грошової маси. А мост - це кредит який потрібно виплачувати. Ось що потрібно виплачувати на роки уперед це і є Китай.

Кредит на мост в юанях?
Кредит на мост надав китайський банк?
Борг інших країн Китаю в рази більше ніж борг Китаю перед іншими країнами.
Країну з найбільш позитивним торгівельним балансом stm записала в банкрути.
Перестань дивитися українське ТВ. Воно найтупіше в Європі.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:11

  UA написав:Кредит на мост в юанях?
Кредит на мост надав китайський банк?
Борг інших країн Китаю в рази більше ніж борг Китаю перед іншими країнами.
Країну з найбільш позитивним торгівельним балансом stm записала в банкрути.
Перестань дивитися українське ТВ. Воно найтупіше в Європі.

Росія була з непоганим позитивним торгівельним балансом, наразі щось трапилось. Так борг за міст у юанях, його якщо не повернути в банк, якийсь китайський ЮА не отримає коштів, яких немає. Банк піде на банкрутство, якщо мостів багато, багато ЮА будуть вже не багаті. Якось ланцюгова реакція так зорганізована...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:11

  sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі,
місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю ))
не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))

Росіянські телеглядачі думають про борг Америки.
Українські телеглядачі думають про розвал Хуйлостану
Тим часом американські та китайські можновладці шукають компромісу в питанні колонізації пост совка.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:18

  stm написав:
  UA написав:Кредит на мост в юанях?
Кредит на мост надав китайський банк?
Борг інших країн Китаю в рази більше ніж борг Китаю перед іншими країнами.
Країну з найбільш позитивним торгівельним балансом stm записала в банкрути.
Перестань дивитися українське ТВ. Воно найтупіше в Європі.

Росія була з непоганим позитивним торгівельним балансом, наразі щось трапилось. Так борг за міст у юанях, його якщо не повернути в банк, якийсь китайський ЮА не отримає коштів, яких немає. Банк піде на банкрутство, якщо мостів багато, багато ЮА будуть вже не багаті. Якось ланцюгова реакція так зорганізована...

Дивись, українська філія сбербанка ссср пішла на банкрутство?
А рублів була винна огого.
Скрізь люди поділяються на розумних-заможних та телеглядачів.
Наприклад телеглядачів серіалу про Голобородька.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:23

  UA написав:Кредит на мост в юанях?
Кредит на мост надав китайський банк?
Борг інших країн Китаю в рази більше ніж борг Китаю перед іншими країнами.
Країну з найбільш позитивним торгівельним балансом stm записала в банкрути.
Перестань дивитися українське ТВ. Воно найтупіше в Європі.

якщо така мощь (як СРСР до розвалу, а може і мощьніша мощь), то що там з дерев"яним юанєм, коли побачим "вільноконвертований яунь" а не "внєшнєекономічєскій" і "внутрєнній"? чи зразу буде в кірпічі брікса превращацца?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:34

  UA написав:Скрізь люди поділяються на розумних-заможних та телеглядачів.

Як тебе попердолило ... вже "заможний" ... не крадій, не корупціонер, а "заможний" ... )

Нещодавно писав "ксиву уважают", "візуальний контакт", но в Європі "ксиву не уважают", тому "заможний" )

Затримка високого сезону та потім високий сезон з високою водою, нічому не навчило ментопенса )

Або навчило, тому тебе зараз тут багато )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:37

  ЛАД написав:Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?

Ну запретил (под проценты). И что?
Запрет успешно обходится, причем не всегда этот путь выглядит достаточно цивилизованным.
Исламская ссуда в руках не слишком порядочных людей легко становится средством отжатия бизнеса.
Называть вещи своими именами всегда проще. А чем больше запретов, тем больше всякого жульничества.
Сибарит
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