detroytred написав:Реал за віконцем: важко працювати ( по суті по-совдепівські... за копійки заради майбутнього) молодь в масі своїй не бажає й не забажає.
1 Кістлява рука ринку ЗМУСИТЬ змінити свої переконання... Це хтось з великх сказав... 2 Ти маніпулятор чи прикидаєшся? В совдепії працювали за ЧИЄСЬ майбутнє... Я показую що найкращий алгоритм-це працювати за СВОЄ майбутнє.. Якби різниця-на лице От тільки ти її зрозуміти не хочеш 3 Де ти бачив заклики ПРАЦЮВАТИ за копійки? Заклик в початковому періоді ПОЖИТИ за не все зароблене - був А працювати за копійки це до тебе, це ж ти за 25 років "високопрофесійної, архіпотрібної" для суспільства роботи... залишився практично без штанів.
detroytred написав:Коли предметом було - розвиток країни, досягенння населення країни.
Ти ж сам пишеш правильно Адже я закликаю якраз НАСЕЛЕННЯ країни подбати про свій розвиток, і як тільки після років ВАЖКОЇ праці і ЗАОЩАДЖЕНЬ в НАСЕЛЕННЯ зявиться кращі умови життя- це одночасно змінить і країну. Вже ж писав - якщо в країні більшість уродів - значить це країна уродів Якщо буде більшість успішних -значить це країна успішних.
А раз так - то КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому Чекати поки прийде правильний можновладець(чекати=ждати=ждун) чи працювати заради СВОГО майбутнього
тоді навіщо держава? для чого вона замкнула мене тут, і не дає "працювати заради СВОГО майбутнього" і замість "КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому" це визначає "(не)правильний можновладець"
Може таки вийдеш із віртуальної реальності? Або труси або хрестик.
Держава-це СЕРВІСНА організація ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних до других В залежності від того , до якої групи відноситься людина (створювач чи отримувач) - міняється і переконання кожної з груп про те навіщо Держава. Для створювачів - Держава потрібна для того щоб їх життя/майно були в безпеці і за це вони ПЛАТЯТЬ... Для отримувачів - питання безпеки майна-другорядні, бо майна в них нема( трико в пенсіонера на дивані-апріорі не є майном...) Для отримувачів головне СКІЛЬКИ з відібраного в групи Створювачів - їм передадуть для споживання. І тут на перші шпальти виходить людська натура.. Якщо тобі ПРОСТО так дають - то ти не дякуєш , ти цікавишся а - чому так мало тобі дали б - чому в того в кого забрали так багато залишилось в - чого сусіду дали більше...
Це все що тобі требазнати про себе. Так що ти без трусів і в церкві.
sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі, місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю )) не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))
Вместе. Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив. И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.
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«Я віддав наказ розмістити два ядерні підводні човни в відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокативні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачених наслідків. Сподіваюся, це не буде одним із таких випадків»
вони з Україною не можуть впоратися, а цей підштовхує їх воювати з США. та й досвід Ірану гадаю російських генералів не дуже радує - не треба боротися з армією, можна просто вбити кілька генералів
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 01 сер, 2025 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:всім критикам скажу так - ви щось в житті створювали?
В телеграмі десь наскочив на дослідження Економіст про вартість створення робочого місця в США Цифри - шокували. Створення робочого місця на якому створюється середньостатистична для США додана вартість в 43000 доларів/рік - коштує 800 000+... Тобто враховуючи що податки становлять +/-40% від 43000 =17000/рік, то треба більше 40 років щоб це робоче місце повернуло витрачені на нього кошти при інфляції0%... Станом на сьогодні в Україні , створене мною робоче місце коштує 1 млн грн+/- і дає мінімум 300 000 грн доданої вартості, що при податках в 40% поверне вартість створеного за 8 років...
Ще якомусь де-Білу теоретику треба пояснювати що у нас непочатий край роботи і тільки відсутність а - власного капіталу б - людей готових своєю працею цей капітал створювати Не дає нам рухатись вперед з необхідною швидкістю.
detroytred написав:Колективний розум (великих мас - народу) апріорі має менший рівень розвитку, ніж індивідуальний, груповий (малих груп можновладців). Це природній стан речей.
А між великими масами і можновладцями є ще якісь прошарки? І ці прошарки розумніші від Великих масс... А деякі з груп з доходами які в 100 разів вищі від доходів чиновників - можна рахувати що в них ще вищий середній розум?
Тому склади ВСІ прошарки , просумуй їх впливи на а - на себе б - на найближче оточення як зверху так і знизу в - на те оточення яке найдальше як зверху так і знизу.. І в тебе вийде На тих хто живе за дохід 50 000-100000 грн/місяць - вплив влади практично нульовий ( він тільки через податки) На тих в кого від 1 млн грн/місяць - ще не факт хто на кого сильніше впливає Можновладець на багатого Чи багатий на можновладці..
Отже залишається маса яка ніяк не може визначитись куди їй.. Пробувати САМОСТІЙНО вирішити свої проблеми ( бо чиновникам насрать) - їм западло ( бо поносившись з жупелами про справедливість в багатих трошки заберуть їм і перепаде... це солодке слово халява)
sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі, місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю )) не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))
Вместе. Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив. И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.
ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів
fler написав:російські стратегічні бомбардувальники зараз літають по 23 години, щоб дістатися до України — флот стрімко зношується. Через удар по аеродромах 1 червня (операція Павутина) росія була змушена перекинути чверть свого флоту (4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3) на базу «Українка» - за 7 000 км від звичних точок запуску.
Тепер кожен виліт – це: ▪️ 12 400 км туди-назад ▪️ 2–3 дозаправки в повітрі ▪️ 30 000+ кг пального ▪️ 11,5% річного ресурсу борту ▪️ всього 8 місій на рік на один літак
Замість того, щоб стримувати - стратегічна авіація виснажується. Двигуни Ту-95 зношуються на 40% швидше. Флот дозаправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака – це логістичний квест на межі фолу. І це неможливо масштабувати.
Аналітики з CSIS і RUSI вже заявили: якщо так піде далі, до 2027 року росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. А поки кожен виліт лише прискорює кінець системи.
тут є один нюанс, основний урон зараз наносять "шахеди" + балістика. тому кацапи і будують заводи по виробницву БПЛА - бо це дешево, їх можна наклепати багато і запускати купою - ніодна ППО в світі не здужає. + нові варіанти (реактивні )
В 2025 году Россия планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников "Шахед" ("Герань-2") и 24 тысячи дронов-приманок "Гербера".
fler написав:російські стратегічні бомбардувальники зараз літають по 23 години, щоб дістатися до України — флот стрімко зношується. Через удар по аеродромах 1 червня (операція Павутина) росія була змушена перекинути чверть свого флоту (4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3) на базу «Українка» - за 7 000 км від звичних точок запуску.
Тепер кожен виліт – це: ▪️ 12 400 км туди-назад ▪️ 2–3 дозаправки в повітрі ▪️ 30 000+ кг пального ▪️ 11,5% річного ресурсу борту ▪️ всього 8 місій на рік на один літак
Замість того, щоб стримувати - стратегічна авіація виснажується. Двигуни Ту-95 зношуються на 40% швидше. Флот дозаправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака – це логістичний квест на межі фолу. І це неможливо масштабувати.
Аналітики з CSIS і RUSI вже заявили: якщо так піде далі, до 2027 року росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. А поки кожен виліт лише прискорює кінець системи.
"Ракеты закончатся через 2-3 недели". Расстояние Харьков-Красноярск по дорогам 4459 км - https://della.ua/distance/. "туди-назад" получается 8900 км. "Харків (UA) — Іркутськ (RU) - Відстань за маршрутом ~ 5513 км". "туди-назад" 11000 км. Это откуда же "4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3" летают? Я уж молчу о том, что перевод на дальнюю базу в данном случае не имеет никакого смысла - "операція Павутина" могла быть организована в любом месте РФ, дроны запускались не из Украины. Столько чуши как на этом форуме я нигде не читал.
Опус fler про дрони - головорізи був більш захоплюючо фантазійним. Нейрони в мізках fler лінуються рухатись. Після селекції модерації тут буде лише чушь.