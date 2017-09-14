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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14618146191462014621>
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На базі ждунства, коли вимруть совки, кожен підійде до дзеркала, масово почнуть за копійки горбатити за ради майбутнього нехай і свого.
Чекай, ждун.
Хтось розуміє логіку думок воєнпенса?
Я якось не дуже.
Працювати на себе вже і сьогодні- це ждунство
А чекати поки можновладці за тебе все зроблять - це прогресивна течія..

Тобто той хто ЖИВЕ працюючи - той дурень і даром працював дарма що на себе...

Дядя- ти дурак?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:14

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Реал за віконцем: важко працювати ( по суті по-совдепівські... за копійки заради майбутнього) молодь в масі своїй не бажає й не забажає.
1 Кістлява рука ринку ЗМУСИТЬ змінити свої переконання...
Це хтось з великх сказав...
2 Ти маніпулятор чи прикидаєшся?
В совдепії працювали за ЧИЄСЬ майбутнє...
Я показую що найкращий алгоритм-це працювати за СВОЄ майбутнє..
Якби різниця-на лице
От тільки ти її зрозуміти не хочеш
3 Де ти бачив заклики ПРАЦЮВАТИ за копійки?
Заклик в початковому періоді ПОЖИТИ за не все зароблене - був
А працювати за копійки це до тебе, це ж ти за 25 років "високопрофесійної, архіпотрібної" для суспільства роботи... залишився практично без штанів.
  detroytred написав:Коли предметом було - розвиток країни, досягенння населення країни.
Ти ж сам пишеш правильно
Адже я закликаю якраз НАСЕЛЕННЯ країни подбати про свій розвиток, і як тільки після років ВАЖКОЇ праці і ЗАОЩАДЖЕНЬ в НАСЕЛЕННЯ зявиться кращі умови життя- це одночасно змінить і країну.
Вже ж писав - якщо в країні більшість уродів - значить це країна уродів
Якщо буде більшість успішних -значить це країна успішних.

А раз так - то КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому
Чекати поки прийде правильний можновладець(чекати=ждати=ждун)
чи працювати заради СВОГО майбутнього

тоді навіщо держава?
для чого вона замкнула мене тут, і не дає "працювати заради СВОГО майбутнього" і замість "КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому" це визначає "(не)правильний можновладець"

Може таки вийдеш із віртуальної реальності? Або труси або хрестик.
Держава-це СЕРВІСНА організація ПЕРЕРОЗПОДІЛУ від одних до других
В залежності від того , до якої групи відноситься людина (створювач чи отримувач) - міняється і переконання кожної з груп про те навіщо Держава.
Для створювачів - Держава потрібна для того щоб їх життя/майно були в безпеці і за це вони ПЛАТЯТЬ...
Для отримувачів - питання безпеки майна-другорядні, бо майна в них нема( трико в пенсіонера на дивані-апріорі не є майном...)
Для отримувачів головне СКІЛЬКИ з відібраного в групи Створювачів - їм передадуть для споживання.
І тут на перші шпальти виходить людська натура..
Якщо тобі ПРОСТО так дають - то ти не дякуєш , ти цікавишся
а - чому так мало тобі дали
б - чому в того в кого забрали так багато залишилось
в - чого сусіду дали більше...

Це все що тобі требазнати про себе.
Так що ти без трусів і в церкві.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:17

  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі,
місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю ))
не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))

Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.

ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну що російські генерали вже вчать втемну діму-алкоголіка, що "за базар надо отвечать"
Після погроз Медведєва Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни у «відповідних регіонах»
«Я віддав наказ розмістити два ядерні підводні човни в відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокативні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачених наслідків. Сподіваюся, це не буде одним із таких випадків»

вони з Україною не можуть впоратися, а цей підштовхує їх воювати з США. та й досвід Ірану гадаю російських генералів не дуже радує - не треба боротися з армією, можна просто вбити кілька генералів :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 01 сер, 2025 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:всім критикам скажу так - ви щось в житті створювали?
В телеграмі десь наскочив на дослідження Економіст про вартість створення робочого місця в США
Цифри - шокували.
Створення робочого місця на якому створюється середньостатистична для США додана вартість в 43000 доларів/рік - коштує 800 000+...
Тобто враховуючи що податки становлять +/-40% від 43000 =17000/рік, то треба більше 40 років щоб це робоче місце повернуло витрачені на нього кошти при інфляції0%...
Станом на сьогодні в Україні , створене мною робоче місце коштує 1 млн грн+/- і дає мінімум 300 000 грн доданої вартості, що при податках в 40% поверне вартість створеного за 8 років...

Ще якомусь де-Білу теоретику треба пояснювати що у нас непочатий край роботи і тільки відсутність
а - власного капіталу
б - людей готових своєю працею цей капітал створювати
Не дає нам рухатись вперед з необхідною швидкістю.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Миша-клиент написав:Я в Мюнхене - спокойно разговаривал на английском и мне отвечали, морду НЕ били.
Тільки що я на збірній солянці англійського/німецького/українського -спілкувався з німцями волонтерами... Ніхто нікому морду не бив... Хоча мій дід проти них воював..
І що ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Колективний розум (великих мас - народу) апріорі має менший рівень розвитку, ніж індивідуальний, груповий (малих груп можновладців).
Це природній стан речей.
А між великими масами і можновладцями є ще якісь прошарки?
І ці прошарки розумніші від Великих масс...
А деякі з груп з доходами які в 100 разів вищі від доходів чиновників - можна рахувати що в них ще вищий середній розум?

Тому
склади ВСІ прошарки , просумуй їх впливи на
а - на себе
б - на найближче оточення як зверху так і знизу
в - на те оточення яке найдальше як зверху так і знизу..
І в тебе вийде
На тих хто живе за дохід 50 000-100000 грн/місяць - вплив влади практично нульовий ( він тільки через податки)
На тих в кого від 1 млн грн/місяць - ще не факт хто на кого сильніше впливає
Можновладець на багатого
Чи багатий на можновладці..

Отже залишається маса яка ніяк не може визначитись куди їй..
Пробувати САМОСТІЙНО вирішити свої проблеми ( бо чиновникам насрать) - їм западло ( бо поносившись з жупелами про справедливість в багатих трошки заберуть їм і перепаде... це солодке слово халява)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:31

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі,
місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю ))
не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))

Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.

ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів 8)

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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:33

  fler написав:російські стратегічні бомбардувальники зараз літають по 23 години, щоб дістатися до України — флот стрімко зношується.
Через удар по аеродромах 1 червня (операція Павутина) росія була змушена перекинути чверть свого флоту (4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3) на базу «Українка» - за 7 000 км від звичних точок запуску.

Тепер кожен виліт – це:
▪️ 12 400 км туди-назад
▪️ 2–3 дозаправки в повітрі
▪️ 30 000+ кг пального
▪️ 11,5% річного ресурсу борту
▪️ всього 8 місій на рік на один літак

Замість того, щоб стримувати - стратегічна авіація виснажується. Двигуни Ту-95 зношуються на 40% швидше. Флот дозаправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака – це логістичний квест на межі фолу. І це неможливо масштабувати.

Аналітики з CSIS і RUSI вже заявили: якщо так піде далі, до 2027 року росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. А поки кожен виліт лише прискорює кінець системи.

тут є один нюанс, основний урон зараз наносять "шахеди" + балістика.
тому кацапи і будують заводи по виробницву БПЛА - бо це дешево, їх можна наклепати багато і запускати купою - ніодна ППО в світі не здужає. + нові варіанти (реактивні )

В 2025 году Россия планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников "Шахед" ("Герань-2") и 24 тысячи дронов-приманок "Гербера".

https://focus.ua/digital/717321-ataki-s ... -2025-godu
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:43

  ЛАД написав:
  fler написав:російські стратегічні бомбардувальники зараз літають по 23 години, щоб дістатися до України — флот стрімко зношується.
Через удар по аеродромах 1 червня (операція Павутина) росія була змушена перекинути чверть свого флоту (4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3) на базу «Українка» - за 7 000 км від звичних точок запуску.

Тепер кожен виліт – це:
▪️ 12 400 км туди-назад
▪️ 2–3 дозаправки в повітрі
▪️ 30 000+ кг пального
▪️ 11,5% річного ресурсу борту
▪️ всього 8 місій на рік на один літак

Замість того, щоб стримувати - стратегічна авіація виснажується. Двигуни Ту-95 зношуються на 40% швидше. Флот дозаправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака – це логістичний квест на межі фолу. І це неможливо масштабувати.

Аналітики з CSIS і RUSI вже заявили: якщо так піде далі, до 2027 року росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. А поки кожен виліт лише прискорює кінець системи.
"Ракеты закончатся через 2-3 недели".
Расстояние Харьков-Красноярск по дорогам 4459 км - https://della.ua/distance/. "туди-назад" получается 8900 км.
"Харків (UA) — Іркутськ (RU) - Відстань за маршрутом ~ 5513 км". "туди-назад" 11000 км. Это откуда же "4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3" летают?
Я уж молчу о том, что перевод на дальнюю базу в данном случае не имеет никакого смысла - "операція Павутина" могла быть организована в любом месте РФ, дроны запускались не из Украины.
Столько чуши как на этом форуме я нигде не читал.

Опус fler про дрони - головорізи був більш захоплюючо фантазійним.
Нейрони в мізках fler лінуються рухатись.
Після селекції модерації тут буде лише чушь.
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