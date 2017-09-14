Banderlog написав:Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками?
Ці хлопці і дівчата з картонками надали сили послам і наразі АРМА реформують таки, НАБУ і САП в теорії можуть стати незалежними органами і ось коли призначать обраного на конкурсі БЕБ це розблокує 5млрд.$. Непоганий результат, я вважаю ) ПС: кінцеві бенефіціари протесту - Укрпошта та НП, їх коробки рекламували протестувальники, діти і собаки )))
) не смішіть. Ніякі вони не незалежні органи це засоби контролю заходом наших можновладців. Понятно що якщо ти комусь надаєш кредити то хочеш контролювати як вони витрачаються, і головне контролювати збір грошей на виплати по кредитам.
Shaman написав:---------------------------- ЛАД Вместе. Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив. И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли. ---------------------------- ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів
Вы не поняли? Это больше для вас.
ваші ідеї підтримують найбільш недолугі форумчани. які ідеї, така й підтримка
Можэет наконец-то обложат пошлинами индийский экспорт ит-услуг русские айтишники мало того что расползлись по Европе как тараканы, захватывая украинскую пищевую нишу, так некоторые умудряются аутсорсить не слезая со своих скрепных стульев через индийские прокладки Вообще в свое время Украину США выебли только за подозрение в экспорте "кольчуги", и готовы были выебать за Бушер. А теперь получается "что так можно было"
НАТО і ЄС ймовірно розпадуться внаслідок перебудови США, – Буданов.
▪️Я – аполітична людина. Я не входжу в будь-які партії. Ви мене не побачите на зборах якоїсь політсили. Цього немає. ▪️Наслідки війни відчуватимуться ще багато років після її закінчення. ▪️рф хоче бути готовою до 2030 воювати з НАТО. Це їхня задача №1, яка прописана в документах. ▪️наступник путіна вже нічого не змінить – система до всього готова; ▪️Іран бомбили з території США, щоб показати всьому світу, що вони так можуть – це вразило путіна;
Жінок оголосять у розшук, якщо вони не з'являться в ТЦК для проходження ВЛК
Кабінет міністрів України нещодавно затвердив зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Вони зобов'язані з'явитися в ТЦК і пройти медкомісію протягом 60 днів, інакше їм загрожує розшук і штраф.
Механізм полягає в такому: навчальні заклади передають до ТЦК дані про випускниць із відповідною освітою, після чого їх автоматично заносять до військових реєстрів. Однак, попри автоматичну постановку на облік, жінки зобов'язані протягом 60 днів з'явитися в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... hennya-vlk
Banderlog написав:......... порошенко підписав мінські домовленості. Не бачу смислу чіплятись за нато язик і церкву, тут інтереси не путіна а інтерес України стати як швейцарія і щодо мови і щодо віри....
Згоден.
Да, я впевнений що на президентське місце багато охочих. Кажете час не підходящий? Дуже навіть підходящий, можно затягівать пояса і валити все на папередніків, що все розікрали та клятих комуняк, що недостатньо набудували щоб можно було красти далі)
Это так. Валить можно и обязательно будут валить. Но позже. Сейчас новой власти придётся принимать явно непопулярные решения. И подписывать мир или хотя бы перемирие на явно невыгодных условиях. Причём, не очень понятно, насколько невыгодных. Вряд ли у кого-то есть желание брать это на себя. Лучше подождать пока всё это сделает Зеленский, а ух потом можно приходить к власти и "валити все на папередніків".
порошенко підписав мінські домовленості.
Да, но сделал это, потому что понимал, что "та" армия на грани разгрома и тогда в Минске принимали участие и "партнёры", и Путин был "более покладистым" и не выдвигал таких требований, как сегодня. В Минске не было даже речи о территориальных уступках и вопрос Крыма вообще даже не затрагивался. Не захочет Порошенко брать на себя ответственность за сегодняшний мир. Возможно, я не прав, но лично я не согласился бы ни за какие коврижки, не имея какого-то революционного решения. А такого, по-моему, сегодня просто не существует.
2 як практично це зробити? Хз, треба через верховну раду протягувати, проголосувати щоб шоколадний став головою вр потім зеля під в відставку по стану здоровя(тільки не надо... залізний якось списався з зсу в дипломати?) Все можливо, якщо хотіти зробити.
Хороший план. Но уже первую часть "проголосувати щоб шоколадний став головою вр" реализовать достаточно сложно. Хотя за очень большие деньги, наверное, можно. Депутаты озолотятся. Потом надо заставить "зелю піти в відставку по стану здоровя". Тоже не уверен, что это будет легко. И последнее - насколько помню, врио президента ограничен в полномочиях по сравнению с "настоящим" президентом. Подробности не помню и смотреть пока не буду.
Мир не те що назрів, мир треба було підписувати максимум в лютому.... зараз ситуація на фронті куди гірша
Скорее, ещё зимой 2022-2023. Но тогда надеялись на "кофе в Ялте". Видимо, "партнёры" много наобещали.