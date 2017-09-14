Додано: Суб 02 сер, 2025 16:35

budivelnik написав: Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання

Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні? Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитанняЧому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?

Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої.Тож вивчай практиків реформаторів ринків країн. Які практично розвивали ринки країн. Не чекаючи, з одними і тими ж людьми, через реформи, створення умов, які сприяли цьому розвитку.А кіосаківщину по шансу-можливості досягти результату індивідууму через умовий "ларьок" тобі тут ніхто не заперечує і ніколи не заперечував.Але оскільки твою місіонерську кеп-очевидну пісню да ще з приспівом "1. будівельник завжди правий. 2. Якщо не правий, то дивись п.1", які ти наголосив всім одразу в своїй темі і яким керуєшся в обговоренннях та по житті, а також в переконанні "читачів", ніхто не слухає, то й приходиться тобі отак робити --- перебріхувати мене, підмінюючі предмет обгорення та перекручуючи мої твердження, щоб впіхвувати(( "читачам" свої єралашики.Тобі замало ларька та комплекси тиснуть...Тож ти вирішив шнобелівську відсеб'ятину затулити -- натягнути ларьок на ринок країни...Екстраполювати мікро- на макро-.Й носишся з цією маячнею, як дурень з писаною торбою._________________________Не тупи... По стоп'ятнадцятому колу.Ніхто ніколи не казав про те, щоб можновладці виконували свої обов'язки, функції на 100%.Вказано було -- по максимуму повинні напружуватися((А поки -- по мінімуму. Аби країна існувала та повільно розвивалася.По максимуму - це як Польща, Сінгапур, Корея і т.д.Ти ж важко на своєму місці працював...Ось і вони повинні теж напружитися.Якщо дійсно бажають отримати результат, як Бальцерович, Куань і Ко.Не хочуть, не мають такої мети можновладці? То й не буде результату...Мають мету по мінімуму, то й за віконцем результат по мінімуму... Країна існує і повільно розвивається.