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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14624146251462614627>
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:20

  ЛАД написав:Сибарит, Banderlog
В феврале был полный месяц, начислили по максимуму.
После этого по разным причинам (реорганизация) не был на передовой, не положено.

Если не выплатили всем, скорее всего, причина в реорганизации. Когда реорганизация закончится, выплатят.
Если не всем, возможно, где-то потеряли какую-то бумажку. Такое тоже бывает.
Это наиболее вероятные причины.

О системных проблемах с выплатами у меня сведений нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:23

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Знову запитую - нам хтось пропонує мир ?

Путін не хоче припиняти війну, ти цього через кагор взагалі не бачишь

Пропонувати треба нам. Зараз сила не нашій стороні щоб диктувати умови.
Треба мир.

Так пропонуємо, а Пуйло каже - 4 області+Крим йому, нейтральній та безблоковий статус України, скорочення армії і тоді ... можливо ... почнуться перемовини про щось, але це не точно

У тебе чи кагор кислий чи сметана забродила, ніяк не можешь написане зрозуміти
Лозунгами розмовляешь

  Banderlog написав:А якщо так дуже ще хочеться воювати за кримських татар

А це, взагалі, до чого ?
Ми за себе воюємо. Багато представників кримських татар теж воюють за Україну
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:30

  ЛАД написав: Верно.
Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.


Какие уступки ?
Путин хочет всю Украину и это никак не подходит под определение "существенные уступки"
Это называется - капитуляция

"Он крепкий орешек": Трамп заявил, что Путин хочет захватить всю Украину
"Возможно, Путин хочет попытаться захватить всю Украину. Думаю, ему будет очень трудно", - заявил Трамп.


ЛАД, ты можешь мне не верить, но Трампу ты же веришь ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:36

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:так ми пропонуємо, ти цього не бачиш... а нам у відповідь пропонують .

Нічого ми не пропонували, крім припинення обстрілів на 30 днів. Зернового коридору і можливо заборони дальніх ракетних ударів по енергообєктам.

ну чого ти прикидаєшся... американський план був й є. ......

План - был. Но там началось "у нас по-другому записанро. мы так не можем". Больше на столе того плана нет.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:39

  Shaman написав:..........
не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
"розмови про шашлики" это просто ни о чём.
На решение Путина они точно никакого влияния не имеют.
Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема.
Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли.
Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.

але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо...
Верно.
Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.
знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону.
Тот американский план відкинула не только Раша, но и мы тоже.
Сегодняшних чётких формулировок РФ я не видел и не знаю. Думаю, в Стамбуле они излагались, но публикаций не видел. Слухи обсуждать не хочу.

звісно в нас теж проблеми. але нам так, допомагають. й головне - Раша це може припинити, ми - поки ні. чого не визнаєте очевидне

а в серпні подивимось, що утне Трамп 8)
В нас не "теж проблеми", а пока заметно бОльшие, чем у РФ.
А "дивимось" мы уже 3,5 года. І ніяк не надивимось.

абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:47

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сибарит, Banderlog
В феврале был полный месяц, начислили по максимуму.
После этого по разным причинам (реорганизация) не был на передовой, не положено.

Если не выплатили всем, скорее всего, причина в реорганизации. Когда реорганизация закончится, выплатят.
Если не всем, возможно, где-то потеряли какую-то бумажку. Такое тоже бывает.
Это наиболее вероятные причины.

О системных проблемах с выплатами у меня сведений нет.

Спасибо.
Всем или нет, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
"розмови про шашлики" это просто ни о чём.
На решение Путина они точно никакого влияния не имеют.
Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема.
Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли.
Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.


А если в валютн смотреть? - тоже выросли?

Хуже - вробе как, получится даже теоретически не могло...
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої.
Вуцко- ти якусь армію реформував? Ні
То виходить що тобі пенсію платять ні за що?
Чи все таки за той обєм який ти в цій Армії зробив?
При чому не факт що зробив добре- бо коли прийшов реальний час перевіряти ху і ху... ти здриснув як нашкодивше котеня на пенсію.
Тому ще раз для тебе
Якщо 2 млн таких як я побудували в Україні для СЕБЕ Німеччину....
То цим МИ витягнули тебе з совка до половнини Польщі - це тобі хоч зрозуміло.
Бо як би не ми - то ти б не пенсію отримував-а на базарі з протягнутою рукою стояв ( як в 1990 році ті кого ти називаєш бізнесменами)...

Ти хоч розумієш що
Задача
Є 20 млн працездатних , з яких 10 млн сплачують в середньому 8000 грн/місяць податків, але це середня по Державі, бо в цих 10 млн є 2 млн які сплачують по 20000грн/місяць податків в середньому, тобто
10 млн * 8000 - 2 млн*20000=8млн*5000....

Тобто якби не я і мені подібні- то твоя б пенсія сьогодні була РІВНО в ДВА рази нижче..

Це до тебе хоч доходить
А якби таких як я було не 2 млн а 4 млн - твоя пенсія б була в 1,5 рази вища..

Тепер розумієш проти кого ти гавкаєш і чию руку кусаєш..

ПС
а так як ти не помер і будеш жити далі, то уявляєш якщо твій прогноз про те що
Молодь не буде працювати... - справдиться?
Звідки тобі пенсія прийде?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:00

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:ну чого ти прикидаєшся... американський план був й є. ......

План - был. Но там началось "у нас по-другому записанро. мы так не можем". Больше на столе того плана нет.

ти й близько не знаєш, що є на столі, чого немає - тому не вигадуй
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:05

  ЛАД написав:
абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.


Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией )
Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )

ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?

Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых
Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...

PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление".
Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию
pesikot
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