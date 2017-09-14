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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14625146261462714628>
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
"розмови про шашлики" это просто ни о чём.
На решение Путина они точно никакого влияния не имеют.
Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема.
Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли.
Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.

ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б
Верно.
Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.
знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону.
Тот американский план відкинула не только Раша, но и мы тоже.
Сегодняшних чётких формулировок РФ я не видел и не знаю. Думаю, в Стамбуле они излагались, но публикаций не видел. Слухи обсуждать не хочу.
де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша.

ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?

ще раз - ми відкрити для перемовин, проти Раша. які публікації - оці вимоги Раші неодноразово озвучували й Лавров, й Пєсков, й інші офіційні особи - як мінімум 4 області. все, інших пропозицій від Раші немає.
звісно в нас теж проблеми. але нам так, допомагають. й головне - Раша це може припинити, ми - поки ні. чого не визнаєте очевидне

а в серпні подивимось, що утне Трамп 8)
В нас не "теж проблеми", а пока заметно бОльшие, чем у РФ.
А "дивимось" мы уже 3,5 года. І ніяк не надивимось.
з точки зору жертв цивільного населення - так, це не ми, а Раша займається терором. з точки зору деградації економіки - в них проблем набагато більше. але у вас не вистачає профільної освіти, але є бажання заперечувати будь-які проблеми Раші. й знову - пропозиції є, окрім як продовжувати боротися? пропозицій немає...
абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.
ви можете погоджуватися з ким завгодно.

якби не НАБУ та САП разом з Шабуніним - от тоді ми побачили, що таке корупція. щоб оцінювати - треба якийсь критерії. на цьому починаються лише суб'єктивні оцінки та спекуляції. в першу чергу про неефективність НАБУ розповідають самі корупціонери - грошей достатньо для чорного піару...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:21

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.

Теоретично - ти правий
ПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Африці- не може жоден можновладець...
Бо пінгвіни банани не люблять...

Для всіх інших
Простий приклад
Існує десяток ліків,
з допомогою яких тисячі лікарів
лікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИ
І не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результату

Чи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?

Тепер ДРУГЕ питання
Пререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим.
Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...

Поясніть
Хто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік)
Населення ... чи Лікарі?

А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.

Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку..
вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...

Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання
Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?
Вы долго и нудно спорите с detroytred, но никак не хотите понять, что вы с ним говорите о совершенно разных вещах.
Вы говорите о возможности успеха отдельного человека, о том, что он может "отримати результат - КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні". Но если у этого человека он выше, то у кого-то другого он ниже "середньостатистичного". При этом этот самый середньостатистичний уровень вполне может не меняться. Но конкретный человек для себя лично может добиться более высокого результата почти независимо от действующих законов и политики властей, которые могут только облегчить или усложнить задачу этого индивида.
І ці люди називають мене маніпулятором....
Давайте зайдемо з другого боку
Припустимо що сьогодні середній рівень споживання мяса -10 кг на людину...
І цей рівень ОБМЕЖЕНИЙ випуском мяса..., але в навколишніх країнах середній рівень споживання мяса 20 кг...
Що відбудеться якщо 2 з десяти виробників мяса вирішать працювати більше(навіть не продуктивніше чи ефективніше (бо для цього потрібні інвестиції) а просто банально БІЛЬШЕ... тобто замість 160 годин/місяць , почнуть працювати 200 годин в місяць ?
Хтось збідніє? Ні
Просто в середньому на ринку люди зможуть зїсти по 10+(20%*30%=6%)=0,6 кг мяса....
Так , при цьому 20% працівників стануть на 30% багатшими в порівнянні з попередніми періодами... але де тут програвші?
Мяса- більше , попит на комплектуючі до мяса-на 6% вищий, капітал на руках на 6% більше...
Тобто всього 20% працівників- збільшивши ОБЄМИ праці на 30% - перетворять країну з ростом в 0% на країну з ростом 6%..
Ось Вам і вплив ларьочника на кінцевий результат.
  ЛАД написав:detroytred говорит о необходимости менять этот самый середньостатистичний уровень. При изменении этого середньостатистичного уровня, вы сегодня были бы (условно) не гривневым, а долларовым миллионером, а ваши продавцы могли бы отдыхать не на приусадебном участке, а хотя бы в Турции (пусть даже не в пиковый сезон и в 3-звёздочном отеле). А вот это уже от законов, действующих в стране, и политики властей зависит гораздо сильнее. К примеру, если законы и политика в основном направлены на поддержание и развитие низкомаржинальных секторов экономики - с/х производство, производство и продажа продуктов питания, бытовой химии, недорогой одежды и обуви, то и развитие экономики будет медленным, соответственно, медленно будет расти и середньостатистичний уровень. Высокие налоги также замедлят развитие.
1 Я показав як 20% населення без впливу можновладців виключно власним рішенням можуть покращити свої доходи на 30% , ріст Держави на 6%
2 Є теорія( це Закон) є практика(це ресурси)
Якщо є РЕСУРСИ - то можна обійтись і без законів
Якщо ресурсу нема - то жоден закон не допоможе.
В нашому випадку найнеобхіднішим ресурсом-є недостатність власного капіталу.
Казочки про зовнішній капітал і так далі- мені обговорювати не хочеться
Якщо зовнішній інвестор приносить 100 одиниць- то на протязі якогось часу він забере 120.
Тому кредити (зовнішні) а особливо коли вони беруться на споживання(виплати пенсій) - приводять тільки до стабільного погіршення ситуації.
Поки нація не навчиться заробляти більше ніж витрачає - до того часу вона постійно буде ставати біднішою
  ЛАД написав:А в обоих ваших примерах виноваты таки в значительной степени лікарі. Точнее, не лікарі, наука медицина. Пока что нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет. Кроме общих рекомендаций - не пить, не курить и быть достаточно физически активным. И часто нет достаточно эффективных лекарств (а порой и просто нет лекарств).
Хотя, конечно, виновато и население - люди часто не выполняют даже эти общие и широко известные рекомендации.
Я не здивований....
В будь якого носія совкового менталітету- в його проблемах крайня завжди невістка....
1 Є лікар(можновладець) який ЗНАЄ як зробити ПРАВИЛЬНО - чи може він це правильно зробити в суспільстві яке в середньому робить ще більш не правильно ніж він сам
2 Простий приклад
Лікарі звичайно живуть довше ніж прості люди... але не критично довше, може +1-3 роки...
Виходить вони НАВІТЬ СЕБЕ не в стані змусити робити все вірно..
То якого милого ви вирішили що ці лікарі будуть витрачати на ВАС свій дорогоцінний час і ресурси?
3 Висновок
Суспільство це середнє значення всіх членів суспільства, а тому ті хто цим суспільством керує орієнтується якраз на середнє ( можливо середнє+5%)
Бо що у варіанті менше середнього , що у варіанті критично більше середнього - в керівника шансів підтягнути всіх і не зломати здурі мягке - практично не має.

Приклади Лікуаня-Бальцеровича - це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство
Приклади Леніна/Гітлера/Сталіна - це приклади коли СИЛОВИМИ і Ідеологічними методами суспільство змушували йти в прірву... і воно йшло.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:28

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:План - был. Но там началось "у нас по-другому записанро. мы так не можем". Больше на столе того плана нет.

ти й близько не знаєш, що є на столі, чого немає - тому не вигадуй

Главное, что Трамп знает.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої.
Вуцко- ти якусь армію реформував? Ні
То виходить що тобі пенсію платять ні за що?
Чи все таки за той обєм який ти в цій Армії зробив?
При чому не факт що зробив добре- бо коли прийшов реальний час перевіряти ху і ху... ти здриснув як нашкодивше котеня на пенсію.
Тому ще раз для тебе
Якщо 2 млн таких як я побудували в Україні для СЕБЕ Німеччину....
То цим МИ витягнули тебе з совка до половнини Польщі - це тобі хоч зрозуміло.
Бо як би не ми - то ти б не пенсію отримував-а на базарі з протягнутою рукою стояв ( як в 1990 році ті кого ти називаєш бізнесменами)...

Ти хоч розумієш що
Задача
Є 20 млн працездатних , з яких 10 млн сплачують в середньому 8000 грн/місяць податків, але це середня по Державі, бо в цих 10 млн є 2 млн які сплачують по 20000грн/місяць податків в середньому, тобто
10 млн * 8000 - 2 млн*20000=8млн*5000....

Тобто якби не я і мені подібні- то твоя б пенсія сьогодні була РІВНО в ДВА рази нижче..

Це до тебе хоч доходить
А якби таких як я було не 2 млн а 4 млн - твоя пенсія б була в 1,5 рази вища..

Тепер розумієш проти кого ти гавкаєш і чию руку кусаєш..

ПС
а так як ти не помер і будеш жити далі, то уявляєш якщо твій прогноз про те що
Молодь не буде працювати... - справдиться?
Звідки тобі пенсія прийде?

От спробуй будувати не на брехні та перекрученні!
Не зможеш! Бо тоді ні на чому буде будувати.

Дивись, чудаче: мені й не повинні платити були грошове забезпечення і зараз пенсію за реформування ЗСУ. В моїх посадових обов'язках і близько не було таких задач та відповідальності за реформування ЗСУ.
То до чого ти це припхав?
Щоб на цій дурнуватій брехні будувати...

Зроблене-виконане і за що платять --- це одне, один предмет.
Реформування ринку країни, ЗСУ, судової системи і т.д. тощо --- це інше, інший предмет.
Навіщо ти підмінюєш та вінегретиш?
Бо тоді ні на чому буде будувати тобі.

Ти оці єралашики про себе незамінного бабцям співай...
А тебе залюбки замінили б твої конкуренти. І так само продавали б горілку-хліб та возили б на таксі. А також побудували б отой будинок-житло.

Наступне: до чого тут мої зауваження про твою брехню-дурню-єралашики-шнобелівщину стосовно предмету --- розвитку ринку та деяких інших --- до твоєї сплати податків? Ні до чого. Жодних претензій до того, що ти бізнесуєш та сплачує податки, з мого боку нема і не було. Працюєш, сплачуєш, молодець.
Ти знов тупо підмінюш предмет.

І від того, що я маю та висловлюю отут тобі думку стосовно молоді (що вона не збирається, як ти, 30+ років важко працювати та жити на 1/3 від 3-х мінімалок), що не маю --- це ніяк не впливає і не вплине на їх поведінку і виплату мені пенсії.
Це не пов'язані процеси.. Мої думки та висловлювання тут не мають впливу на молодь країни.
Не прийде мені пенсія, то й не прийде.
Тобто ти й тут теж прибрехав.

Ну спробуй ти нарешті будувати і місіонерити не на прибрехеньках.
Ну Ієгови й ті не настільки примітивні в свойому місіонерстві, як ти.
_________________________
Зробити так, щоб оті мільйони сплачували податки..., це пряма безпосередня функція управлінців-можновлалців-регуляторів ринку.
Саме в них інструменти впливу на ринок. Від пряників і до кнутів.
Саме їх рішення та дії впливають на економічну і не тільки поведінку населення.
____________________________
І гвіздок тобі у лоба: якби ти і Ко не платив теж, то регулятори ринку зачухались би і знайшли рішення...
Ти і Ко сплачуєш...забезпечуєш існування ринку, країни по мінімуму.
То ж управлінці й нічого більшого (або іншого) й не роблять. Бо їх мета досягнута --- мінімум досягнутий.

Така ж хрєнь і з комірним...
Я і Ко плачу повністю ... і це забезпечує (задовольняє) управлінців та постачальників. По мінімуму. Є результат по мінімуму.
Не стану платити і я, то управлінці та постачальники зачухаються...
Щоб знайти рішення і досягнути знов ... мінімуму.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 02 сер, 2025 19:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:40

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.


Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией )
Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )

ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?

Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых
Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...

PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление".
Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию
можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ? Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу. Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:03

пес картон

  stm написав: діти і собаки )))

цікавиий у стм асоціативний ряд
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:06

  барабашов написав:
      fler написав:
      ЛАД написав:Это я как-то пропустил.
    А когда это было?

    То фантазії UA, не звертайте уваги. Я писала про дроноводів-професіоналів, які могли майстерно знести ворогу голову фпв-дроном або ще кудись влучити.

    'Снести голову дроном" - это как?
    Мачете на киберпротезе к дрону скотчем примотано было?

    бензопила з кінофільма однойменного фільму "Пила"
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    Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:21

    Буданов також підкреслив, що українці повинні самостійно сформулювати свою стратегічну мету, а не чекати, поки її нав'яжуть ззовні.

    "Ми маємо чітко визначити самі для себе: якщо ми цього не зробимо - нам це спробують нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету: хто ми, куди йдемо. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи", - підсумував начальник ГУР.
    https://espreso.tv/suspilstvo-budanov-y ... ina-znikne

    Тобто, виходить, що українці ДОСІ! самі не визначилися з *стратегічною метою: хто ми, куди йдемо*. І відповідно не обрали інструментів для її досягнення.

    Гадаю, що зрозуміло на що натякає голова ГУР.
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    Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:22

      Banderlog написав:
      pesikot написав:
      ЛАД написав: Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.


    Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией )
    Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )

    ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?

    Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых
    Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...

    PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление".
    Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию
    можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ? Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу. Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.

    про результатів 0 - це чистої води маніпуляція. результат боротьби з корупцією - це не кількість посаджених, а рівень корупції.

    одна з причин корупції - це толерація зі сторони населення - купа людей не проти "порішати" питання. скільки тут гніву - ТЦК, ВЛК - а хто туди гроші несе, не підкажете?

    найбільш корумпований режим це був Яник. оця програма "обналу" під керівництвом податкової чого варта. з того часу й ПДВ трошки почистили, й сам "обнал" трохи піджали. так скрутки є, а фіктивного ПДВ немає. що на митниці коїться, не скажу - не стикаюся. Banderlog може прокоментує, що там з контрабасом 8)

    зп потрохи переходять в білу, бізнес від ФОПів відганяють. тому потрібні й не залежні антикорупційні структури, й активісти, й прозорість, й таке інше. боротьба з корупцією - це процес, повністю її напевне ніде не викореніли, її треба просто вивести за рамки нормально.

    про корупцію насаджують з Заходу посміявся. на Раші теж Захід винен? чи самі навчилися? :lol:
    Shaman
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    Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:22

      _hunter написав:
      ЛАД написав:
      Shaman написав:..........

    А если в валютн смотреть? - тоже выросли?

    Хуже - вробе как, получится даже теоретически не могло...

    Не знаю, какой был средний курс по году, но он там не сильно менялся, так что, скорее всего, был небольшой рост и в валюте.
    Теоретически могло быть и хуже.
    ЛАД
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