Додано: Суб 02 сер, 2025 19:31

budivelnik написав: detroytred написав: Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої. Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої. Вуцко- ти якусь армію реформував? Ні

То виходить що тобі пенсію платять ні за що?

Чи все таки за той обєм який ти в цій Армії зробив?

При чому не факт що зробив добре- бо коли прийшов реальний час перевіряти ху і ху... ти здриснув як нашкодивше котеня на пенсію.

Тому ще раз для тебе

Якщо 2 млн таких як я побудували в Україні для СЕБЕ Німеччину....

То цим МИ витягнули тебе з совка до половнини Польщі - це тобі хоч зрозуміло.

Бо як би не ми - то ти б не пенсію отримував-а на базарі з протягнутою рукою стояв ( як в 1990 році ті кого ти називаєш бізнесменами)...



Ти хоч розумієш що

Задача

Є 20 млн працездатних , з яких 10 млн сплачують в середньому 8000 грн/місяць податків, але це середня по Державі, бо в цих 10 млн є 2 млн які сплачують по 20000грн/місяць податків в середньому, тобто

10 млн * 8000 - 2 млн*20000=8млн*5000....



Тобто якби не я і мені подібні- то твоя б пенсія сьогодні була РІВНО в ДВА рази нижче..



Це до тебе хоч доходить

А якби таких як я було не 2 млн а 4 млн - твоя пенсія б була в 1,5 рази вища..



Тепер розумієш проти кого ти гавкаєш і чию руку кусаєш..



ПС

а так як ти не помер і будеш жити далі, то уявляєш якщо твій прогноз про те що

Молодь не буде працювати... - справдиться?

Звідки тобі пенсія прийде? Вуцко- ти якусь армію реформував? НіТо виходить що тобі пенсію платять ні за що?Чи все таки за той обєм який ти в цій Армії зробив?При чому не факт що зробив добре- бо коли прийшов реальний час перевіряти ху і ху... ти здриснув як нашкодивше котеня на пенсію.Тому ще раз для тебеЯкщо 2 млн таких як я побудували в Україні для СЕБЕ Німеччину....То цим МИ витягнули тебе з совка до половнини Польщі - це тобі хоч зрозуміло.Бо як би не ми - то ти б не пенсію отримував-а на базарі з протягнутою рукою стояв ( як в 1990 році ті кого ти називаєш бізнесменами)...Ти хоч розумієш щоЗадачаЄ 20 млн працездатних , з яких 10 млн сплачують в середньому 8000 грн/місяць податків, але це середня по Державі, бо в цих 10 млн є 2 млн які сплачують по 20000грн/місяць податків в середньому, тобто10 млн * 8000 - 2 млн*20000=8млн*5000....Тобто якби не я і мені подібні- то твоя б пенсія сьогодні була РІВНО в ДВА рази нижче..Це до тебе хоч доходитьА якби таких як я було не 2 млн а 4 млн - твоя пенсія б була в 1,5 рази вища..Тепер розумієш проти кого ти гавкаєш і чию руку кусаєш..ПСа так як ти не помер і будеш жити далі, то уявляєш якщо твій прогноз про те щоМолодь не буде працювати... - справдиться?Звідки тобі пенсія прийде?

От спробуй будувати не на брехні та перекрученні!Не зможеш! Бо тоді ні на чому буде будувати.Дивись, чудаче: мені й не повинні платити були грошове забезпечення і зараз пенсію за реформування ЗСУ. В моїх посадових обов'язках і близько не було таких задач та відповідальності за реформування ЗСУ.То до чого ти це припхав?Щоб на цій дурнуватій брехні будувати...Зроблене-виконане і за що платять --- це одне, один предмет.Реформування ринку країни, ЗСУ, судової системи і т.д. тощо --- це інше, інший предмет.Навіщо ти підмінюєш та вінегретиш?Бо тоді ні на чому буде будувати тобі.Ти оці єралашики про себе незамінного бабцям співай...А тебе залюбки замінили б твої конкуренти. І так само продавали б горілку-хліб та возили б на таксі. А також побудували б отой будинок-житло.Наступне: до чого тут мої зауваження про твою брехню-дурню-єралашики-шнобелівщину стосовно предмету --- розвитку ринку та деяких інших --- до твоєї сплати податків? Ні до чого. Жодних претензій до того, що ти бізнесуєш та сплачує податки, з мого боку нема і не було. Працюєш, сплачуєш, молодець.Ти знов тупо підмінюш предмет.І від того, що я маю та висловлюю отут тобі думку стосовно молоді (що вона не збирається, як ти, 30+ років важко працювати та жити на 1/3 від 3-х мінімалок), що не маю --- це ніяк не впливає і не вплине на їх поведінку і виплату мені пенсії.Це не пов'язані процеси.. Мої думки та висловлювання тут не мають впливу на молодь країни.Не прийде мені пенсія, то й не прийде.Тобто ти й тут теж прибрехав.Ну спробуй ти нарешті будувати і місіонерити не на прибрехеньках.Ну Ієгови й ті не настільки примітивні в свойому місіонерстві, як ти._________________________Зробити так, щоб оті мільйони сплачували податки..., це пряма безпосередня функція управлінців-можновлалців-регуляторів ринку.Саме в них інструменти впливу на ринок. Від пряників і до кнутів.Саме їх рішення та дії впливають на економічну і не тільки поведінку населення.____________________________І гвіздок тобі у лоба: якби ти і Ко не платив теж, то регулятори ринку зачухались би і знайшли рішення...Ти і Ко сплачуєш...забезпечуєш існування ринку, країни по мінімуму.То ж управлінці й нічого більшого (або іншого) й не роблять. Бо їх мета досягнута --- мінімум досягнутий.Така ж хрєнь і з комірним...Я і Ко плачу повністю ... і це забезпечує (задовольняє) управлінців та постачальників. По мінімуму. Є результат по мінімуму.Не стану платити і я, то управлінці та постачальники зачухаються...Щоб знайти рішення і досягнути знов ... мінімуму.