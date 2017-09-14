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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14627146281462914630>
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:забуваючи, що розвиток ринку країни - це розвиток не тільки 5% найпотужніших, а всього ринку загалом.
Скажу тобі страшну річ
Перше - 50% населення СВІТУ не має заощаджень від слова взагалі
2 Ті 50% які володіють 100% заощаджень поділені також на дві групи по рівню заощаджень
Перших 49% - мають стільки ж скільки й останній 1%.
3 Треба вміти відрізняти відносні і абсолютні цифри..
а - я жив на 30% від свого доходу перших 10 років... але при цьому витрачав на сімю в абсолютних цифрах стільки ж скільки витрачали мої працівники.
Тобто моїх 30% вже через 10 років дорівнювали 100% середньостатистичного
4 Такі високі доходи це не тільки хороша освіта( медалі в мене не було , була одна четвірка з української мови), а за рахунок того що я витрачав МЕНШЕ ніж заробляв-постійно капіталізуючи свої ( а потім і найнятих) робочі місця.І де факто , через 20 років на мене працював капітал а не я...
5 Ти б може подумав
А чому це я цілий час коли кажу що КОЖЕН МОЖЕ ПОКРАЩИТИ СВОЄ- обмежую коло потенційних учасників верхньою межою заробітку? всього дві середніх по Україні(40000)
А все тому що це СУМИ які повністю йдуть на споживання. Тобто людина не створює додатковий капітал при таких заробітках , вона більше працює і більше витрачає... але працюючи і витрачаючи вона сплачує податків в Бюджет більше ніж отримує з нього послуг , а раз так то Бюджет отримує РЕСУРС для того щоб... і далі вже по твоєму тексту МОЖНОВЛАДЦІ могли.....

Тобто
розвиток буде тим швидшим чим більше ресурсу можна буде вкладати в капіталізацію робочих місць
5% найбагатших - платячи високі в абсолютних цифрах податки( а у відносних 50% від Бюджету) - ледве ледве закривають діри Бюджету по утриманню непрацездатних ( та й то на мізерному рівні)
Тому
Поки не зявляться ті хто ЗАХОТІВШИ багато витрачати - зможе самостійно необхідні суми заробляти - доти ринок буде розвиватись так як розвивається.
8 млн ( і 10 млн їх сімей) - взагалі нічого не платять
8 млн ( і 10млн їх сімей) -платять рівно стільки скільки на себе витрачають з Бюджету
2 млн ( і 3 млн їх сімей) -платять в 10 разів більше ніж на них витрачає Бюджет і за цю різницю живе 8 млн не платників.

Звідки взятись ресурсу?
Тільки перевівши тих хто не платить в групу платників за себе , а частину тих хто платить за себе в групи тих хто переплачує

І це можливо ВИКЛЮЧНО шляхом самостійного прийняття такого рішення. Жодна пропоганда без СИЛОВИХ методів а-ля сталін/гітлер(концтабори)-цього зробити на протязі одного покоління - не в стані.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І твоя пісня про начебто готове до реформ суспільство спростовується чучелами кіз під вікнами Бальцеровича та виступами проти реформ сингапурцями.
Ти в стані зрозуміти і відділити люмпенів а-ля ти ( яким завжди всі винні) від створювачів а-ля я-яким просто не треба заважати і такі як ти з того отримають більше.
Якби Польща була готова на 100% ( а не на 30 -кількість тих хто працював в частковій приватній власності і розумів що це і з чим їдять) - то вона б перегнала США ( бо і там своїх люмпенів хоя пятою точкою жуй), тому серед половини населення яке хоче щоб їм давали - завжди знайдуться дурні з жупелами

Але там де в Польщі було 30% більш менш уявляючих що таке капіталізм- в Україні СЬОГОДНІ менше 10% тих хто уявляє що таке капіталізм на рівні поляків 1990 року...

ПС
поляки заблокували наш зерновий експорт.... ми переорієнтували потоки через Румунію/Болгарію, польські порти втратили трафік зерна..
Питання
Вони що дурні?
чи просто завжди є жменька дурнів через яку прийдеться страждати іншим.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:11

  Shaman написав:.......
ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б
Господи, до чего же надоело!
Я вам уже писал - не ваше это.
Петя много нарыл за 5 лет траншей на Чонгаре?
Раша ориентировалась/интересовалась взглядами Пети или Володи? Они ему до лампочки.
Или вы думаете, что Путин рассчитывал, что Зеленский лично выйдет встречать войска с хлебом-солью и вручит им ключи от города?

де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша.
У вас с памятью совсем плохо?
Начальный план Трампа мы отвергли и предложили какой-то свой, разработанный совместно с Европой.

ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?
Не хочет Путин. Точнее, хочет, но больше, чем мы согласны.
Проблема в том, что война на нашей территории, разрушаются больше наши города и сёла. Поэтому мы больше заинтересованы в переговорах, соответственно, должны больше проявлять инициативы.

ще раз - ми відкрити для перемовин, проти Раша. які публікації - оці вимоги Раші неодноразово озвучували й Лавров, й Пєсков, й інші офіційні особи - як мінімум 4 області. все, інших пропозицій від Раші немає.
Уже много раз писал, требования в публичной сфере и до переговоров могут сильно отличаться от того, на что согласятся на переговорах.
Что говорилось в Стамбуле я понятия не имею. И вы тоже. Потому о переговорах я вообще не высказываюсь. И не обсуждаю.

з точки зору жертв цивільного населення - так, це не ми, а Раша займається терором. з точки зору деградації економіки - в них проблем набагато більше. але у вас не вистачає профільної освіти, але є бажання заперечувати будь-які проблеми Раші. й знову - пропозиції є, окрім як продовжувати боротися? пропозицій немає...
"не вистачає профільної освіти" это сильный аргумент. :)
Но я вижу количество разрушенных заводов. Как минимум в Харькове. Думаю, Харьковом это не ограничивается. Разрушенная энергетика. Не полностью, но очень сильно. Чего стоит одно только Каховское водохранилише.
"будь-які проблеми Раші" никто не заперечує. Они есть.
Но у вас примерно профильное образование. И у вас хватает совести писать, что "в них проблем набагато більше"?
Если завтра подпишут мирный договор и снимут санкции (хотя бы основные), экономика Раши тут же начнёт работать так же, как до войны.
А сколько лет придётся восстанавливать разрушения нам? Да даже "просто" разминировать поля и леса...
Когда вы пишете такое... даже разговаривать с вами не хочется.

якби не НАБУ та САП разом з Шабуніним - от тоді ми побачили, що таке корупція. щоб оцінювати - треба якийсь критерії. на цьому починаються лише суб'єктивні оцінки та спекуляції. в першу чергу про неефективність НАБУ розповідають самі корупціонери - грошей достатньо для чорного піару...
Вообще-то, методы оценки работы правоохранительных служб хорошо известны.
Это количество приговоров и количество возвращённых денег. А лучше количество предотвращённых случаев и сумм растраты государственных средств. Чтобы не получалось, как пишет будивельник - когда борьба с коррупцией обходится дороже коррупции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:28

  jump написав:Жінок оголосять у розшук, якщо вони не з'являться в ТЦК для проходження ВЛК :shock:

Кабінет міністрів України нещодавно затвердив зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Вони зобов'язані з'явитися в ТЦК і пройти медкомісію протягом 60 днів, інакше їм загрожує розшук і штраф.

Механізм полягає в такому: навчальні заклади передають до ТЦК дані про випускниць із відповідною освітою, після чого їх автоматично заносять до військових реєстрів. Однак, попри автоматичну постановку на облік, жінки зобов'язані протягом 60 днів з'явитися в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... hennya-vlk

В мед. ВУЗАх України вже 2 рік підряд з абитуриентами туго.
В ЕС їдуть поступати в кого батьки тягнуть.

Кабін може хоч якісь репресії проти тупих рагулів провести?
Поки тільки найкращих людей з України репресіями та переслідуваннями видавлюють.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:33

  fler написав:То фантазії UA, не звертайте уваги. Я писала про дроноводів-професіоналів, які могли майстерно знести ворогу голову фпв-дроном або ще кудись влучити.

Ти писала про колекції черепів вбитих ворогів в кожного дронщика відступаючої української армії.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І твоя пісня про начебто готове до реформ суспільство спростовується чучелами кіз під вікнами Бальцеровича та виступами проти реформ сингапурцями.
Ти в стані зрозуміти і відділити люмпенів а-ля ти ( яким завжди всі винні) від створювачів а-ля я-яким просто не треба заважати і такі як ти з того отримають більше.

Тебе в тисячний раз макнути у визначення категорії "люмпен"?
Тобто ти знов будуєш на брехні.

Ну спробуй-то обійтись без цього.
Ну і ніяк не можеш, бо...((

Дурко, період, коли достатньо було лише не заважати, давно пройшов.
В 90-ті... коли управлінці-регулятори ринку й не заважали, не лізли, роби, що хоч...

Але він вичерпався і для подальшого розвитку необхідні дії, рішення з боку регуляторів. Щоб вони інструментами держави сприяли розвитку подальшому. Через створення сприятливих умов.

Так було, є всюди.
Ти ж застряг в минулому. Бо невіглас, не розумієш суті речей, бачиш лише частки картини.
Ще й місію вигадав собі і цим остаточно закостенів у своїх шнобелівських єралашиках.
На це ще комплекси наклалися.
Тепер, як Ієгови, чіпляєшся до інших.

До речі, я не веду мову, що мені винні і тим паче всі. Ти знов будуєш на брехні.
Обов'язки та відповідальність управлінців чітко визначені. Саме за це вони отримують зп, пільги та різні преференції.
І ніхто за них їх функцій не виконає.
Яких би місіонерських пісень ти не співав.

Тож гуляй, місіонер.
Є більш цікаві предмети для обговорень, ніж постійне спростування твоєї брехні(( та відсеб'ятинних єралашиків.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:43

UA

колекції черепів вбитих ворогів в кожного дронщика відступаючої української армії.


Це може бути така ж алегорія , як «у кожного лікаря є власне кладовище».

Доречі, ви зайво йорнічаєте «відступаюча». Вона «в обороні». І в обороні дронщикам чи не найкраще бити тих, хто наступає.
У вас «візуальні контакти» (с) були в обороняючійся армії , чи у відступаючої?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:55

  budivelnik написав: через 20 років на мене працював капітал а не я...

Проспівав казкар, який і через 30 років на вихідні та свята сам стає за прилавок.
Звісно пояснюючи це -- бажанням поспілкуватися з покупцями((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:57

  Hotab написав:UA

колекції черепів вбитих ворогів в кожного дронщика відступаючої української армії.


Це може бути така ж алегорія , як «у кожного лікаря є власне кладовище».

Доречі, ви зайво йорнічаєте «відступаюча». Вона «в обороні». І в обороні дронщикам чи не найкраще бити тих, хто наступає.
У вас «візуально ні контакти» (с) були в обороняючійся аоміі, чи у відступаючої?

Зазвичай такі "трофеї" бувають в наступаючої армії.
Молоді роки витратив на наружку.
Які в мене ще можуть бути контакти?
Хто на що вчився...
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:02

Приставили за мышкой нарушку

  UA написав:
  Hotab написав:UA

колекції черепів вбитих ворогів в кожного дронщика відступаючої української армії.


Це може бути така ж алегорія , як «у кожного лікаря є власне кладовище».

Доречі, ви зайво йорнічаєте «відступаюча». Вона «в обороні». І в обороні дронщикам чи не найкраще бити тих, хто наступає.
У вас «візуально ні контакти» (с) були в обороняючійся аоміі, чи у відступаючої?

Зазвичай такі "трофеї" бувають в наступаючої армії.
Молоді роки витратив на наружку.
Які в мене ще можуть бути контакти?
Хто на що вчився...

Як скажете… Де ви, а де «молоді роки»..
Тут в 50 сітківка у підвального тойво. А вам же більше
Hotab
 
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  #<1 ... 14627146281462914630>
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